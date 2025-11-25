歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
心血來潮挑戰自我 創意素食譜：蔬菜午餐肉做法分享
食得有營
健康好煮意

心血來潮挑戰自我 創意素食譜：蔬菜午餐肉做法分享

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　肉類是肉類，蔬果是蔬果，兩者本在不同的界別之中。肉類的脂肪口感，不可能在天然的蔬果之中找得到。本來走肉，就是對一些東西的放棄，不只是口福的放下，還有是煮食便利的一個放下。以前下班累了回家，簡單的弄個泡麵，加一片午餐肉，草草的吃了就趕著去睡覺了。如今走肉以後，盡量不吃泡麵，因為發現弄碗米粉、煎蛋及煮生菜，其實沒有想像中那麼的麻煩和花時間。

 

　　說起午餐肉，可能是太久沒有吃過的了。某一天，突然心血來潮，好想挑戰如何用天然的蔬果，弄出讓走肉朋友也可以吃得到的素食肉餐肉，來滿足一下自己的任勝。芋頭正值是時令的蔬菜，看著它肥美軟糯的肉質，心頭一動，試著利用它那澱粉和纖維，來做出屬我的午餐肉。

 

　　沒想到這份任勝，能成就了一份如此美味的素食午餐肉。雖說它無法跟肉類的午餐肉一樣，但那種滿口芋頭的清甜紮實感覺，深深的吸引著我。忍不住，煎過一輪又一輪，吃過一塊又一塊。之前花在弄這份素食午餐肉的時間，變得相當值得。大家不妨試一試吧？！

 

蔬菜午餐肉（4人份）

 

心血來潮挑戰自我的素食譜：蔬菜午餐肉

 

時間：1小時  

 

材料：

 

心血來潮挑戰自我的素食譜：蔬菜午餐肉

 

芋頭 200克／紅蘿蔔 半個／洋葱 半個／紅腰豆 半罐頭／鮮羅勒 2束（把）／木薯粉 1茶杯 

 

調味：

 

鹽 1茶匙／糖 2茶匙／英式芥末 2湯匙／番茄醬 1湯匙／黑醋 1湯匙／香茅粉 半茶匙／茴香粉 半茶匙／蒜香粉 1湯匙

 

工具：

 

砧板／菜刀/蔬果刨刀／平底易潔鑊（不沾鍋）／蒸鍋／食物攪拌器（食物調理器）／玻璃盒（約5吋）／茶杯／茶匙／湯匙／大沙律（拉）碗／矽膠拌匙／牛油紙（烘焙紙）／焗（烤）架／28吋易潔深鍋連鑊（鍋）蓋

 

步驟：

 

　　1.    刨走芋頭的皮，切去頭尾，沖洗乾淨，切成塊，蒸15分鐘。放涼待用。

 

　　2.    摘走鮮羅勒莖，將葉洗乾淨，切碎（如圖）。

 

心血來潮挑戰自我的素食譜：蔬菜午餐肉

 

　　3.    刨走紅蘿蔔的皮，切去頭尾，沖洗後，切成粒粒（丁，如圖）。

 

心血來潮挑戰自我的素食譜：蔬菜午餐肉

 

　　4.    撕走洋葱的表皮，切去頭尾，洗乾淨，切碎。

 

　　5.    將步驟1放食物攪拌器（食物調理器）中，攪拌成蓉（泥）。

 

　　6.    另一方面，亦瀝乾紅腰豆的水份，放食物攪拌器中，攪拌成蓉。

 

　　7.    放木薯粉於大沙律（拉）碗之中，慢慢倒入半茶杯的清水（如圖），攪拌成粉糰。

 

心血來潮挑戰自我的素食譜：蔬菜午餐肉

心血來潮挑戰自我的素食譜：蔬菜午餐肉

 

　　8.    把步驟5-7，放大沙律碗中，攪拌均勻。

 

　　9.    放入步驟2-4，調味料、2湯匙的橄欖油，和2/3茶杯的清水，攪拌均勻成麵漿 （如圖）。

 

心血來潮挑戰自我的素食譜：蔬菜午餐肉

 

　　10.    平鋪一張牛油紙（烘焙紙）於玻璃盒（約5吋）中，鋪入步驟9（如圖）。

 

心血來潮挑戰自我的素食譜：蔬菜午餐肉

 

　　11.    放步驟10於28吋易潔深鍋中，蓋上鍋蓋，以中火烤焗30分鐘。

 

　　12.    放涼步驟11，脫玻璃盒，切厚片。喜歡的話，可以再以中火煎成金黃色來吃的。


筆記：

 

1.    芋頭有豐富水溶性膳食纖維、能助消化的黏蛋白，及能提高免疫功能的半乳聚糖。

2.    洋葱含維生素C、膳食纖維、鈣、鐵，和槲皮素，絕對能維護我們的免疫力。

3.    紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4.    紅腰豆具維生素A、B、C及E，抗氧物、蛋白質、食物纖維及鐵質、鎂、磷等的紅腰豆，能補血益氣，提高免疫力。

5.    蔬果全部要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#素食#食得有營#營養#食譜#蔬菜午餐肉#芋頭#紅蘿蔔#洋蔥#紅腰豆#羅勒#木薯粉#素食午餐肉#健康好煮意
Add a comment ...Add a comment ...
【素食點心】高雄巨蛋睇Show，別忘試港式鮮蔬點心料理！
更多走肉廚房文章
【素食點心】高雄巨蛋睇Show，別忘試港式鮮蔬點心料理！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處