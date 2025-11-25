名人保養｜51歲楊恭如被嘲整容、頭髮稀少額頭現皺紋，公開反擊：人活著就會老

有「最美亞姐」之稱的楊恭如，自1995年贏得亞姐冠軍後，原本星途不俗，卻因為2002年與前上海首富周正毅傳出緋聞，令形象大受傷害，自此淡出香港幕前多年，不時透過社交平台分享生活點滴。雖然她已經51歲，但保養得宜，完全看不出真實年齡。不過，近日有網民在她的社交平台留言，批評其外貌，甚至重提她曾介入富商婚姻的往事，令她也不忍直接回應反擊。

近日有網民在楊恭如的社交平台留言，指她髮量稀少、額頭皺紋明顯等，沒想到楊恭如竟親自反擊回應：「你頭髮也不多啊！」並強調自己沒有打美容針，有抬頭紋是很正常自然的事。她還拍片展示自己的樣貌，摸下巴又拉高眼皮，回嗆網民：「別在那胡說八道啊！瞎說的我給你拉黑，我就開了磨皮啊，下巴就是那麼尖，眼睛雙眼皮就是那麼大，怎麼的。」楊恭如發文寫道：「#原裝臉 #選美冠軍！」對自己的美貌充滿自信。亦有網民留言感嘆：「唉，美女已經老去！」楊恭如坦然接受年華老去，並回應：「人只要活著就會老！」

此外，有網民重提她過去曾介入富商婚姻的舊聞，留言寫道：「反正當年我是聽說，你是因為他，定居上海。」而楊恭如則回覆表示：「反正我聽說南京紅姐很喜歡你，你買了兩桶油上門，還挺大方。」她這番回應被網民指十分緊貼時事。

楊恭如於1995年「亞洲小姐」賽事中奪冠，憑著高佻顏值，當年風頭一時無兩。(影片截圖)

有網民在楊恭如的社交平台留言，批評其外貌，她親自反擊回應證純天然。（微博）

楊恭如曾於亞視多部劇集擔正女主角。（影片截圖）

楊恭如亦有古裝美人之稱。（影片截圖）

楊恭如曾於電影《風雲》中扮演孔慈一角。（影片截圖）

楊恭如已轉戰內地社交平台「帶貨」，更因此曝光其面部真實狀態。（影片截圖）

楊恭如2002年插足前上海首富周正毅婚姻令她形象大受傷害，自此淡出香港幕前多年。（微博圖片）

雖然已淡出香港娛樂圈多年，但楊不時於社交平台分享近況，這位昔日女神近年已長年定居內地。(微博圖片)

曾與上海首富傳緋聞

楊恭如於1995年「亞洲小姐」賽事中奪冠，憑著高佻顏值，當年風頭一時無倆，除了是亞視多部劇集女主角，亦拍過不少電影。正當她事業上升之際，她於2002年卻與已婚的前「上海富商」周正毅傳出緋聞，後來更傳出周正毅的太太毛玉萍當眾掌摑她，令她星途嚴重受損。多年後，她在訪問中坦言當時確實是因男方的甜言蜜語所騙，承認曾介入他人婚姻，但強調對方起初並未提及已有妻子，直到後來才發現自己成了第三者。

毛玉萍親揭當年怒摑楊恭如細節

2002年，前「上海首富」周正毅跟1995年亞洲小姐冠軍楊恭如傳緋聞，當年正印毛玉萍被傳於公眾場合掌摑楊恭如，事隔多年，毛玉萍在2024年受訪時便親自談及並承認掌摑一事，她說：「對於那位楊小姐，我只是做了很多女人想做而不敢做的事。」

毛玉萍透露周正毅是透過楊媽媽認識楊恭如:

他經常開法拉利去橫店探班，然後還幫她在香港租了那個豪宅， 12萬一個月，我記得謝霆鋒住在樓下，她住在樓上。

至於掌摑導火線，則是因為某次楊恭如於深夜致電給她，更說了一些很過份的說話，挑起毛玉萍的怒火，她說：「她做得太過份了，她有一次晚上11點鐘，上海下大雪，她打電話給我兼說：『叫我老公通電話』，我說你『老公』是誰呀？她說：『我老公睡在你旁邊在打呼』。」

此事令毛玉萍十分嬲怒，不滿楊恭如當周正毅是自己老公，因而她向楊恭如說：「你等着，我只要見到你就會打你一頓。」

毛玉萍受訪時親自談及並承認掌摑一事。(影片截圖)

毛玉萍透露掌摑導火線，則是因為某次楊恭如於深夜致電給她，更說了一些很過份的說話。

毛玉萍與前「上海富商」周正毅。



意外打錯人

最終就發生轟動娛圈的掌摑事件，不過期間發生小插曲，毛玉萍既認錯人兼打錯人。她續說：

來到了餐廳，我看見一個長頭髮女孩子，我就一拳打上去，她馬上轉過頭來，非常驚訝的看着我，然後我才發現我竟然打錯了人！多不好意思啊，我馬上跟她說實在不好意思，我認錯人了，對不起對不起！