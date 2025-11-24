安樂死｜德國50年代傳奇孖女組合同日安樂死享年89歲，財產全數捐人道救援組織

安樂死｜曾於1950至1960年代，憑絕美外貌及優美舞姿，被譽為德國「國家美腿」而轟動歐洲舞台的傳奇雙胞胎組合「The Kessler Twins」，由Alice Kessler與Ellen Kessler姊妹花組成。日前德國人道離世協會（DGHS）證實，兩人於當地周一（17日）在慕尼黑家中，以「陪伴式安樂死」方式平靜離世，享壽89歲。

綜合外媒報道，Alice和Ellen同年同月同日出世，離去時也選擇並肩走完人生，相伴近90年歲月。她們於一年多前聯繫倡導組織德國人道離世協會（DGHS）並成為會員，決定同日在家中一同結束生命。兩人選擇德國合法的「陪同安樂死」（begleitete Sterbehilfe），在意識清醒時共同簽署文件，由專業機構協助聯繫律師、醫生及提供相關工具，協助她們離世。由於她們沒有子女或孫輩，因此決定將所有財產分配給無國界醫生、聯合國兒童基金會等人道組織。

協會發言人Wega Wetzel證實，兩人希望在特定日期共同離世，且是經過長期深思，並非一時衝動。不過她們離開世界的方式，也引發了網上不少爭議。警方接獲通報到場後，確認兩人無外力介入，排除他殺嫌疑。

將安葬於母親和愛犬墓旁

報道提及，Alice和Ellen於2024年4月受訪時透露，如果兩人中其中一個先死，另一個會難以承受，希望能同年同月同日死，並將雙方的骨灰安放於同一骨灰甕中，以及將安葬在母親及愛犬的墓旁。

Alice和Ellen於1936年出生在德國，因1950至1960年代的舞台演出而聞名。她們於1961年在意大利綜藝節目《Studio Uno》中亮相，並曾代表西德參加1959年歐洲歌唱大賽而走紅，亦登上意大利版《花花公子》封面，創下3小時售罄紀錄。她們一生成就卓越，曾獲蒙特勒金玫瑰獎、聯邦功績十字勳章，並將於2025年獲頒巴伐利亞功績勳章，在歐洲娛樂文化史上佔有重要地位。

德國傳奇雙胞胎組合「The Kessler Twins」。（圖源：X）

德國傳奇雙胞胎組合「The Kessler Twins」。

同場加映｜9大輕生警號

香港大學社會工作及社會行政學系副教授黃蔚澄博士（Paul）曾表示，社會不同階層的人皆有自身情緒的觸發點。他指，學童多以家庭、學業壓力為主；成年人多因為工作壓力；而長者多因為身體健康問題，如受長期疾病或身體疼痛問題困擾。

黃博士續指，每人都會有負面情緒，故自我覺察和排解很重要，身邊人的觀察亦是關鍵。他強調，細心留意生活細節，可及時阻止輕生行為；若情況未有改善，建議尋求專業協助。

以下綜合9大警號，可洞察自殺先兆：

9大自殺警號

1. 精神萎靡

2. 思想負面，常提及死亡

3. 計劃交代身後事

4. 性情大變或行為反常

5. 封閉自己，拒絕與人聯繫

6. 會嘗試自殺和自殘

7. 超過兩星期陷入沉鬱狀態

8. 失眠

9. 食慾不振

資料來源：臨床心理學家 黃蔚澄博士

與情緒受困者對話5大要點：

1. 放下手機，以示尊重

2. 在安靜的地方深入傾談

3. 多聆聽，少說話

4. 注意肢體語言，忌「翹手」，坐姿靠背後仰

5. 適當給予回應及意見，切勿過分認同

資料來源：臨床心理學家 黃蔚澄博士

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk