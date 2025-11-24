名人健康｜61歲林雪臉現大片黑斑，網民憂糖尿病、心血管病警號

現年61歲的資深演員林雪，演出過不少經典角色，以自然的演技深受觀眾喜愛，更憑出色表現榮獲「香港電影金紫荊獎最佳男配角獎」及「亞洲電影大獎最佳男配角獎」等殊榮。林雪今年因出演內地電影《長安的荔枝》受到內地觀眾關注，但近日出席電影《金童》首映禮後，卻被內地網民察覺其臉上黑斑頗大，擔心其健康狀況轉差，而他今年9月也曾為此親解成因。

日前，林雪在《金童》首映禮上駁斥欠債百億的傳聞，相關片段在內地社交平台上廣泛傳播，然而比起他激動以粗口澄清，內地網民更留意林雪左臉的疑似「黑斑」，並發現該斑塊面積似乎比以往增大3倍有多。部分網民認為林雪當日出席首映禮時面色不佳，更擔心該黑斑是「黑色棘皮症」（Acanthosis Nigricans，AN），可能是因體重過重引發糖尿病與心血管疾病的先兆。

由於體型肥胖且年事已高，林雪的健康狀況一直備受影迷關注。至於臉上的黑斑，他亦曾於今年9月舉辦的《PTU》20周年4K重映禮上為此解釋，他表示醫生告訴他是因睡覺經常側向左邊，而且思考時會用手托住左臉，所以留下這個印。

臉上驚現大片不明黑斑

其實，早在今年7月已有網民將林雪的工作片段上傳至小紅書，片中可見他與其他演員在酒樓包廂內準備拍攝。雖然林雪心情愉快、與其他人談笑風生，精神狀態看似良好，但有網民卻發現其臉上出現一大片不明黑斑，尤其左臉斑塊更延伸至左眼尾，目測約達5cm×8cm，異常顯眼的黑斑引發外界擔憂。

近年林雪身形明顯復胖。（網上圖片）



好似《飛天紅豬俠》個主角。（抖音截圖）

林雪出席《金童》首映禮，內地網民指其臉上黑斑比以往增大3倍有多。（影片截圖）

林雪臉上驚現巨大黑斑。（小紅書）

林雪飲食不太節制。（抖音截圖）

陀巨腩。（網上圖片）

林雪早年受訪，體型沒有現時胖。（資料圖片）

2003年的林雪與任達華。（資料圖片）

2010年，拍攝電影《單身男女》。（資料圖片）

2013年的林雪。（資料圖片）

肥胖體型似是林雪的標誌，甚至有「肥雪」的花名。（資料圖片）

2017年出度《第十一屆亞洲電影大獎》。（資料圖片）

2021年出席《殺出個黃昏》香港首映禮。（資料圖片）

體重曾達300磅 恐藏健康隱憂

林雪入行30多年，由場務到演員，演活大大小小角色，肥胖體型似是他的標誌，甚至有「肥雪」的花名，但不難發現近年林雪的確胖了不少，過去他的體重曾一度逼近300磅（約136公斤），其後在杜琪峯要求下成功減重60磅（約27公斤）。然而近年林雪身形明顯復胖，腹部日益突出，加上臉部突現異常黑斑，健康狀況再度亮起紅燈，令粉絲憂心不已。

做運動減磅

早前，他曾於社交平台上傳做運動的短片。當時直迫300磅的林雪挺著巨腩，當他企起身整理褲子時，可見他的肚腩大得誇張。其後林雪爬低玩健腹輪，只見他表情痛苦，做到第五下時更爆粗，結果做到二十下時就撐不住瞓低，林雪更即說：「二十！」，由於發音不準，他被嘲笑「二十還是醫生」。

完成此「壯舉」後，林雪卻沒有氣力站起來，需要朋友扶他起來，網民看罷片段紛紛留言：「雪哥應該每十次休息10分鐘開始」、「條片好好笑，雪雪加油」、「個肚唔抽筋？」、「林雪老師你不用那麼勉強」和「唔好夾硬谷，要配合呼吸，小心身體」。

林雪見朋友在玩健腹輪。（抖音截圖）

林雪又起身玩埋一份。（抖音截圖）

林雪臉上有大塊黑斑。（抖音截圖）

林雪狀甚痛若。（抖音截圖）

玩到氣喘。（抖音截圖）

最終倒地。（抖音截圖）

要人扶起身。（抖音截圖）

同場加映︱腰圍多少才算健康？

據衞生防護中心建議，就華裔成年人而言，男性腰圍應在90厘米（約35.4吋）內；女性則在80厘米（約31.5吋）內，否則即屬中央肥胖。

衞生防護中心引述一項研究，比較不同腰圍人士的死亡風險。研究發現，腰圍達102.7厘米（約40.4吋）或以上男士的死亡風險，較腰圍少於86厘米（約33.9吋）的男士高出2倍。女性方面，腰圍達89厘米（約35吋）或以上的死亡風險較腰圍少於70.1厘米（約27.6吋）的女士高出78%。

據醫管局資料顯示，肥胖會加重身體多個器官負荷，引致許多疾病，甚至縮短壽命。而即使體重指標仍未達到很高水平，脂肪積聚已開始會影響健康。世界衛生組織報告更指出，肥胖人士相對正常體重人士，所增加的患病風險更達1至3倍：

肥胖人士患以下疾病

風險1至2倍

生育能力受損

癌症（停經後婦女所患的乳癌、子宮佈膜癌、結腸癌）

生殖激素異常

風險2至3倍

高尿酸血症

痛風症

冠心病

高血理

骨關節炎

風險超過3倍

II型糖尿病

代謝綜合症

睡眠窒息症

血脂水平異常

膽囊疾病

同場加映︱營養師推介6種修身Superfood

奇亞籽

有肋減慢碳水化合物吸收，提供飽肚感

藜麥

熱量較低，含有多重礦物質、維他命B雜

西蘭花

含豐富維仔命C，有助抗氧化，亦可增加鐵質吸收。

薏仁

利尿消腫，加快新陳代謝。

紅石榴

可去宿便，有助減肥排毒。

秋葵

含豐富鉀質，幫助去水腫，低卡高纖延長飽肚感。

資料來源：營養師 吳耀芳