家居意外｜女子誤用洗衣膠囊險致失明，醫生教2招急救、消委會推15款洗衣產品

洗衣珠／消委會／家居意外｜使用洗衣產品不當，恐付出代價堪大。內地一名女子洗衣服前如常去拿取洗衣膠囊，沒想到無心的1個動作，差點讓她永遠失去視力。

家居意外｜高溫存放致膠囊表面融化 一扯開濺眼險盲

綜合內媒報道，內地一名王姓婦人在清洗衣物時，發現家中的洗衣膠囊，經過夏季高溫存放後，膠囊表面的薄膜融化並黏在一起。於是，當她嘗試用力扯開分離時，膠囊薄膜突然爆開，裡面高濃度的洗滌劑瞬間濺入右眼，造成嚴重化學性灼傷。

家居意外｜強鹼洗衣劑入眼 視力驟降至0.06

王女士當下立刻感到右眼劇痛，淚流不止且視線模糊，連家具輪廓都無法辨識，並同時出現畏光症狀。經家人緊急送院檢查，確診為角膜化學性燒傷，視力下降至0.06。幸經治療後，視力已逐漸恢復至原本水平。

家居意外｜化學成分傷害性高 正確急救是關鍵

中山大學中山眼科中心眼科急診與眼外傷科醫生唐明君指出，洗衣膠囊內洗滌劑濃度極高，含有滲透性強的表面活性劑與鹼性成分，一旦接觸眼角膜，可能造成嚴重刺激與損傷。若處理不當或延誤就醫，恐導致角膜上皮永久損傷，影響視力。醫生強調，若不慎有洗滌劑誤濺入眼：

● 應立即用流動冷水持續沖洗患眼至少15分鐘，並轉動眼球確保徹底清潔

● 同時保護另一隻眼睛免受波及，切忌揉眼以免加重傷害

家居意外｜存放環境須謹慎 用量控制防變質

有專家提醒，洗衣膠囊應存放於陰涼、乾燥且通風的環境，避免置於露台、浴室等高溫潮濕場所。第二，建議根據家庭人口與洗衣頻率適量購買，以1至2個月用量為宜，避免長期存放導致變質。第三，鮮艷外觀易使兒童誤認為糖果或玩具，應置於孩童無法接觸之處，防範誤食風險。

消委會洗衣珠｜3款洗衣膠囊去污表現出色

消委會曾在市面上搜羅34款洗衣產品，當中包括16款洗衣粉、15款洗衣液及3款洗衣膠囊，針對去除日常4種常見污漬進行測試，包括油性污漬（如礦物油、粉底、牛肉脂肪、人體皮脂）、酵素污漬（如朱古力、血漬、胡蘿蔔糊、混有青草的泥土）、可氧化污漬（如茶漬、咖啡、藍莓、番茄醬、紅酒、豉油），以及其他污漬（水溶性油漆和油溶性油漆）進行測試。

測試結果發現，有15款洗衣產品的去污表現較佳，其中測試的全部3款洗衣膠囊（洗衣球）整體去污表現出色。3款洗衣膠囊推薦名單如下：

消委會實測3款洗衣膠囊：

Persil Colour Protect Capsules

參考售價：$132

總評：3.5星

去污：3.5星

潔白：3.5星

固色：3.5星

TESCO Ambience Orange Blossom & Pomegranate

參考售價：$40

總評：4星

去污：4星

潔白：4星

固色：3.5星

汰漬超濃縮洗衣膠囊（春天草地清香）

參考售價：$240

總評：4星

去污：4星

潔白：4.5星

固色：3星

資料來源：消委會



洗衣液洗衣珠推薦︱消委會推薦12款洗衣粉洗衣液

消委會推介12款高分洗衣粉／洗衣液



快潔 - 全效360高效能洗衣液

總評：3.5星

售價：$75

平均每次洗衣費用：$1.25

衣物潔白程度：4星

衣物固色程度：3星

去污效能

整體：3星

油性污漬：2.5星

酵素污漬：3.5星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星

白貓 - 大自然清馨洗衣液

總評：3.5星

售價：$40

平均每次洗衣費用：$0.80

衣物潔白程度：4星

衣物固色程度：3星

去污效能

整體：3星

油性污漬：3星

酵素污漬：3.5星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星

獅王潔白物語 - 納米樂特濃洗衣液極度消臭

總評：3.5星

售價：$50

平均每次洗衣費用：$1.51

衣物潔白程度：3.5星

衣物固色程度：4星

去污效能

整體：3星

油性污漬：2星

酵素污漬：3.5星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星

威威 - 濃縮除菌洗衣液

總評：3.5星

售價：$50

平均每次洗衣費用：$0.68

衣物潔白程度：3.5星

衣物固色程度：3星

去污效能

整體：3星

油性污漬：3星

酵素污漬：3.5星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星

威潔士 - 消毒洗衣液冷水配方（超濃縮）

總評：3.5星

售價：$46

平均每次洗衣費用：$1.58

衣物潔白程度：3.5星

衣物固色程度：3.5星

去污效能

整體：3星

油性污漬：3星

酵素污漬：3.5星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星

Ariel - 超濃縮洗衣液

總評：4星

售價：$55

平均每次洗衣費用：$2.89

衣物潔白程度：4星

衣物固色程度：3星

去污效能

整體：4星

油性污漬：5星

酵素污漬：4星

可氧化污漬：4.5星

其他污漬：2星

白貓 - 超濃縮低泡洗衣粉

總評：3.5星

售價：$47

平均每次洗衣費用：$0.67

衣物潔白程度：4星

衣物固色程度：3星

去污效能

整體：3.5星

油性污漬：2.5星

酵素污漬：4星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星



立白 - 超濃縮低泡洗衣粉

總評：3.5星

售價：$57

平均每次洗衣費用：$0.53

衣物潔白程度：4星

衣物固色程度：2.5星

去污效能

整體：3.5星

油性污漬：2.5星

酵素污漬：4星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星

亮麗 - 全效5合1超濃縮洗衣粉

總評：3.5星

售價：$44

平均每次洗衣費用：$0.95

衣物潔白程度：3.5星

衣物固色程度：2.5星

去污效能

整體：3星

油性污漬：3星

酵素污漬：3.5星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星



獅王潔白物語 - 超濃縮洗衣粉 清新花果

總評：3.5星

售價：$47

平均每次洗衣費用：$0.63

衣物潔白程度：4星

衣物固色程度：2.5星

去污效能

整體：3星

油性污漬：2.5星

酵素污漬：3.5星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星

AEON TOPVALU - 洗衣粉

總評：3.5星

售價：$27

平均每次洗衣費用：$1.28

衣物潔白程度：3.5星

衣物固色程度：3.5星

去污效能

整體：3星

油性污漬：2.5星

酵素污漬：3.5星

可氧化污漬：3.5星

其他污漬：2星

寶絲 - 洗衣粉

總評：4星

售價：$85

平均每次洗衣費用：$1.02

衣物潔白程度：4.5星

衣物固色程度：3星

去污效能

整體：4.5星

油性污漬：4.5星

酵素污漬：4.5星

可氧化污漬：4.5星

其他污漬：2星

資料來源：消委會第493期《選擇月刊》

消委會曾於試過市面上34款洗衣產品，包括16款洗衣粉、15款洗衣液及3款洗衣膠囊，針對去除日常4種常見污漬進行測試，包括油性污漬（如礦物油、粉底、牛肉脂肪、人體皮脂）、酵素污漬（如朱古力、血漬、胡蘿蔔糊、混有青草的泥土）、可氧化污漬（如茶漬、咖啡、藍莓、番茄醬、紅酒、豉油），以及其他污漬（水溶性油漆和油溶性油漆）進行測試。當中有12款洗衣粉／洗衣液在去除人體皮脂和粉底之表現，以及去除血漬等酵素污漬之表現的測試表現較佳。

其中「Ariel 超濃縮洗衣液」及「寶絲洗衣粉」獲得總評4星高分評價，前者在去除油性污漬及酵素污漬表現優秀；後者則在去除油性污漬、酵素污漬、可氧化污漬表現優秀，平均每次洗衣費用只需$1.02。

另外，洗衣膠囊（洗衣球）就以「TESCO Ambience Orange Blossom & Pomegranate」及「汰漬 超濃縮洗衣膠囊（春天草地清香）」獲得總評4星高分評價，前者表現較平均，在「去污」、「潔白」和「固色」測試上均獲得3.5至4分評分；後者則在「潔白」測試上獲得5分滿分。