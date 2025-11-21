名人健康 │ 76歲周中師傅近況曝光，暴瘦惹健康隱憂，曾患末期腎衰竭每晚洗肚10小時

現年76歲周中師傅當年憑TVB綜藝節目《美女廚房》擔任評判走紅，其風趣幽默的金句深受觀眾喜愛。12年前，他確診患末期腎衰竭，至今需要每晚洗肚10小時。他積極與病共存，並為健康戒煙戒酒，近日罕有露面，其近照令人擔憂。

昔日金句風靡觀眾 近年低調抗病鮮有露面

現年76歲周中師傅因健康問題，而大幅減少參與大台幕前工作，轉而直播帶貨。近日網傳周中師傅近照，見他滿頭白髮，身形比起以前清減，眼神溫和、嘴角帶笑，惟臉頰略顯凹陷。

周中近況曝光，瘦削但仍精神。（網上圖片）

周中近況曝光，瘦削但仍精神。（網上圖片）

罹患末期腎衰竭逾10年 靠居家「洗肚」維持生活

周中師傅曾公開透露患病情況，指當時他因刷牙時雙手不自主顫抖而求醫，確診末期腎衰竭。為控制病情，他毅然戒掉長期煙酒習慣，並嚴格遵循飲食控制。多年來，他選擇以「自動腹膜透析」（俗稱「洗肚」）方式治療，每晚在家中透過機器進行長達10小時的透析。儘管過程艱辛，周中師傅已適應與疾病共處，並以積極態度面對生活。

繼《美女廚房》近年絕少亮相大台飲食節目

2022年，他受邀擔任TVB節目《黃金盛宴》嘉賓；2023年更先後參與ViuTV《廚神奶奶是你媽》決賽評審，以及黎耀祥主持的《請客必食18道菜》。雖在節目中發言不多，但他仍與嘉賓共享美食，精神狀態不俗。

當年憑《美女廚房》成功入屋！（網上截圖）

近年亮相大台飲食節目。（網上截圖）

日本腎臟科醫生高取優二接受媒體訪問時指出，腎臟是「決定壽命的器官」同時即使受損亦很少有明顯的症狀，因此發現時病情往往已經較為嚴峻。他列出以下5種腎功能下降的徵兆，提醒市民一旦身體出現這些變化，有可能代表腎臟正在求救，最好及早求醫接受檢查，以掌握腎臟的健康狀況。

腎功能下降5大徵兆

1. 尿量減少

2. 夜尿頻繁

3. 睡覺時腿部經常抽筋

4. 頭痛或頸部僵硬

5. 一吃飽就想睡

資料來源：日本腎臟科醫生高取優二

「1分鐘鍛鍊」增強腎功能

有「日本腎臟復健治療之父」之稱的腎臟科醫生上月正博，設計了一套「1分鐘鍛鍊」運動，一共有4組持續1分鐘左右的動作，方便患者自行訓練腎功能。他提到，這些動作可以訓練肌肉，達到預防肌少症及衰弱綜合症的效果，同時增強腎臟功能；而為了加強肌肉分解及修復過程，他就建議患者應隔日進行一次鍛練。

4招「1分鐘鍛練」動作如下：

1. 推牆訓練

● 面向牆壁站立，腳尖距離牆壁50至70cm，雙臂則伸至與肩同高

● 雙手按向牆壁並彎曲手肘5秒，同時以鼻子吸氣，注意腳跟不要離地

● 用嘴巴呼氣，同時伸直手臂5秒

● 1分鐘內重複5次



2. 背部後仰訓練

● 俯臥，伸直雙臂和雙腿

● 用嘴巴呼氣5秒，同時抬起左手和右腿，維持動作一秒

● 之後以鼻子吸氣5秒，並放下手腳回到初始位置

● 換成右手及左腿重複以上動作

● 1分鐘內重複3次



3. 抬腿訓練

● 身體平躺，雙腿分開與肩同寬，並將雙手放在地板上

● 持續呼氣5秒，同時慢慢將雙膝上屈至胸前，臀部稍微離開地面，動作維持1秒

● 吸氣5秒，同時伸直雙腿，但注意不要碰到地板，雙手不要離地，之後重複以上動作

● 1分鐘內重複5次

4.後橋式訓練

● 平躺並曲起雙膝，雙腳與肩同寬，同時將雙手放在身體兩側

● 在持續呼氣的5秒內抬起臀部，然後維持10秒，肩、腰及膝蓋形成一條直線

● 吸氣5秒，同時將臀部放回地面

● 1分鐘內重複3次

資料來源：日本腎臟科醫生上月正博

腎衰竭初期病徵難測

據醫管局資料指出，現時本港有1萬多名末期腎衰竭病者。腎功能衰竭可影響身體所有器官運作，當發展至末期腎衰竭，若沒有透析治療或腎臟移植，足以致命。

導致腎衰竭成因眾多，其中以糖尿病為最大元兇。腎病科專科醫生何繼良指出，腎衰竭發病年齡主要集中在50至60歲，但近年有年輕化趨勢。將近半數末期腎衰竭患者由糖尿病引起，而每6位糖尿病患者就有1位出現腎功能惡化，兩者之間有著密切關係。

何繼良表示，腎病早期症狀不明顯，只能依賴體檢時發現，若等到患者出現蛋白尿等明顯徵狀時才被發現，則病情或踏入中至晚期階段，可能已難以逆轉。倘若病發至末期時更需洗腎或換腎，然而洗腎患者的5年存活率僅約43%。

慢性腎衰竭徵狀：



初期徵狀：

● 小便帶血／茶色尿（血尿）

● 小便帶泡沫 （蛋白尿）

● 小便混濁（尿感染）

● 小便赤痛、頻密

● 小便感困難、不暢順

● 小便排出小沙石

● 多尿、尿量減少、夜尿

● 腰腹疼痛

● 足踝或眼皮浮腫

● 血壓高

降至衰竭階段：

● 夜尿、尿量減少

● 食慾不振、噁心、嘔吐

● 疲倦、臉色蒼白 （貧血）

● 皮膚痕癢

● 高血壓

● 氣喘

● 水腫 （足踝或眼皮浮腫）

● 神智不清、抽搐、昏迷