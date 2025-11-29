歡迎回來

駝背矯正問題：連續兩集橡筋帶輔助練習，強化背肌
拉筋紓痛
運動
其他痛症

駝背矯正問題：連續兩集橡筋帶輔助練習，強化背肌

得閒拉筋 得閒Build肌
馬德荃 Derek Ma
得閒拉筋 得閒Build肌

　　駝背其實是脊椎向前彎曲的狀況，隨着年紀增長，肩部肌肉流失，容易導致雙膊向前傾；亦有可能睡姿不當、或者辦公室的上班一族坐姿出現問題、甚至生活上姿勢不妥當亦有機會漸漸出現駝背情況。這並非絕對不能改善，只要勤做一些針對性練習，便可以減輕情況，Derek Sir將會連續兩集介紹強化脊椎動作，今次會需要橡筋帶輔助，達至更佳效果。

 

 

 

