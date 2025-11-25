月經延後中醫治療案例｜氣血運行不暢，八字用神忌神內外兼治

受月經延後2個月還未至困擾女生前來就診，宋振基中醫師運用配合八字、用神和忌神的治療思路，為患者處方，及提醒她需要配合飲食、生活習慣、情緒調理，內外兼治，方能從根本達到改善月經不調的目的。以下是月經延後病例分析。

主訴

月經2個月未至。

八字簡析

- 年柱：壬水 午火

- 月柱：乙木 己火

- 日柱：庚金 辰土

- 時柱：不公開

- 用神（需補強）：金、土

- 忌神（需抑制）：火

八字體質趨向：

1. 土厚金埋

日主庚金生於巳月（夏季火旺之時），年柱與月柱均透出己土，形成「土厚埋金」格局。濕土過重，壅滯脾胃，使氣機運行不暢，肺金宣發失常，容易導致氣血生化不足、氣滯血瘀，最終影響衝任二脈的正常運行，出現月經停滯的症狀。

2. 火炎金傷

地支巳午火旺，火氣強烈灼傷肺金，進一步加重氣血失調。此女生亦患玫瑰痤瘡、亦屬火旺傷陰血，耗損津液，今次胞宮失於滋養，則導致月經延後或停經。

3. 木鬱不達

八字中木氣不顯，肝氣疏泄功能不足，導致肝氣鬱結、氣滯血瘀，氣血無法通達胞宮，形成「氣滯血瘀不通則痛、不通則閉」的病理狀態。

二、治療方向與原則

基於體質特點與主訴，治療以「培土清金、疏木達鬱、養血活血」為核心：

1. 培土清金

- 健脾燥濕，化解濕土壅滯，促氣血生化；同時清肺金鬱熱，調暢氣機，助氣血運行。

2. 疏木達鬱

- 條達肝氣，緩解氣滯血瘀，促進衝任調和，恢復正常月經周期。

3. 養血活血

- 補益氣血，滋養胞宮；同時活血化瘀，疏通經絡，解決瘀血阻滯的問題。

4. 清熱降火

- 抑制火旺之勢，避免火氣灼傷陰血，幫助體內五行平衡。

三、治療思路與方藥結構

1. 治療思路

- 第一步：健脾土、清肺金

化解濕土壅滯與肺金鬱熱，改善氣血生化不足的問題。

- 第二步：疏肝木、調衝任

條暢肝氣，促進氣血運行，解決氣滯血瘀的阻滯。

- 第三步：活血絡、養血陰

活血化瘀，滋陰養血，讓氣血充盈、經絡通暢。

2. 方藥結構

- 君藥：補用神「土、木」

健脾疏肝，強化運化功能，調和氣血。

- 臣藥：清金瀉火

抑制火氣過旺，化解濕熱壅滯，改善氣機。

- 佐藥：活血散結

疏通經絡，化瘀消癥，調暢氣血。

- 使藥：調和全方，平衡五行

引藥歸經，助藥性協調。

3. 五行比例

- 用神（土、木）：70%

- 土為主，健脾燥濕，強化氣血生成；木為輔，疏肝解鬱，促進氣血運行。

- 忌神（火、金）：30%

- 適量清肺金鬱熱，但不可過傷脾胃正氣；同時抑制過旺的火氣。

四、主要方藥

1. 君藥（培土疏木）

- 白朮、茯苓：健脾化濕，促氣血運行。

- 柴胡、香附：疏肝解鬱，調和氣血。

2. 臣藥（清金瀉火）

- 桑白皮、黃芩：清肺金之鬱熱，調暢氣機。

- 梔子、連翹：清熱解毒，抑制火旺。

3. 佐藥（活血散結）

- 丹參、赤芍：活血化瘀，疏通經絡。

- 牡丹皮、浙貝母：涼血散瘀，消癥止痛。

4. 使藥（調和藥性）

- 甘草：調和藥性，保護脾胃。

- 陳皮、生薑：行氣化痰，助脾胃運化。

四、結論

根據患者八字體質與主訴，月經2個月未來的主要病機在於「土厚金埋」「火炎木鬱」，導致氣血運行不暢、衝任失調。治療以「培土清金、疏木達鬱、養血活血」為核心，調理五行平衡，促進氣血順暢，恢復月經正常。同時，配合飲食、生活習慣與情緒調理，內外兼治，方能標本兼顧，達到根本改善月經不調的目的。

被訪者簡介

宋振基中醫師

明德康健中醫及物理治療診所創辦人，註冊中醫師，擁有中醫與現代醫學雙碩士學位。以「醫玄同源」為核心理念，專注中醫體質學與八字命理學的融合，推動個性化健康管理模式。研發「愈茶方」AI智能舌診系統，通過人工智能實現舌象辨證數字化轉型，提升健康管理的科學性與普及性。創立「見字醫病」體質教育平台，結合八字五行與中醫辨證理論，幫助大眾精準認識體質，實現中藥個性化應用。更多參與在腫瘤支持治療及婦科疾病領域研究，將八字體質分析與中醫辨證相結合，構建精準診療方案，顯著提升臨床治療效果。