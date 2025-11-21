名人健康 │ 42歲前港姐胡家惠歷前夫出軌，患躁鬱症三度自殺，再婚3年宣布離婚

2002年港姐季軍胡家惠（Cathy）自18年與出軌丈夫離婚後變成單親媽媽，獨自養育兩個可愛女兒；2019年認識第二春Manfred Lau，兩人於2022年6月甜蜜再婚。可惜，胡家惠突然在Facebook宣布第二段婚姻完結，再次回復單身。



胡家惠於11月20日在Facebook突然宣布離婚，回復單身，「Call me Ms WU, I became a SINGLE mom again」：

各位親愛的朋友們，在此宣布我又回復單身。過去6年的美好生活要完結了… 他說他照顧我們的任務已完成，現在需要下車，去追尋他的個人理想 ，雖然事出非常突然， 但我也會接受，畢竟每個人都有他的選擇權利。

曾孕期遭背叛 數度自殺未遂

事實上，胡家惠曾因孕期遭前夫出軌而罹患躁鬱症，三度自殺未遂。離婚後，她獨力撫養兩女，成功創業變身女強人，在2019年再遇到良人Manfred Lau。兩人在拍拖期間同心跨越不少難關，包括起初異地期間，Cathy因壓力引發情緒病與哮喘，Manfred徹夜視訊陪伴調節呼吸，更暗中照顧其父母與女兒。還有一次，Cathy背部因被嚴重凍傷以致大部分面積潰爛，更有一段時間失去自理能力，連沖涼也要等Manfred放工回家後協助。

正因Manfred無微不至的照顧，才讓Cathy更確定終於找到對的人。兩人於2022年6月再婚，當年Cathy在Facebook宣告「call me Mrs.Lau from now on」重獲新生，並上載了跟老公的親蜜合照。婚後，Cathy接受訪問時分享如何實踐婚姻其中一樣重要元素，就是「互相欣賞」。Manfred亦視繼女如己出，一家四口節慶必團聚。

二度離婚坦然面對：沒有躁鬱症發作

可惜，這段甜蜜關係維持6年告終。Cathy又再一次在Facebook宣布離婚，回復單身。雖然二度離婚同樣帶來不小打擊，Cathy情緒低落，痛哭了幾場；但她同時表示，這次並沒有令她的躁鬱症發作，請大家放心，「因為這次我懂得與我最親的人分享我的感受，感謝你們的陪伴。請放心，餘下的旅程我將會和兩個女兒一起探索，期待展開美好的人生下一頁。」

躁鬱症屬重性精神病

據青山醫院精神健康院資料顯示，狂躁抑鬱症屬於重性精神病的一種。患者病發時，情緒變得過度高漲或低落，情緒上的劇變引致思想及行為都被影響，大大影響到正常生活。而躁鬱症的發病年齡大多在青年至成年時期，較少會在40歲以後才發病。

轉載自晴報