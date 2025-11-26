歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
名人保養｜54歲袁詠儀現白髪魚尾紋顯老，與型佬老公張智霖成明顯對比
健康Tips

名人保養｜54歲袁詠儀現白髪魚尾紋顯老，與型佬老公張智霖成明顯對比

健康解「迷」
健康解「迷」

　　曾奪兩屆金像獎影后、現年54歲的袁詠儀（靚靚）與同齡的老公張智霖（Chilam）於2001年在美國結婚，兩人育有一子張慕童（魔童），一直十分恩愛。近日他們「夫妻檔」出席廣州國際車展，然而袁詠儀被網民指她有明顯的白髮及髮際線奇特，魚尾紋亦清晰可見，其真實狀態引起討論，更指她與老公張智霖的狀態形成明顯對比，更顯老態。

 

　　從網民分享的現場相片可見，當日袁詠儀身穿黑色襯衫搭配皮裙，佩戴金色頸鏈，整體造型簡約時尚。不過她將頭髮向後梳的造型，卻讓過高的髮際線完全暴露，甚至有網民形容其髮際線奇怪，像崩了一角。更引人注目的是，她頭頂與兩鬢的白髮在燈光下分外明顯，而臉上的魚尾紋也清晰可見，處處流露歲月痕跡。

 

夫妻狀態形成明顯對比

 

　　同場亮相的張智霖則以一身米白色西裝登場，顯得神采飛揚、容光煥發。夫妻同框呈現明顯反差，有不少網民留言感嘆連昔日的港姐冠軍也難逃歲月洗禮，「這麽一對比，女性衰老的很快，張智霖還像30多歲，女性再怎麽化妝還是難以掩蓋疲憊感」、「袁比張看著老好多啊，張吃了啥防腐劑嗎？」、「女人真的不耐老」。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

袁詠儀與同齡的老公張智霖自2001年結婚至今，一直十分恩愛。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

袁詠儀與同齡的老公張智霖自2001年結婚至今，一直十分恩愛。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

袁詠儀與同齡的老公張智霖自2001年結婚至今，一直十分恩愛。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

袁詠儀被網民指她有明顯的白髮及髮際線奇特，顯老態。（小紅書）

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

袁詠儀被網民指她有明顯的白髮及髮際線奇特，顯老態。（小紅書）

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

袁詠儀被網民指她有明顯的白髮及髮際線奇特，顯老態。（小紅書）

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

袁詠儀被網民指她有明顯的白髮及髮際線奇特，顯老態。（小紅書）

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

袁詠儀被網民指她有明顯的白髮及髮際線奇特，顯老態。（小紅書）

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

袁詠儀與張智霖育有一子張慕童（魔童）

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

袁詠儀與張智霖育有一子張慕童（魔童）

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

袁詠儀與張智霖育有一子張慕童（魔童）

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

長大後的張慕童（魔童）。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

張智霖早前到澳門街頭拍劇，靚靚即化身「跟得夫人」。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

張智霖早前到澳門街頭拍劇，靚靚即化身「跟得夫人」。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

張智霖早前到澳門街頭拍劇，靚靚即化身「跟得夫人」。

 

張智霖曾公開讚太太袁詠儀自然美

 

　　事實上，袁詠儀一向崇尚自然美，過往受訪時曾多次表示會坦然接受變老。這次她不染髮，以最真實的模樣公開亮相，獲得不少網民讚賞，認為她展現了優雅老去的典範、從容氣質依舊迷人。而張智霖也曾公開表示，欣賞太太這份真實自然的美麗。

 

兩度封影后獲王晶3字評價

 

　　袁詠儀於1990年奪得香港小姐冠軍，不久便將事業賽道放於電影圈，而且成績相當亮麗。她除了1993年憑《亞飛與亞基》奪得金像獎最佳新人獎，又於1994年憑《新不了情》奪得金像獎影后；1995年再憑《金枝玉葉》蟬聯影后，令她成為當時最炙手可熱的女演員。

 

　　著名導演王晶早前拍片提起袁詠儀時，便認為她當年可連續2屆奪得影后殊榮，全靠3字「運氣好」：

 

　　她真的運氣好到不得了，《新不了情》我沒見過一部戲6個影帝影后來襯托一個袁詠儀，真的這個是爾冬陞很大膽的一個做法。運氣好，導演願意這樣安排，那些人也願意這樣襯托她，所以她就那部戲已經拿了金像獎影后了，實在她不拿就該死了。

 

　　他指《新不了情》集結許多好戲之人，包括有劉青雲、秦沛、劉嘉玲、馮寶寶等，但他們願意襯托袁詠儀，最後成就了一部好作品。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

袁詠儀於1990年奪得香港小姐冠軍。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

袁詠儀於1990年奪得香港小姐冠軍。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

袁詠儀於1990年奪得香港小姐冠軍。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

袁詠儀於1990年奪得香港小姐冠軍。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

袁詠儀1994年憑《新不了情》奪得金像獎影后。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

袁詠儀1994年憑《新不了情》奪得金像獎影后。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

袁詠儀於1995年再憑《金枝玉葉》蟬聯影后。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

54歲的袁詠儀外貌相當凍齡。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

54歲的袁詠儀外貌相當凍齡。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

54歲的袁詠儀外貌相當凍齡。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

54歲的袁詠儀外貌相當凍齡。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

54歲的袁詠儀外貌相當凍齡。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

著名導演王晶早前拍片提起袁詠儀時，認為她當年可連續2屆奪得影后殊榮，全靠「運氣好」。

 

明星近況丨54歲影后白髮現身顯老態 同框型佬老公狀態對比極明顯 網民感慨：老了不少

著名導演王晶早前拍片提起袁詠儀時，認為她當年可連續2屆奪得影后殊榮，全靠「運氣好」。

 

 

Tags:#結婚#電影#演員#張智霖#袁詠儀#王晶#香港小姐#保養#白頭髮#衰老#廣州#魚尾紋#廣州國際車展#老態
Add a comment ...Add a comment ...
女神護膚秘訣丨陳法拉素顏英國被野生捕獲，凍齡似少女但被指曬黑，曾教3招簡易護膚方法
更多健康解「迷」文章
女神護膚秘訣丨陳法拉素顏英國被野生捕獲，凍齡似少女但被指曬黑，曾教3招簡易護膚方法
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處