名人健康｜61歲林雪臉現大片黑斑，網民憂糖尿病、心血管病警號
現年61歲的資深演員林雪，演出過不少經典角色，以自然的演技深受觀眾喜愛，更憑出色表現榮獲「香港電影金紫荊獎最佳男配角獎」及「亞洲電影大獎最佳男配角獎」等殊榮。林雪今年因出演內地電影《長安的荔枝》受到內地觀眾關注，但近日出席電影《金童》首映禮後，卻被內地網民察覺其臉上黑斑頗大，擔心其健康狀況轉差，而他今年9月也曾為此親解成因。
日前，林雪在《金童》首映禮上駁斥欠債百億的傳聞，相關片段在內地社交平台上廣泛傳播，然而比起他激動以粗口澄清，內地網民更留意林雪左臉的疑似「黑斑」，並發現該斑塊面積似乎比以往增大3倍有多。部分網民認為林雪當日出席首映禮時面色不佳，更擔心該黑斑是「黑色棘皮症」（Acanthosis Nigricans，AN），可能是因體重過重引發糖尿病與心血管疾病的先兆。
由於體型肥胖且年事已高，林雪的健康狀況一直備受影迷關注。至於臉上的黑斑，他亦曾於今年9月舉辦的《PTU》20周年4K重映禮上為此解釋，他表示醫生告訴他是因睡覺經常側向左邊，而且思考時會用手托住左臉，所以留下這個印。
臉上驚現大片不明黑斑
其實，早在今年7月已有網民將林雪的工作片段上傳至小紅書，片中可見他與其他演員在酒樓包廂內準備拍攝。雖然林雪心情愉快、與其他人談笑風生，精神狀態看似良好，但有網民卻發現其臉上出現一大片不明黑斑，尤其左臉斑塊更延伸至左眼尾，目測約達5cm×8cm，異常顯眼的黑斑引發外界擔憂。
體重曾達300磅 恐藏健康隱憂
林雪入行30多年，由場務到演員，演活大大小小角色，肥胖體型似是他的標誌，甚至有「肥雪」的花名，但不難發現近年林雪的確胖了不少，過去他的體重曾一度逼近300磅（約136公斤），其後在杜琪峯要求下成功減重60磅（約27公斤）。然而近年林雪身形明顯復胖，腹部日益突出，加上臉部突現異常黑斑，健康狀況再度亮起紅燈，令粉絲憂心不已。
做運動減磅
早前，他曾於社交平台上傳做運動的短片。當時直迫300磅的林雪挺著巨腩，當他企起身整理褲子時，可見他的肚腩大得誇張。其後林雪爬低玩健腹輪，只見他表情痛苦，做到第五下時更爆粗，結果做到二十下時就撐不住瞓低，林雪更即說：「二十！」，由於發音不準，他被嘲笑「二十還是醫生」。
完成此「壯舉」後，林雪卻沒有氣力站起來，需要朋友扶他起來，網民看罷片段紛紛留言：「雪哥應該每十次休息10分鐘開始」、「條片好好笑，雪雪加油」、「個肚唔抽筋？」、「林雪老師你不用那麼勉強」和「唔好夾硬谷，要配合呼吸，小心身體」。
同場加映︱腰圍多少才算健康？
據衞生防護中心建議，就華裔成年人而言，男性腰圍應在90厘米（約35.4吋）內；女性則在80厘米（約31.5吋）內，否則即屬中央肥胖。
衞生防護中心引述一項研究，比較不同腰圍人士的死亡風險。研究發現，腰圍達102.7厘米（約40.4吋）或以上男士的死亡風險，較腰圍少於86厘米（約33.9吋）的男士高出2倍。女性方面，腰圍達89厘米（約35吋）或以上的死亡風險較腰圍少於70.1厘米（約27.6吋）的女士高出78%。
據醫管局資料顯示，肥胖會加重身體多個器官負荷，引致許多疾病，甚至縮短壽命。而即使體重指標仍未達到很高水平，脂肪積聚已開始會影響健康。世界衛生組織報告更指出，肥胖人士相對正常體重人士，所增加的患病風險更達1至3倍：
肥胖人士患以下疾病
風險1至2倍
- 生育能力受損
- 癌症（停經後婦女所患的乳癌、子宮佈膜癌、結腸癌）
- 生殖激素異常
風險2至3倍
- 高尿酸血症
- 痛風症
- 冠心病
- 高血理
- 骨關節炎
風險超過3倍
- II型糖尿病
- 代謝綜合症
- 睡眠窒息症
- 血脂水平異常
- 膽囊疾病
同場加映︱營養師推介6種修身Superfood
奇亞籽
有肋減慢碳水化合物吸收，提供飽肚感
藜麥
熱量較低，含有多重礦物質、維他命B雜
西蘭花
含豐富維仔命C，有助抗氧化，亦可增加鐵質吸收。
薏仁
利尿消腫，加快新陳代謝。
紅石榴
可去宿便，有助減肥排毒。
秋葵
含豐富鉀質，幫助去水腫，低卡高纖延長飽肚感。
資料來源：營養師 吳耀芳
