走進「照顧者中心」，讓照顧不再孤單，哪類照顧者壓力最大？

香港有不少長者中心，但專為照顧者而設的地方卻不多。去年起，「賽馬會照顧者中心」陸續在全港設立，目前已有10個中心和8個服務點。筆者得悉中心提供坊間少見的長者暫託服務，卻猶豫著「家人已有長者中心的社工跟進，我真的還需要幫忙嗎？」，所以一直沒登記。

直至日前出席「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」研討會，了解照顧者中心的成效，發現照顧者困境比想像中普遍。這些中心的照顧者會員，幾乎全部(98.7%)沒有領取津貼，過半屬「中高至高需求」，壓力遠高於平均。我開始懷疑，自己會否也是其中一員，正在疲於奔命卻不自知。

下定決心走進其中一間照顧者中心。與社工傾談後，才明白自己作為「子女照顧者」，也是中心的目標對象之一。

參加照顧者中心，其實幫的是自己，為精神和情緒健康把關。

職場裏難以訴苦，朋友圈中又少有同路人。這些照顧者專屬的共聚空間，正是讓我們暫時放下照顧角色、喘一口氣，同時提供支援網絡的地方。

勞工及福利局局長孫玉菡, JP（左三）、賽馬會董事胡家驃（左二）、「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」諮詢委員會召集人聶德權教授（右三）、計劃首席研究員暨香港大學秀圃老年研究中心總監樓瑋群教授（右二）、勞工及福利局副秘書長（福利）莊永桓, （右一）、社會福利署副署長（服務）梁綺莉（左一）出席「賽 馬會護老導航照顧者支援計劃」研討會。(圖：賽馬會護老導航照顧者支援計劃)

凝聚同路人 唞啖氣改善情緒

照顧者中心面向一眾護老者，不只教授照顧技巧，更著重讓照顧者放鬆。有人會帶領按摩、手作、煮食、聖誕派對等減壓活動，還可暫託長者，讓照顧者真正擁有屬於自己的時間。

這裏也是一個社群，藉著小組活動遇到同路人，分享壓力，陪伴互助，不再覺得孤單。

中心同時提供專業支援，設有個案管理系統，收集數據。會員填寫由香港大學秀圃老年研究中心研發的問卷，評估壓力與情緒狀況。社工再按需求，分層提供服務建議與轉介資源。不少照顧者透過這一環，才第一次認真審視自己承受了多少壓力。

亦因為有社工介入，提供諮詢與輔導，協助照顧者歷程規劃，預視不同階段所需的應對，例如怎樣應付老友記入院等，形同為照顧者提供安全網。有部分中心甚至組織區內小店，為照顧者提供購物優惠，營造照顧者友善社區。

值得留意的是，照顧者中心並非社署資助機構，若會員有意申請社署提供的津貼或服務，例如照顧者津貼等，中心未能代為處理，會轉介相關機構跟進。

找出隱蔽照顧者

這些中心均屬於「賽馬會護老導航照顧者支援計劃」的一部分，計劃獲賽馬會撥款2.9億港元支持，至今已服務超過1.1萬名照顧者及長者，其中照顧者年齡層橫跨廿多歲至九十多歲。

目前全港10間照顧者中心，分別由6個非牟利機構營運，包括香港明愛（石硤尾）、基督教香港信義會社會服務部（大圍、馬鞍山）、香港婦女中心協會（粉嶺、深水埗）、香港聖公會麥理浩夫人中心（葵芳）、香港基督教女青年會（西灣河、青衣、上水）以及東華三院（大角咀）。

每間中心的開放時間、設施，服務特色各有不同，會員只需登記一次，便可一卡通行，全港各中心皆可使用。

筆者的賽馬會照顧者中心會員卡，背後印有會員號碼及QR Code。

計劃諮詢委員會召集人聶德權教授表示，中心選址遍及地舖、商廈及村屋，正好反映各個社區的不同需要。他指出，中心能主動找出以往未曾求助的隱蔽照顧者，並按情況提供社福、醫療、家庭及情緒等方面的適切支援。日後亦會運用數據，為每位照顧者度身訂造服務，建立更緊密的跨界別支援網絡。

賽馬會照顧者中心(上水)一角。(圖：賽馬會護老導航照顧者支援計劃網頁)

賽馬會照顧中心(葵芳)，在職照顧者互助小組的烹飪活動。(圖：賽馬會護老導航照顧者支援計劃研討會展板截圖)

兒子照顧父親 壓力大需求高

我最感興趣的是，哪種照顧關係屬於高需求，自己又是否這一類。計劃首席研究員暨港大秀圃老年研究中心總監樓瑋群教授解釋，數據顯示，「子女照顧者」中有8.2%屬高需求，比「配偶照顧者」的5.9%更高，其中「兒子照顧父親」有較多高需求個案（12.7%）。

樓瑋群教授說，「兒子照顧父親」有較多高需求個案。(圖：賽馬會護老導航照顧者支援計劃)

另一方面，約87%的高需求照顧者，在接受三個月服務後狀況明顯改善。樓教授說，關鍵並非學會更多照顧技巧，而是照顧者學懂「照顧自己」，鼓勵他們平日也持續練習，懂得停一停、休一休。我想，自我照顧正是照顧者最易忽略的，往往太聚焦於照顧技巧，卻無視自己的心靈需要。

賽馬會照顧中心(石硤尾)的照顧技巧工作坊，提升參加者照顧信心。(圖：賽馬會護老導航照顧者支援計劃研討會展板截圖)

對於照顧者來說，支援永遠不嫌多。尤其是要兼顧工作與家庭的「在職照顧者」，約佔兩成會員，若更多中心於夜間或週末也有服務，那就更實際；服務區域也可以分布更廣。這個為期五年的計劃，期望未來能長遠延續，讓這條支援鏈不會「斷纜」。

賽馬會護老導航照顧者支援計劃的宣傳單張，列出全港10間照顧者中心的地址及聯絡方法。

賽馬會護老導航照顧者支援計劃網址（內有照顧者中心地址及活動簡介）https://jccarerspace.hk/