心血來潮挑戰自我 創意素食譜：蔬菜午餐肉做法分享

肉類是肉類，蔬果是蔬果，兩者本在不同的界別之中。肉類的脂肪口感，不可能在天然的蔬果之中找得到。本來走肉，就是對一些東西的放棄，不只是口福的放下，還有是煮食便利的一個放下。以前下班累了回家，簡單的弄個泡麵，加一片午餐肉，草草的吃了就趕著去睡覺了。如今走肉以後，盡量不吃泡麵，因為發現弄碗米粉、煎蛋及煮生菜，其實沒有想像中那麼的麻煩和花時間。

說起午餐肉，可能是太久沒有吃過的了。某一天，突然心血來潮，好想挑戰如何用天然的蔬果，弄出讓走肉朋友也可以吃得到的素食肉餐肉，來滿足一下自己的任勝。芋頭正值是時令的蔬菜，看著它肥美軟糯的肉質，心頭一動，試著利用它那澱粉和纖維，來做出屬我的午餐肉。

沒想到這份任勝，能成就了一份如此美味的素食午餐肉。雖說它無法跟肉類的午餐肉一樣，但那種滿口芋頭的清甜紮實感覺，深深的吸引著我。忍不住，煎過一輪又一輪，吃過一塊又一塊。之前花在弄這份素食午餐肉的時間，變得相當值得。大家不妨試一試吧？！

蔬菜午餐肉（4人份）

時間：1小時

材料：

芋頭 200克／紅蘿蔔 半個／洋葱 半個／紅腰豆 半罐頭／鮮羅勒 2束（把）／木薯粉 1茶杯

調味：

鹽 1茶匙／糖 2茶匙／英式芥末 2湯匙／番茄醬 1湯匙／黑醋 1湯匙／香茅粉 半茶匙／茴香粉 半茶匙／蒜香粉 1湯匙

工具：

砧板／菜刀/蔬果刨刀／平底易潔鑊（不沾鍋）／蒸鍋／食物攪拌器（食物調理器）／玻璃盒（約5吋）／茶杯／茶匙／湯匙／大沙律（拉）碗／矽膠拌匙／牛油紙（烘焙紙）／焗（烤）架／28吋易潔深鍋連鑊（鍋）蓋

步驟：

1. 刨走芋頭的皮，切去頭尾，沖洗乾淨，切成塊，蒸15分鐘。放涼待用。

2. 摘走鮮羅勒莖，將葉洗乾淨，切碎（如圖）。

3. 刨走紅蘿蔔的皮，切去頭尾，沖洗後，切成粒粒（丁，如圖）。

4. 撕走洋葱的表皮，切去頭尾，洗乾淨，切碎。

5. 將步驟1放食物攪拌器（食物調理器）中，攪拌成蓉（泥）。

6. 另一方面，亦瀝乾紅腰豆的水份，放食物攪拌器中，攪拌成蓉。

7. 放木薯粉於大沙律（拉）碗之中，慢慢倒入半茶杯的清水（如圖），攪拌成粉糰。

8. 把步驟5-7，放大沙律碗中，攪拌均勻。

9. 放入步驟2-4，調味料、2湯匙的橄欖油，和2/3茶杯的清水，攪拌均勻成麵漿 （如圖）。

10. 平鋪一張牛油紙（烘焙紙）於玻璃盒（約5吋）中，鋪入步驟9（如圖）。

11. 放步驟10於28吋易潔深鍋中，蓋上鍋蓋，以中火烤焗30分鐘。

12. 放涼步驟11，脫玻璃盒，切厚片。喜歡的話，可以再以中火煎成金黃色來吃的。



筆記：

1. 芋頭有豐富水溶性膳食纖維、能助消化的黏蛋白，及能提高免疫功能的半乳聚糖。

2. 洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

3. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4. 紅腰豆具維生素A、B、C及E，抗氧物、蛋白質、食物纖維及鐵質、鎂、磷等的紅腰豆，能補血益氣，提高免疫力。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。