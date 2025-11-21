食物安全 │ 3種魚含重金屬，醫生警告：常食恐傷腦、增失智風險！

不少人都認為吃魚有益健康，然而一旦吃錯，隨時得不償失。有醫生就指出，有3種魚類含較重成分的重金屬；而長期接觸重金屬之下，會對神經系統造成影響，不但會破壞兒童智力發展，甚至有機會引起柏金遜症、認知障礙等疾病。

台灣減重醫生蕭捷健在其Facebook專頁發文指出，深海魚類富含的Omega-3多元不飽和脂肪酸，具有抑制壓力荷爾蒙皮質醇與抗發炎雙重功效。根據美國心臟協會發表在《循環》期刊的研究顯示，每周適量食用2到3次重金屬含量較低的深海魚類，如鯖魚或三文魚，能有效降低20%至30%心血管疾病發生率，成為維護心血管健康的優質選擇。

3種魚含重金屬應少食 累積體內損害神經

然而，蕭捷健警告，在選擇深海魚類時必須特別注意重金屬含量問題。位於食物鏈頂端的魚類，包括吞拿魚、鯊魚和旗魚，因捕食其他魚類而容易累積汞（俗稱水銀）等重金屬物質。根據美國食品藥物管理局資料，這些魚肉中平均含有0.5至1.5毫克的汞，長期食用可能對神經系統造成危害，甚至增加罹患失智症的風險。

魚翅重金屬含量高

蕭捷健提醒，魚翅愛好者應提高警覺，因魚翅原料來自食物鏈頂端的鯊魚，其體內積累的重金屬含量尤其驚人。他強調，在享受美食的同時，消費者必須認知到潛在的健康風險，避免長期大量食用這類高重金屬含量的海鮮產品。

每周兩次低汞魚類 3種魚可以安心食用

綜合研究與臨床建議，蕭捷健建議，每周食用2到3次低重金屬含量的深海魚類，如三文魚、鯖魚、沙丁魚，便可以攝取足夠Omega-3脂肪酸；同時應避免或減少食用高重金屬含量的吞拿魚、鯊魚和旗魚，以降低重金屬對神經系統的潛在傷害。

台灣神經外科醫生謝炳賢近日在個人Facebook專頁發文，指出重金屬污染其實充斥在日常生活中；有研究顯示，高達87%的人體內都有不同程度的重金屬殘留，而這些物質對神經系統的影響尤為嚴重。

4大常見重金屬 可引致神經病變

他在文中列出4大常見重金屬，並逐一拆解它們可對人體造成的傷害。

1. 鉛

鉛是最常見的神經毒性重金屬之一，可以取代鈣離子進入神經細胞，從而干擾神經訊號傳導，且對兒童的危害更甚於成人。有研究發現，血液中的鉛含量每增加10微克/分升，兒童智商便平均下降4至5點；即使是低劑量的鉛暴露，也有機會導致注意力不集中、學習困難和行為問題，而這種智力損傷可能是永久性的。

成人若出現慢性鉛中毒，則可能引發周邊神經病變，具體表現為為手腳麻木、肌肉無力，與頸椎壓迫神經時出現的症狀一樣。

2. 汞（水銀）

謝炳賢指，汞能直接穿透血腦屏障，在大腦中蓄積；每天食用高汞魚類的人士，其大腦中的汞含量可能是一般人的5至10倍。汞主要攻擊大腦皮質和小腦，可導致以下症狀：

視覺和聽覺障礙，視野縮小

感覺異常，如手指和腳趾的刺痛感

協調能力下降，走路不穩

記憶力衰退和認知功能障礙

此外，汞還會與神經元中的硫氫基結合，破壞蛋白質結構，使神經細胞逐漸死亡，而這種損傷往往是不可逆的，即使停止接觸汞源，症狀也可能持續存在。

3. 砷

最容易被忽視的神經毒素之一，尤其是通過飲用水進入人體的無機砷。謝炳賢表示， 長期飲用砷污染的水，就如同日復一日地給神經系統注入微量毒素，積少成多可造成巨大的危害。

而砷中毒最典型的表現是周邊神經病變，症狀如下：

手腳出現麻木感

灼熱或刺痛感，特別是夜間加重

肌肉無力，嚴重時甚至影響行走能力

感覺異常，例如對溫度和疼痛的感知下降

此外，研究亦表明長期接觸會增加多種神經退行性疾病的風險，當中包括柏金遜症和阿茲海默症。

4. 鎘

鎘主要通過香煙煙霧、工業污染和某些食物進入人體，會在腎臟和肝臟中蓄積。研究顯示，鎘能干擾神經細胞中的鈣信號通路，影響神經遞質的釋放，從而導致以下症狀：

嗅覺功能下降

運動協調能力下降

學習和記憶功能受損

焦慮和抑鬱情緒增加

值得留意的是，孕婦體內的鎘可以通過胎盤進入胎兒體內，直接影響胎兒大腦發育；有統計數據顯示，母體鎘暴露每增加一個單位，嬰兒出生後神經發育異常的風險便會增加約20%。

4招降低重金屬傷害

那麼，市民平日可如何降低重金屬對神經系統的傷害？謝炳賢分享以下4招，供大家參考：



1. 留意飲食選擇

減少食用吞拿魚、鯊魚等大型深海魚類，選擇有機蔬果，減少農藥和重金屬攝入。

2. 注意水質安全

使用符合標準的淨水器，定期檢測家庭用水中的重金屬含量。

3. 避免吸煙

香煙是鎘的重要來源之一，戒煙能夠顯著降低鎘的攝入量。

4. 攝取富含抗氧化物質的食物

例子包括深色蔬菜、莓類水果等，這些食物有助對抗重金屬引起的氧化損傷。

謝炳賢最後亦提醒，重金屬中毒的預防和早期干預非常重要，如果懷疑自己有重金屬暴露史，並且開始出現不明原因的神經症狀，就應及時就醫檢查，保護好神經系統。