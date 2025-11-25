抑鬱症｜疑分手觸發病情曾3度想自毀　39歲星二代抑鬱症復發：10年來最嚴重一次【附2招自救】

抑鬱症／復發／姜麗文｜現年39歲的星二代姜麗文近日在Instagram發文更新近況，指患抑鬱症12年再度復發，坦言是近10年來最嚴重的一次發作經歷。她以自身經驗鼓勵同病相憐者，同時公開多年來自救的實用方法。

抑鬱症｜抑鬱症無數次復發感氣餒

39歲姜麗文（Lesley）去年宣布離開TVB，移居美國進軍荷里活。她11月21日在Instagram發文，回顧這個月因為抑鬱症復發而過得不容易。她坦言12年來飽受抑鬱症困擾，無數次復發的經歷讓她「心很累」。即使已經長期接受治療並服藥，抑鬱來襲時還是要「堅強起來戰鬥」。

整整12年了，這麼多年過去了，即使接受了治療，服用了抗抑鬱藥，我仍然需要「堅強起來」，繼續與抑鬱症戰鬥，這有時真的讓人沮喪和失望。

抑鬱症｜2招自救勉勵同路人

姜麗文笑言自己對抗低潮「身經百戰」，一發現不妥就立刻向主診醫生和老公求助，更大方分享自己2招自救，幫自己走出低谷。她自己有一個「抑鬱評分系統」，以0到10分記錄自身狀態（0分代表完全無憂鬱，10分代表「世界末日」），透過具體數字客觀掌握情緒變化。第二，當發現情緒出問題，她不會自我封閉，反而會告訴伴侶或信任的親人自己內心正在經歷低潮，但毋須談論那些負面的想法或觸發負面情緒的事件，皆因「有時候我們就是不想談論它，一遍又一遍，整整12年！」。

而最能夠幫她走出陰霾的，就是養成堅持每日完成一項活動的習慣，如散步、普拉提或準備一餐美食，透過具體行動維持生活節奏。復發期間，她特別感謝老公的陪伴，大讚對方為「最佳伴侶」，皆因抑鬱症患者很容易想歪，覺得自己的負面情緒會影響他人，然而覺得愧疚。而她老公總能提醒她「永遠不要為自己的抑鬱道歉」，這種無條件的支持成為她對抗抑鬱的重要力量。

抑鬱症｜成功克服低潮 公開訊息傳遞希望

最後，姜麗文亦開心表示已恢復穩定狀態約一星期，宣布「又贏得一場勝仗」。她透過公開自身經歷，「你們並不孤單」，鼓勵大家都要好好照顧自己的情緒和心理健康。

抑鬱症測試｜1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

1分鐘自測抑鬱症

1. 幾乎對所有活動失去興趣

2. 幾乎每天都感到情緒憂鬱

3. 食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥

4. 幾乎每天都失眠或嗜睡

5. 行動或說話比平時遲滯或激動

6. 幾乎每天都感到疲累或失去動力

7. 專注力、思考力或決斷力減退

8. 幾乎每天都覺得自我價值低或有過份的罪疚感

9. 反覆想到死亡、重複出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃

抑鬱症自救｜6招助改善抑鬱復發

部分患者求醫後可能會出現病情反覆、時好時壞。想要減少復發情況、改善情緒，鄧醫生建議患者可改變生活習慣，例如：

6招助改善抑鬱復發

1. 定時作息

2. 早睡早起

3. 三餐飲食均衡

4. 每日維持適量運動

5. 固定安排與親友見面時間

6. 遵循醫護指示定時服藥

資料來源：精神科專科醫生鄧萬豪