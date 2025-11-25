名人健康｜57歲李婉華自爆左眼失明半年，誤當飛蚊症，忽略1症狀釀嚴重後果

現年57歲的李婉華（Anita）曾經是90年代性感女神，已移民加拿大超過20年，近日她在YouTube直播中大爆自己左眼曾經歷近半年的失明，並詳細分享了病發到康復的恐怖經歷，坦言當時很徬徨及恐懼，更提醒大家切勿忽略眼睛健康。

左眼出現問題 初時以為「飛蚊症」

李婉華在2003年與男友李守正結婚，婚後淡出娛樂圈移居加拿大溫哥華，兩人育有一女兩子。近年李婉華更轉型為KOL，其YouTube頻道經營得有聲有色。

李婉華近日在個人YouTube頻道直播時憶述，指兩年前左眼曾經歷近乎失明的狀態，且病情持續有半年：「兩年前，我曾試過左眼盲咗，時間維持咗半年。大家可能都唔知，因為我都係做緊YouTube，我仲有一隻眼見到大家，所以就繼續好努力咁工作，同大家繼續互動。」

她指，初時以為是「飛蚊症」，視野中出現如蚊蟲般的黑點漂浮，當時她以為是休息不足，未加理會。其後症狀加劇，眼角不時出現「閃光」，「好似『chok』一聲咁閃過」，惟因工作繁忙，她仍未正視問題。

李婉華在2003年與男友李守正結婚，婚後淡出娛樂圈移居加拿大溫哥華，兩人育有一女兩子。（IG@anitayuenwahlee）

李婉華（Anita）曾經是90年代性感女神。（劇照）

近年李婉華更轉型為KOL，其YouTube 頻道經營得有聲有色。（IG@anitayuenwahlee）

左眼突失明驚揭「視網膜穿窿」

及後更出現令人心驚的徵兆，左眼的視野中逐漸形成一塊「灰色的屏障」，她描述：「初初只係側邊有啲影，但個陰影慢慢愈嚟愈多。」儘管視力日漸模糊，李婉華仍誤以為是疲勞所致，未有及時求醫。直至某天清晨，她醒來發現左眼已完全看不見東西：

最恐怖嘅係，有一日瞓醒，一擘大眼，我隻左眼睇唔到嘢！

李婉華表示，當時她眼前只剩下一片深灰色，無論如何眨眼、沖洗眼睛，視力都無法恢復。她立即前往急症室求診，經醫生檢查後，發現她「視網膜穿窿」，並警告若情況惡化，可能演變成視網膜脫落，導致永久失明。

被誤診眼睛「感冒」拖延治療

然而，在診治期間，有醫生一度誤診，指她的眼睛只是「感冒」，白白拖延了治療時間。在失明近半年間的時間，她形容視覺變得異常扭曲：「我望住你，我就睇唔到你個樣。我個視線中心會有個黑色圓圈遮住咗。」只能依靠周邊視力勉強「意會」物體形狀。

所幸經過近半年的治療與休養後，李婉華的視力亦逐漸恢復，她指視力從中心開始，如窗簾拉開般逐漸恢復。而這次恐怖經歷亦令她徹底反省，意識到自己長期忽略眼睛健康。

以前成日畀人「哦」，話我成日睇電腦、睇電話、唔夠瞓。

現時她開始深入研究眼部保健，並了解到葉黃素、玉米黃素及花青素等營養對護眼的重要性。作為過來人，李婉華語重心長地呼籲觀眾：「真係唔好輕視任何身體俾你嘅警號。我當時真係好驚，每日都喺恐懼中，好驚隻眼會盲一世。」她提醒，若出現眼睛乾澀、飛蚊症或閃光等症狀，必須及早求醫，切勿因一時疏忽，造成無法挽回的後果。

現年57歲的李婉華（Anita）已移民加拿大超過20年。（IG@anitayuenwahlee）

她在YouTube 直播大爆自己左眼曾經歷半年的失明。（影片截圖）

同場加映：9大護眼貼士

據本港衞生署資料建議9大護眼貼士，提醒市民要關注眼睛健康，日常要養成良好生活習慣，減少對眼睛的負擔和傷害。

定期檢查視力

保持適度的光線 - 持續使用電腦或手機45分鐘，便應休息5至10分鐘。

與顯示屏幕保持最少50厘米距離

避免躺臥看書或使用手提電話

多吃各種水果、蔬菜及多喝水

睡眠充足

戶外活動可戴帽子或太陽眼鏡

勿用手「摔眼」

眼睛不適盡快求醫

資料來源：衞生署

同場加映：5大護眼關鍵

台灣護理師譚敦慈曾於當地健康節目《小宇宙大爆發》分享5大護眼關鍵，建議大家平日應做好護眼措施，及早作出預防：

1.每半年定期到眼科檢查

2.每次用眼半小時 - 要休息約10分鐘

3.早睡早起絕不捱夜

4.均衡飲食 - 建議多食護眼食材，例如胡蘿蔔、蕃薯、鮭魚等

5.不煙不酒

資料來源：台灣臨床毒物護理師譚敦慈曾