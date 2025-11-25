歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
家居意外｜女子誤用洗衣膠囊險致失明，醫生教2招急救、消委會推15款洗衣產品
健康Tips

家居意外｜女子誤用洗衣膠囊險致失明，醫生教2招急救、消委會推15款洗衣產品

健康解「迷」
健康解「迷」

　　洗衣珠／消委會／家居意外｜使用洗衣產品不當，恐付出代價堪大。內地一名女子洗衣服前如常去拿取洗衣膠囊，沒想到無心的1個動作，差點讓她永遠失去視力。

 

家居意外｜高溫存放致膠囊表面融化 一扯開濺眼險盲

 

　　綜合內媒報道，內地一名王姓婦人在清洗衣物時，發現家中的洗衣膠囊，經過夏季高溫存放後，膠囊表面的薄膜融化並黏在一起。於是，當她嘗試用力扯開分離時，膠囊薄膜突然爆開，裡面高濃度的洗滌劑瞬間濺入右眼，造成嚴重化學性灼傷。

 

家居意外｜強鹼洗衣劑入眼 視力驟降至0.06

 

　　王女士當下立刻感到右眼劇痛，淚流不止且視線模糊，連家具輪廓都無法辨識，並同時出現畏光症狀。經家人緊急送院檢查，確診為角膜化學性燒傷，視力下降至0.06。幸經治療後，視力已逐漸恢復至原本水平。

 

家居意外｜女子用洗衣膠囊做錯1動作險盲　醫生教兩步驟急救【附消委會推薦15種洗衣產品】

家居意外｜女子用洗衣膠囊做錯1動作險盲　醫生教兩步驟急救【附消委會推薦15種洗衣產品】

家居意外｜女子用洗衣膠囊做錯1動作險盲　醫生教兩步驟急救【附消委會推薦15種洗衣產品】

家居意外｜女子用洗衣膠囊做錯1動作險盲　醫生教兩步驟急救【附消委會推薦15種洗衣產品】

 

家居意外｜化學成分傷害性高 正確急救是關鍵

 

　　中山大學中山眼科中心眼科急診與眼外傷科醫生唐明君指出，洗衣膠囊內洗滌劑濃度極高，含有滲透性強的表面活性劑與鹼性成分，一旦接觸眼角膜，可能造成嚴重刺激與損傷。若處理不當或延誤就醫，恐導致角膜上皮永久損傷，影響視力。醫生強調，若不慎有洗滌劑誤濺入眼：

 

● 應立即用流動冷水持續沖洗患眼至少15分鐘，並轉動眼球確保徹底清潔

● 同時保護另一隻眼睛免受波及，切忌揉眼以免加重傷害

 

家居意外｜存放環境須謹慎 用量控制防變質

 

　　有專家提醒，洗衣膠囊應存放於陰涼、乾燥且通風的環境，避免置於露台、浴室等高溫潮濕場所。第二，建議根據家庭人口與洗衣頻率適量購買，以1至2個月用量為宜，避免長期存放導致變質。第三，鮮艷外觀易使兒童誤認為糖果或玩具，應置於孩童無法接觸之處，防範誤食風險。

 

消委會洗衣珠｜3款洗衣膠囊去污表現出色

 

　　消委會曾在市面上搜羅34款洗衣產品，當中包括16款洗衣粉、15款洗衣液及3款洗衣膠囊，針對去除日常4種常見污漬進行測試，包括油性污漬（如礦物油、粉底、牛肉脂肪、人體皮脂）、酵素污漬（如朱古力、血漬、胡蘿蔔糊、混有青草的泥土）、可氧化污漬（如茶漬、咖啡、藍莓、番茄醬、紅酒、豉油），以及其他污漬（水溶性油漆和油溶性油漆）進行測試。

 

　　測試結果發現，有15款洗衣產品的去污表現較佳，其中測試的全部3款洗衣膠囊（洗衣球）整體去污表現出色。3款洗衣膠囊推薦名單如下：

 

消委會實測3款洗衣膠囊：

 

Persil Colour Protect Capsules

參考售價：$132

總評：3.5星

去污：3.5星

潔白：3.5星

固色：3.5星

 

TESCO Ambience Orange Blossom & Pomegranate

參考售價：$40

總評：4星

去污：4星

潔白：4星

固色：3.5星

 

汰漬超濃縮洗衣膠囊（春天草地清香）

參考售價：$240

總評：4星

去污：4星

潔白：4.5星

固色：3星

 

資料來源：消委會


洗衣液洗衣珠推薦︱消委會推薦12款洗衣粉洗衣液

 

消委會推介12款高分洗衣粉／洗衣液    
    

快潔 - 全效360高效能洗衣液    

總評：3.5星    

售價：$75    

平均每次洗衣費用：$1.25    

衣物潔白程度：4星    

衣物固色程度：3星    

去污效能    

整體：3星    

油性污漬：2.5星    

酵素污漬：3.5星    

可氧化污漬：3.5星    

其他污漬：2星    

    

白貓 - 大自然清馨洗衣液    

總評：3.5星    

售價：$40    

平均每次洗衣費用：$0.80    

衣物潔白程度：4星    

衣物固色程度：3星    

去污效能    

整體：3星    

油性污漬：3星    

酵素污漬：3.5星    

可氧化污漬：3.5星    

其他污漬：2星    

    

獅王潔白物語 - 納米樂特濃洗衣液極度消臭    

總評：3.5星    

售價：$50    

平均每次洗衣費用：$1.51    

衣物潔白程度：3.5星    

衣物固色程度：4星    

去污效能    

整體：3星    

油性污漬：2星    

酵素污漬：3.5星    

可氧化污漬：3.5星    

其他污漬：2星    

    

威威 - 濃縮除菌洗衣液    

總評：3.5星    

售價：$50    

平均每次洗衣費用：$0.68    

衣物潔白程度：3.5星    

衣物固色程度：3星    

去污效能    

整體：3星    

油性污漬：3星    

酵素污漬：3.5星    

可氧化污漬：3.5星    

其他污漬：2星    

    

威潔士 - 消毒洗衣液冷水配方（超濃縮）    

總評：3.5星    

售價：$46    

平均每次洗衣費用：$1.58    

衣物潔白程度：3.5星    

衣物固色程度：3.5星    

去污效能    

整體：3星    

油性污漬：3星    

酵素污漬：3.5星    

可氧化污漬：3.5星    

其他污漬：2星    

    

Ariel - 超濃縮洗衣液    

總評：4星    

售價：$55    

平均每次洗衣費用：$2.89    

衣物潔白程度：4星    

衣物固色程度：3星    

去污效能    

整體：4星    

油性污漬：5星    

酵素污漬：4星    

可氧化污漬：4.5星    

其他污漬：2星    

    

白貓 - 超濃縮低泡洗衣粉    

總評：3.5星    

售價：$47    

平均每次洗衣費用：$0.67    

衣物潔白程度：4星    

衣物固色程度：3星    

去污效能    

整體：3.5星    

油性污漬：2.5星    

酵素污漬：4星    

可氧化污漬：3.5星    

其他污漬：2星    

    
立白 - 超濃縮低泡洗衣粉    

總評：3.5星    

售價：$57    

平均每次洗衣費用：$0.53    

衣物潔白程度：4星    

衣物固色程度：2.5星    

去污效能    

整體：3.5星    

油性污漬：2.5星    

酵素污漬：4星    

可氧化污漬：3.5星    

其他污漬：2星    

    

亮麗 - 全效5合1超濃縮洗衣粉    

總評：3.5星    
售價：$44    

平均每次洗衣費用：$0.95    

衣物潔白程度：3.5星    

衣物固色程度：2.5星    

去污效能    

整體：3星    

油性污漬：3星    

酵素污漬：3.5星    

可氧化污漬：3.5星    

其他污漬：2星    

    
獅王潔白物語 - 超濃縮洗衣粉 清新花果    

總評：3.5星    

售價：$47    

平均每次洗衣費用：$0.63    

衣物潔白程度：4星    

衣物固色程度：2.5星    

去污效能    

整體：3星    

油性污漬：2.5星    

酵素污漬：3.5星    

可氧化污漬：3.5星    

其他污漬：2星    

    

AEON TOPVALU - 洗衣粉    

總評：3.5星    

售價：$27    

平均每次洗衣費用：$1.28    

衣物潔白程度：3.5星    

衣物固色程度：3.5星    

去污效能    

整體：3星    

油性污漬：2.5星    

酵素污漬：3.5星    

可氧化污漬：3.5星    

其他污漬：2星    

    

寶絲 - 洗衣粉    

總評：4星    

售價：$85    

平均每次洗衣費用：$1.02    

衣物潔白程度：4.5星    

衣物固色程度：3星    

去污效能    

整體：4.5星    

油性污漬：4.5星    

酵素污漬：4.5星    

可氧化污漬：4.5星    

其他污漬：2星    

    

資料來源：消委會第493期《選擇月刊》    

 

　　消委會曾於試過市面上34款洗衣產品，包括16款洗衣粉、15款洗衣液及3款洗衣膠囊，針對去除日常4種常見污漬進行測試，包括油性污漬（如礦物油、粉底、牛肉脂肪、人體皮脂）、酵素污漬（如朱古力、血漬、胡蘿蔔糊、混有青草的泥土）、可氧化污漬（如茶漬、咖啡、藍莓、番茄醬、紅酒、豉油），以及其他污漬（水溶性油漆和油溶性油漆）進行測試。當中有12款洗衣粉／洗衣液在去除人體皮脂和粉底之表現，以及去除血漬等酵素污漬之表現的測試表現較佳。

 

　　其中「Ariel 超濃縮洗衣液」及「寶絲洗衣粉」獲得總評4星高分評價，前者在去除油性污漬及酵素污漬表現優秀；後者則在去除油性污漬、酵素污漬、可氧化污漬表現優秀，平均每次洗衣費用只需$1.02。

 

　　另外，洗衣膠囊（洗衣球）就以「TESCO Ambience Orange Blossom & Pomegranate」及「汰漬 超濃縮洗衣膠囊（春天草地清香）」獲得總評4星高分評價，前者表現較平均，在「去污」、「潔白」和「固色」測試上均獲得3.5至4分評分；後者則在「潔白」測試上獲得5分滿分。

 

Tags:#家居意外#消委會#損傷#食用安全#網絡熱話#家品#超市#洗衣珠#洗衣膠囊#眼科#洗衣產品#洗衫#灼傷#強鹼洗衣劑#視力下降#救急
Add a comment ...Add a comment ...
名人健康 │ 62歲李連杰入院切頸腫瘤，自爆3次險死經歷：曾呼吸困難大小便失禁
更多健康解「迷」文章
名人健康 │ 62歲李連杰入院切頸腫瘤，自爆3次險死經歷：曾呼吸困難大小便失禁
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處