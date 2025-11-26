名人保養 │ 56歲唐文龍胸肌麒麟臂依舊，髮線卻後移，網民概嘆「撞樣羅莽」

男人髮量之重要！現年56歲前TVB小生唐文龍（Michael），向來以靚仔有型加爆肌健碩身材吸引不少女粉絲。近日，有網民在內地一間餐廳偶遇唐文龍，事後分享二人合照，驚見唐文龍髮線後移顯禿，更撞樣羅莽。不過，粉絲稱讚他以56歲之齡還可保持肌肉身材已非常難得，實際看真人仍是很帥氣。

網民餐廳野生捕獲唐文龍

近日，有網民在社交平台分享與唐文龍的合照，指是在廣州塔的一間餐廳偶遇對方：「沒想到吃個飯還能遇到TVB演員唐文龍」。

從網民分享的照片可見，唐文龍友善與網民合照，更寫下簽名。當日，他身著一件簡約黑色緊身上衣，脹卜卜胸肌及麒麟臂展露無遺，肌肉線條極之明顯，完全不輸蝕給時下年輕小鮮肉，足以見得唐文龍平時有多注重身材管理。

髮線後移撞樣羅莽

不過，除了爆肌身材，亦有人留意到唐文龍原本濃密烏黑的頭髮「突變」，其前額髮線明顯向後移，只留有稀疏毛髮。如此顯禿髮型令不少網民慨嘆歲月催人老，「差點認不出」。更有人留言指唐文龍與另一位著名「肌肉男」羅莽師傅撞樣：「阿龍長相愈來愈羅莽」。

對此議論，粉絲護航力挺，指唐文龍以56歲之齡還能保持這樣的Fit爆狀態，已是非常難得，替他挽回尊嚴反駁：「他本人是帥的」。

年過半百超凍齡 與李思捷等組男團「Hey Brother」

唐文龍年輕時迷倒萬千少女，自加入TVB演出過不少經典劇集，包括《十月初五的月光》、《妙手仁心II》、《棟篤神探》、《人生馬戲團》等。

2005年，唐文龍約滿TVB後轉戰內地發展，直至近年才再度活躍於香港觀眾眼前，先後參演劇集《溏心風暴3》、《解決師》及《一舞傾城》；更以年過半百之姿與麥長青、黃智賢和李思捷等組成男團「Hey Brother」，被網民大讚保養得宜，十分型佬。

曾與10億千金主播傳父女戀緋聞

唐文龍外形出衆，但感情狀況卻一直存疑。最讓人印象深刻的一段公開戀情，是與陳少霞相戀六年，可惜二人最終分手收場。而最勁爆的一次緋聞，是傳出他與10億千金、前無綫娛樂台主播黃文意譜出父女戀，但唐文龍否認。

之後，他又與楊梓菁（前名楊柳青）傳過緋聞，但二人並沒更多發展，女方現時已為人母。至早兩年，唐文龍在陳敏之節目上自爆有一位圈外女友正在穩定交往中。但他始終保持低調，至今未有公開女友的廬山真面目。

曾與好友傳「HeHe情」

由於多年來感情發展不明朗，唐文龍甚至曾陷入同性戀疑雲，與好友劉永健屢傳「HeHe情」。他坦言，當時連父親都曾致電關心他的性向，擔心會阻礙他認識新女友。不過，唐文龍堅稱與好友只是兄弟情；並澄清，當年送上藏有一萬元人民幣的奶粉罐助劉永健解困，其實內含兩萬元人民幣，此舉只是體諒兄弟的難處，展現義氣。