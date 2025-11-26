名人保養｜54歲袁詠儀現白髪魚尾紋顯老，與型佬老公張智霖成明顯對比

曾奪兩屆金像獎影后、現年54歲的袁詠儀（靚靚）與同齡的老公張智霖（Chilam）於2001年在美國結婚，兩人育有一子張慕童（魔童），一直十分恩愛。近日他們「夫妻檔」出席廣州國際車展，然而袁詠儀被網民指她有明顯的白髮及髮際線奇特，魚尾紋亦清晰可見，其真實狀態引起討論，更指她與老公張智霖的狀態形成明顯對比，更顯老態。

從網民分享的現場相片可見，當日袁詠儀身穿黑色襯衫搭配皮裙，佩戴金色頸鏈，整體造型簡約時尚。不過她將頭髮向後梳的造型，卻讓過高的髮際線完全暴露，甚至有網民形容其髮際線奇怪，像崩了一角。更引人注目的是，她頭頂與兩鬢的白髮在燈光下分外明顯，而臉上的魚尾紋也清晰可見，處處流露歲月痕跡。

夫妻狀態形成明顯對比

同場亮相的張智霖則以一身米白色西裝登場，顯得神采飛揚、容光煥發。夫妻同框呈現明顯反差，有不少網民留言感嘆連昔日的港姐冠軍也難逃歲月洗禮，「這麽一對比，女性衰老的很快，張智霖還像30多歲，女性再怎麽化妝還是難以掩蓋疲憊感」、「袁比張看著老好多啊，張吃了啥防腐劑嗎？」、「女人真的不耐老」。

袁詠儀與同齡的老公張智霖自2001年結婚至今，一直十分恩愛。

袁詠儀被網民指她有明顯的白髮及髮際線奇特，顯老態。（小紅書）

袁詠儀與張智霖育有一子張慕童（魔童）

長大後的張慕童（魔童）。

張智霖早前到澳門街頭拍劇，靚靚即化身「跟得夫人」。

張智霖曾公開讚太太袁詠儀自然美

事實上，袁詠儀一向崇尚自然美，過往受訪時曾多次表示會坦然接受變老。這次她不染髮，以最真實的模樣公開亮相，獲得不少網民讚賞，認為她展現了優雅老去的典範、從容氣質依舊迷人。而張智霖也曾公開表示，欣賞太太這份真實自然的美麗。

兩度封影后獲王晶3字評價

袁詠儀於1990年奪得香港小姐冠軍，不久便將事業賽道放於電影圈，而且成績相當亮麗。她除了1993年憑《亞飛與亞基》奪得金像獎最佳新人獎，又於1994年憑《新不了情》奪得金像獎影后；1995年再憑《金枝玉葉》蟬聯影后，令她成為當時最炙手可熱的女演員。

著名導演王晶早前拍片提起袁詠儀時，便認為她當年可連續2屆奪得影后殊榮，全靠3字「運氣好」：

她真的運氣好到不得了，《新不了情》我沒見過一部戲6個影帝影后來襯托一個袁詠儀，真的這個是爾冬陞很大膽的一個做法。運氣好，導演願意這樣安排，那些人也願意這樣襯托她，所以她就那部戲已經拿了金像獎影后了，實在她不拿就該死了。

他指《新不了情》集結許多好戲之人，包括有劉青雲、秦沛、劉嘉玲、馮寶寶等，但他們願意襯托袁詠儀，最後成就了一部好作品。

袁詠儀於1990年奪得香港小姐冠軍。

袁詠儀1994年憑《新不了情》奪得金像獎影后。

袁詠儀於1995年再憑《金枝玉葉》蟬聯影后。

54歲的袁詠儀外貌相當凍齡。

著名導演王晶早前拍片提起袁詠儀時，認為她當年可連續2屆奪得影后殊榮，全靠「運氣好」。

