名人健康｜王嘉爾公開停工1年真相：被騙財患抑鬱陷人生低谷，一度不想活下去

王嘉爾Jackson最近開巡迴演唱會，2023年因為抑鬱症足足休養一年，養精蓄銳今年再接再厲工作。他近日在節目上剖白自己停工的真相，以及比同齡人提早進入成年人世界的辛酸。

被呃錢對世界失信任 諸事不順誘負面情緒爆發

現年31歲歌手王嘉爾（Jackson Wang），近日在TVB台慶綜藝節目《芷珊再約王嘉爾》中，首度公開去年突然宣布休息一年的真正原因。正值事業巔峰時，他卻選擇宣布暫停工1年。經過這一年沉澱、療傷與調整後，今年強勢回歸，開第二次個人世界巡迴演唱會。

360度壓力同時來襲 真誠待人反遭利用



向來坦誠率直的王嘉爾首度在電視上剖白，他透露停工決定並非由單一事件引致，而是所有不好的事情幾乎同一時間發生所造成。Jackson坦言找不到共同目標夥伴而看到無奈：

對我來講，譬如話你呃咗（我）錢，呢啲係物質上嘅嘢，我覺得It's ok，咁我賺得番就得。同我工作嘅人，我覺得大家都係friend吖，但邊有得嚟咁多friend，你嘅夢想只係屬於你，人哋都有自己嘅夢想。

年少出道社會經驗不足 坦言未曾準備好面對演藝圈



Jackson憶述，自己年紀很小便出道，10歲開始練習體操，之後轉練劍擊，突然間遇到星探發掘便前往韓國做練習生出道。他坦言那年出道僅19歲，還未完成中七學業。那時候的他還是很幼嫩，未適應社會。後來當事情不順時就會想：「我唔知點樣handle呢一切」，坦言對前路感到迷惘，對自己的身份認同亦開始迷失。

低潮期曾萌生極端念頭 靠家人粉絲支持走出陰霾



談到最低潮時期，Jackson坦承曾閃過「不想再活下去」的念頭，當時他對自己萌生這個念頭也感到驚訝，因為從運動員到練習生再到海外出道，他原本認為自己能夠承受所有壓力：

最唔開心、最down嗰時，係乜嘢諗法都有，其實你冇時間去反應，只係覺得我乜嘢都唔想做，好似覺得自己都唔知自己係邊個，我係諗過我唔想再活落去。

經過一年的休息與調整，Jackson今年已強勢回歸樂壇，積極開始第二次個人世界巡迴演唱會。

去年患抑鬱症 被逼停工休息

現年30歲男星王嘉爾承認受抑鬱症所困。他憶述，當時遇到很多問題，下決定休息至今將近1年。對於去年停工的決定，他認為這一切是最好的安排：「未完全康復嘅，但我嘅思想同邏輯之前已經健康好多。」

對自己要求高 主理自家品牌壓力爆煲

身為Jackson好友兼合夥人的Henry受訪時透露，認為全面停工休息這個決定對於Jackson來說是最好的，皆因他一直陪伴在側亦發現去年「係我見過佢最唔開心嘅時間」：

可能係佢對自己要求又好高，身邊嘅人同佢嘅想法唔係好一致，佢比咗好多壓力自己。

停工時，Jackson對於人生和人性感悟不少，坦言「我經歷過嘅嘢邊個經歷都會destroy」，但經歷過亦未嘗是一件壞事。

王嘉爾2010年到韓國當練習生，放棄港奧運資格，以及著名學府港大及美國史丹福大學的學位。(Instagram圖片)

1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症，曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

幾乎對所有活失去興趣

幾乎每天都感到情緒憂鬱

食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥

幾乎每天都失眠或嗜睡

行動或說話比平時遲滯或激動

幾乎每天都感到疲累或失去動力

專注力、思考力或決斷力減退

幾乎每天都覺得自我價值低或有過份的罪疚感

反覆想到死亡、重覆出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃

3大核心症狀

生活中遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，但假如情緒受到長期壓抑，便恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，都難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。精神科專科醫生鄧萬豪曾受訪指出，假如患上抑鬱症，將會出現3大核心症狀：

1. 持續廣泛情緒低落

2. 生活失去動力

3. 經常感到疲倦

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪

抑鬱症患者自救方法

根據青山醫院精神健康學院資料，抑鬱症是可治之症，如患者能及早接受妥當的治療，絕大部分的病人可以痊癒，回復正常的生活。

病人可尋求一些治療抑鬱症的專業人士協助，例如臨床心理學家、接受過精神科訓練的家庭醫生、精神科專科醫生、精神科護士、社會工作者、職業治療師等等，他們在輔導技巧方面擁有專業資格，能協助病人正面解決問題。

讓家人及朋友知道自己的情緒狀況。

面對困擾時，盡量主動找人幫忙。

避免訂立一些難於實現的目標，或不要承擔太多責任。

做適量的運動能有助減壓。

3招協助抑鬱症病人