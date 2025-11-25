歡迎回來

名人保養｜51歲楊恭如被嘲整容、頭髮稀少額頭現皺紋，公開反擊：人活著就會老
健康Tips

名人保養｜51歲楊恭如被嘲整容、頭髮稀少額頭現皺紋，公開反擊：人活著就會老

健康解「迷」
健康解「迷」

有「最美亞姐」之稱的楊恭如，自1995年贏得亞姐冠軍後，原本星途不俗，卻因為2002年與前上海首富周正毅傳出緋聞，令形象大受傷害，自此淡出香港幕前多年，不時透過社交平台分享生活點滴。雖然她已經51歲，但保養得宜，完全看不出真實年齡。不過，近日有網民在她的社交平台留言，批評其外貌，甚至重提她曾介入富商婚姻的往事，令她也不忍直接回應反擊。

 

　　近日有網民在楊恭如的社交平台留言，指她髮量稀少、額頭皺紋明顯等，沒想到楊恭如竟親自反擊回應：「你頭髮也不多啊！」並強調自己沒有打美容針，有抬頭紋是很正常自然的事。她還拍片展示自己的樣貌，摸下巴又拉高眼皮，回嗆網民：「別在那胡說八道啊！瞎說的我給你拉黑，我就開了磨皮啊，下巴就是那麼尖，眼睛雙眼皮就是那麼大，怎麼的。」楊恭如發文寫道：「#原裝臉 #選美冠軍！」對自己的美貌充滿自信。亦有網民留言感嘆：「唉，美女已經老去！」楊恭如坦然接受年華老去，並回應：「人只要活著就會老！」

 

　　此外，有網民重提她過去曾介入富商婚姻的舊聞，留言寫道：「反正當年我是聽說，你是因為他，定居上海。」而楊恭如則回覆表示：「反正我聽說南京紅姐很喜歡你，你買了兩桶油上門，還挺大方。」她這番回應被網民指十分緊貼時事。

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

楊恭如於1995年「亞洲小姐」賽事中奪冠，憑著高佻顏值，當年風頭一時無兩。(影片截圖)

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

有網民在楊恭如的社交平台留言，批評其外貌，她親自反擊回應證純天然。（微博）

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

楊恭如曾於亞視多部劇集擔正女主角。（影片截圖）

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

楊恭如亦有古裝美人之稱。（影片截圖）

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

楊恭如曾於電影《風雲》中扮演孔慈一角。（影片截圖）

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

楊恭如已轉戰內地社交平台「帶貨」，更因此曝光其面部真實狀態。（影片截圖）

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

楊恭如2002年插足前上海首富周正毅婚姻令她形象大受傷害，自此淡出香港幕前多年。（微博圖片）

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

雖然已淡出香港娛樂圈多年，但楊不時於社交平台分享近況，這位昔日女神近年已長年定居內地。(微博圖片)

 

曾與上海首富傳緋聞

 

　　楊恭如於1995年「亞洲小姐」賽事中奪冠，憑著高佻顏值，當年風頭一時無倆，除了是亞視多部劇集女主角，亦拍過不少電影。正當她事業上升之際，她於2002年卻與已婚的前「上海富商」周正毅傳出緋聞，後來更傳出周正毅的太太毛玉萍當眾掌摑她，令她星途嚴重受損。多年後，她在訪問中坦言當時確實是因男方的甜言蜜語所騙，承認曾介入他人婚姻，但強調對方起初並未提及已有妻子，直到後來才發現自己成了第三者。

 

毛玉萍親揭當年怒摑楊恭如細節

 

　　2002年，前「上海首富」周正毅跟1995年亞洲小姐冠軍楊恭如傳緋聞，當年正印毛玉萍被傳於公眾場合掌摑楊恭如，事隔多年，毛玉萍在2024年受訪時便親自談及並承認掌摑一事，她說：「對於那位楊小姐，我只是做了很多女人想做而不敢做的事。」

 

　　毛玉萍透露周正毅是透過楊媽媽認識楊恭如:

 

　　他經常開法拉利去橫店探班，然後還幫她在香港租了那個豪宅， 12萬一個月，我記得謝霆鋒住在樓下，她住在樓上。

 

　　至於掌摑導火線，則是因為某次楊恭如於深夜致電給她，更說了一些很過份的說話，挑起毛玉萍的怒火，她說：「她做得太過份了，她有一次晚上11點鐘，上海下大雪，她打電話給我兼說：『叫我老公通電話』，我說你『老公』是誰呀？她說：『我老公睡在你旁邊在打呼』。」

 

　　此事令毛玉萍十分嬲怒，不滿楊恭如當周正毅是自己老公，因而她向楊恭如說：「你等着，我只要見到你就會打你一頓。」

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

毛玉萍受訪時親自談及並承認掌摑一事。(影片截圖)

 

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

毛玉萍透露掌摑導火線，則是因為某次楊恭如於深夜致電給她，更說了一些很過份的說話。

凍齡女神丨51歲「最美亞姐」被質疑整容　楊恭如反擊力證純天然　曾與上海首富傳緋聞被元配怒摑

毛玉萍與前「上海富商」周正毅。
　

意外打錯人

 

　　最終就發生轟動娛圈的掌摑事件，不過期間發生小插曲，毛玉萍既認錯人兼打錯人。她續說：

 

　　來到了餐廳，我看見一個長頭髮女孩子，我就一拳打上去，她馬上轉過頭來，非常驚訝的看着我，然後我才發現我竟然打錯了人！多不好意思啊，我馬上跟她說實在不好意思，我認錯人了，對不起對不起！

Tags:#娛樂圈#名人八卦#美容標準#社交媒體#網上批評#楊恭如#亞洲小姐選美大賽#周正毅#毛玉萍
