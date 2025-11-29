駝背矯正問題：連續兩集橡筋帶輔助練習，強化背肌

拉筋紓痛運動其他痛症駝背矯正問題：連續兩集橡筋帶輔助練習，強化背肌 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 香港伸展運動學會伸展治療師、國際康體專才培訓學院教練課程導師、國際跆拳道聯盟黑帶七段、國際教練、裁判及考官、香港健美及運動體適能總會執行委員及裁判。在繁忙又急促的都市生活中，久坐、久站、加上不良姿勢及缺乏運動，令身體變得僵硬及疲倦，甚至出現痛症。想改變現狀，可以透過一系列伸展運動和健身運動，鍛練並放鬆繃緊的肌肉、舒緩日常疲倦、痛症，減少身體負擔！ Share 29/11/2025 駝背其實是脊椎向前彎曲的狀況，隨着年紀增長，肩部肌肉流失，容易導致雙膊向前傾；亦有可能睡姿不當、或者辦公室的上班一族坐姿出現問題、甚至生活上姿勢不妥當亦有機會漸漸出現駝背情況。這並非絕對不能改善，只要勤做一些針對性練習，便可以減輕情況，Derek Sir將會連續兩集介紹強化脊椎動作，今次會需要橡筋帶輔助，達至更佳效果。 Tags:#健身#健康#伸展運動#運動#頸椎#腰椎#肌肉#肩膊#脊椎#駝背#腹肌#腰痛#脊椎痛#拉筋 Add a comment ...
