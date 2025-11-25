歡迎回來

中醫教你養髮｜行醫30載親身試針，以髮為證保持眉髮濃密烏黑
養生Tips
望聞問切
針灸穴位

中醫教你養髮｜行醫30載親身試針，以髮為證保持眉髮濃密烏黑

美女中醫
譚莉英
美女中醫

　　今晨梳洗時，鏡中烏黑的眉發令我想起昨日病患Coco的驚歎：「譚博士，你行醫三十年，為何眉髮仍如墨染？」我笑而不語，指尖輕觸髮間銀針——這便是我守護青春的秘鑰。

 

晨起：顱頂通脈

 

　　每日寅時初醒，我必先以「五指梳頭法」疏通經絡。雙手如犁，自額前神庭穴緩緩推至腦後風府穴，指腹輕輕發力，感受頭皮下的氣血湧動。至百會穴時停留片刻，用指甲輕叩九下，如春雨敲窗，喚醒沉睡的毛囊。

 

　　這套手法是我二十年前臨床所得，尤重督脈與膀胱經的疏通。有病人曾問我：「何必如此麻煩？」我引《內經》答曰：「頭為諸陽之會，髮為血之餘。」氣血不通，何來茂髮？

 

巳時：眉間生春

 

　　診病間隙，我常教病人認取眉間要穴。兩眉正中印堂穴，乃精氣匯聚之所。我獨創「展眉術」：以中指腹抵住印堂，餘四指輕按眉弓，配合「呵」字呼吸，將鬱結之氣徐徐吐出。

 

　　記得曾有位早生華髮的教師，我教她此法配合針刺攢竹穴。三月後覆診，不僅眉色轉濃，連常年緊鎖的眉間紋也舒展開來。她驚喜道：「這比畫眉更顯生機！」

 

午時：茶養五臟

 

　　午歇時必飲自配「五黑茶」。黑豆補腎，黑芝麻養肝，黑棗補心，黑木耳潤肺，黑米健脾。這套茶方暗合五行相生之理。（由於個體差異，服用前建議先諮詢合資格的註冊中醫。）

 

　　有年輕醫師好奇：「何須如此繁瑣？」我指間撚著茶盞解釋：「髮為腎之華，眉為肝之魄。五臟調和，眉髮自然豐茂。」

 

酉時：針灸溫經

 

　　日暮時分，是我雷打不動的「針灸時刻」。針刺太溪後，取艾條懸灸太溪穴下三分的「烏髮點」，熱流沿腎經緩緩上行，如暖泉浸潤枯木。這個穴位是我二十年前診治脫發患者時綜合臨床數據發現，如今已成為我的獨家心得。

 

亥時：經絡沐髮

 

　　夜闌人靜，我用脂旦白結合頻率電磁儀按摩頭皮。儀器逆梳發根，從百會穴向四周放射梳理，共八十一次。這套「逆流養發術」能打破地心引力的束縛，讓精華直滲毛囊。

 

子時：安神定志

 

　　睡前必做「耳穴按摩」。食指拇指輕撚耳廓，從耳垂至耳尖，反覆九遍。耳為宗脈所聚，這套手法能安定心神，助眠安寢。

 

　　記得去年診治一位華發早生的企業家，我在她耳穴交感點埋下王不留行籽，配合針刺太沖穴和足三里等保健穴，隔日一次，不出百日，新生黑發如春草破土。她欣喜莫名，我卻深知此乃經絡通暢之必然。

 

　　三十年來，我以身試針，以髮為證。銀針起落間，不僅治愈病患，更印證了中醫「治未病」的智慧。今將這些心得付諸筆墨，惟願世人明白：青絲不老非難事，氣血充盈自長春。

 

日常養髮要訣：

 

1. 晨起五指梳頭，重點刺激百會穴。

2. 午間飲用五黑茶，調和五臟氣血。（由於個體差異的關係，建議服用前諮詢合資格的註冊中醫。）

3. 傍晚針刺太溪穴佐以艾灸，溫通腎經。

4. 睡前頻率電磁儀逆梳頭皮，配合脂旦白按摩。

5. 夜半揉按耳穴，安神助眠。

 

　　擱筆時，月光灑落案頭，鏡中青絲如瀑。這套養髮之道，既是我三十年從醫的結晶，更是中醫智慧的生動詮釋。

 

Tags:#中醫#養髮#針灸#穴位按摩#耳穴#食療#五黑茶#黑豆#黑芝麻#黑棗#黑木耳#黑米
