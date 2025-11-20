歡迎回來

名人保養｜62歲章小蕙近照曝光，網民讚保養好完勝同齡人，吸金力強被封新一代帶貨女王
健康Tips

名人保養｜62歲章小蕙近照曝光，網民讚保養好完勝同齡人，吸金力強被封新一代帶貨女王

健康解「迷」
健康解「迷」

　　鍾鎮濤前妻、現年62歲的「前B嫂」章小蕙近年積極於小紅書經營社交帳號，更憑貴婦形象吸納不少粉絲，現時成為「帶貨女王」。近日，她於街頭閒逛時被網民野生捕獲，不少人留言大讚她保養得宜，更指其狀態完勝同齡穿的62歲人士。

 

　　日前有網民於社交平台分享偶遇章小蕙的照片，相片中只見戴上墨鏡的章小蕙，穿上一身全黑連身裙，再配上一對高跟鞋，並手持一個銀色手提包，於街頭閒逛。相中的章小蕙未見有一絲老態，一頭秀髮不但濃密烏黑，行路時腰板依然挺直。而她一身衣着更顯得她高貴時尚，仍然貴婦十足。

 

曾豪言「飯可以不吃，衣服不可以不買」

 

　　章小蕙於1987年與鍾鎮濤閃電結婚，當年婚禮極盡豪華，兩人育有一子一女。97年金融危機後，夫婦二人因炒樓而欠下2.5億巨債，期間2人關係急轉直下，章更跟有婦之夫陳曜旻傳緋聞。

 

　　1999年章小蕙與鍾鎮濤離婚，前夫鍾鎮濤選擇破產，章小蕙努力賺錢還債，寫專欄賺稿費又開設時裝店，最後打官司一年成功擺脫債務，當年她更豪氣說下一句「飯可以不吃，衣服不可以不買」。

 

凍齡女神丨62歲章小蕙新照曝光狀態驚艷「完勝同齡人」　曾直播7小時賺逾1億元吸金力驚人

章小蕙年青時與鍾鎮濤參加綜藝節目。

 

凍齡女神丨62歲章小蕙新照曝光狀態驚艷「完勝同齡人」　曾直播7小時賺逾1億元吸金力驚人

 

 

曾直播7小時賺逾1億元
 

　　多年後，陳曜旻亦因經濟出現問題申請破產，章小蕙與陳曜旻最終亦分手收場，2004年章小蕙參演電影《桃色》作大膽演出，翌年6月底移居洛杉磯。近年又積極於小紅書經營社交帳號成為「帶貨女王」，憑貴婦形象吸納不少粉絲，在小紅書現時坐擁251萬粉絲的章小蕙，過去曾於小紅書上進行了7小時的直播，推薦她用過的護膚產品，令人驚訝的是，剛開播就令該品牌當日總銷售額逾1億多元人民幣，令她被封「新一代帶貨女王」！

 

　　而她的前夫鍾鎮濤2006年破產令解除，多得跟隨多年的女友范姜支持，他亦成功翻身，並在在2014年於峇里島舉行豪華婚禮，正式給予女方名份。他亦由當年欠債2億，變為現在身家逾億元的男星。

 

凍齡女神丨62歲章小蕙新照曝光狀態驚艷「完勝同齡人」　曾直播7小時賺逾1億元吸金力驚人

章小蕙於街頭閒逛時被網民野生捕獲。（小紅書）　

 

 

