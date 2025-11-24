健康飲食｜營養師推薦1種水果預防糖尿病，含7大營養素穩血糖、增免疫力

糖尿病患者通常少吃水果，怕果糖會導致血糖飆升。有台灣營養師推薦1種水果能夠有助控糖之餘，更富含7種營養素，幫助增強免疫力和通便。

台灣營養師李婉萍在其Facebook專頁發文，推薦多吃百香果能夠為健康帶來多種好處，甚至連糖尿病病人都可以適量食用。她指出，百香果不僅含有蛋白質、鈣、鎂、鐵質、以及鉀離子等關鍵營養素，更富含維他命C和A，能有效強化免疫系統，提升人體對抗感冒與流感的能力。其中維他命A能維持上皮細胞正常功能，同時保護皮膚健康與視覺能力。

飲食攻略｜膳食纖維量驚人 食2顆等於3碗高麗菜

李婉萍營養師分析，以一個中型百香果計算，每顆約70公克，食用2顆即可獲得3.2克膳食纖維，相當於3碗高麗菜的纖維含量。這不僅有助促進腸道蠕動、培養腸道好菌，更能增加飽足感，成為控制體重的優質選擇。

飲食攻略｜控糖預防糖尿病 提升胰島素敏感度

針對血糖控制，李婉萍引用《食品化學》期刊研究指出，百香果種子中的膳食纖維能明顯抑制澱粉酶活性，延緩葡萄糖吸收，對控制餐後血糖有益。另一項研究亦發現，使用百香果皮粉作為第二型糖尿病患者的治療輔助劑，能有效降低胰島素阻抗現象。

飲食攻略｜含抗氧化物質 改善代謝異常

百香果種子中含有一種名為「雲杉醇」的抗氧化物質。曾經有研究指出，超重男性連續8週服用雲杉醇提取物後，代謝狀況均獲改善，包括提升胰島素敏感度與降低血壓。

飲食攻略｜每日最多6顆為限

儘管百香果具有多重健康效益，李婉萍營養師仍提醒糖尿病患者需注意攝取量。以每份約2顆百香果計算，每日最多不超過4至6顆，且應分散於各餐食用，並取代其他水果分量，才能避免血糖過高。

糖尿病｜10種有效控糖的蔬菜

台灣初日診所減重專科暨家醫科許芷瑜醫師，在YouTube頻道《初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit》中，分享了10種有效控糖的蔬菜：

黑木耳

富含水溶性纖維，對於降低膽固醇、預防心血管疾病、控制血糖都非常有幫助。

洋葱

當中的槲皮素作用與降血糖藥物相似，可以維持正常的血糖化謝功能。

地瓜葉

豐富的膳食纖維+植化素，協助避免血糖快速攀升



蘆筍

富含葉酸，有利於調節血糖，降低胰島素阻抗。

羽衣甘藍

富含礦物質：鈣、鎂、鉀

鎂：能夠提升細胞利用葡萄糖的效率



苦瓜

苦瓜苷能刺激胰臟分泌貯島素



海帶

富含碘；碘是構成甲狀腺素的主要成分，幫助調解血糖穩定。

青瓜

低GI值、水份含量高，能快速產生飽足感，對血糖的影響小。



青椒

含有豐富維他命Ｃ和纖維，有利於血糖的控制。



西蘭花

含有蘿蔔硫素，有幫於控制血糖、護肝。

資料來源：台灣減重專科醫生 許芷瑜

糖尿病飲食｜8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

1.蘋果、藍莓、提子

2.覆盆子

3.薑

4.薑黃、肉桂

5.蜂蜜

6.輔酶CoQ10

7.魚油

8.維他命D

資料來源：台灣腎臟科醫生江守山

糖尿病｜糖尿病成因+病徵

本港內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力曾經接受訪問，指糖尿病是一種慢性疾病，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。

一般而言，糖尿病初期病徵並不明顯，常見多為異常口渴、尿頻、容易疲倦、體重下降、視力模糊等，而部分患者可能未必有明顯病徵，待出現併發症才驚覺患上糖尿病。黃醫生指，家族有糖尿病史、肥胖人士及患有高血壓、高膽固醇、曾有妊娠糖尿病等人士，都屬於患上糖尿病高危人士。他又提醒即使沒有高危因素、沒有症狀的人士，年逾35歲都應考慮做血糖檢測，當發現有病徵才做檢查可能已經太遲。

糖尿病5大常見病徵

1.異常口渴

2.尿頻

3.容易疲倦

4.體重下降

5.視力模糊

資料來源：內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力

糖尿病｜2種飲品 + 3大原則控糖

初日診所減重專科暨家醫科醫生魏士航指出，如果人在短時間內進食太多高GI（升糖指數）食物，血糖就會急升，這時身體也會隨即分泌更多胰島素讓血糖快速下降，從而帶來明顯飢餓感，陷入「愈吃愈越餓、愈吃愈多」的惡性循環；若身體分泌過多胰島素，就容易變肥！

他建議，飯前與飯後2小時的血糖波動範圍，「不要超過30至60mg/dl」才較平穩。而當血糖差距變大、長期巨幅波動，不單止會令人感飢餓昏睡，也會對血管造成傷害，讓血管承受過大壓力而發炎，容易引致心腦血管、腎臟與視網膜相關之疾病，非常危險。

魏士航分享2種飲品，有助控制血糖波動，飯前飲用更有效：

500毫升水：過往有研究發現，飯前飲水可以降低22%的食慾，同時提升25%的基礎代謝率。建議大家開始用餐時，可以先進食蛋白質和蔬菜，有效緩和升糖的速度和量，然後才吃澱粉類主食，而飯後水果就選擇一個奇異果大小的量。

2茶匙醋：過往有研究發現，只要在餐前喝2茶匙無添加的天然釀造醋，有助大幅降低碳水化合物升糖的能力達20%。如果大家不習慣飲醋，亦有項研究指出先吃「醃漬食物」也能做到相似效果。

另外還有3大飲食原則，醫生表示只要遵從原則，就能有效控制血糖：

吃原型食物：避免吃精緻澱粉和加工食品，即使是全麥麵包、藜麥餅乾或磨成粉的燕麥飲品均屬於容易讓血糖波動變大的加工食品，而非天然原型食物。

少吃糊化食物：橙和橙汁、白飯和粥，都是後者對於血糖波動影響較大。