胰臟癌｜1症狀易與糖尿病混淆，錯過黃金治療時間，醫生揭胰臟癌8大徵兆

胰臟癌早期症狀不明顯，故這種癌又被稱為「無聲癌王」。牛津大學過往曾研究關於胰臟癌症狀，發現有23種症狀與其相關。台灣有醫生提醒，其中一項容易與糖尿病混淆，一旦發現是癌症時，恐怕已經錯過黃金治療時間。

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在其Facebook專頁上載影片，引述英國牛津大學2021年發布，一項針對2.4萬名胰臟癌患者的研究報告，研究發現胰臟癌患者有23項常見症狀如下：

與胰臟癌相關23種症狀

皮膚發黃

胃或腸出血

吞嚥問題

腹瀉

排便習慣改變

嘔吐

消化不良

腹部腫塊

腹痛

體重減輕

便秘

脂肪便

腹部腫脹

噁心

脹氣

胃灼熱

發燒

疲倦

食慾不振

瘙癢

背痛

口渴

尿色變深

胰臟癌｜胰臟癌8個較明顯症狀

錢政弘認為，研究當中有很多症狀並非胰臟癌獨有，但當中有8個比較明顯的症狀，與消化系統功能異常有關。他提醒，這些與消化系統異常有關的症狀容易被患者忽視，或與一般腸胃問題混淆。因胰臟癌早期症狀不明顯，當患者確診時往往已是晚期，變相導致患者延誤治療的黃金時間：

上腹痛

背痛

黃疸

噁心

食慾不振

體重減輕

腹瀉

脂肪便

胰臟癌｜異常口渴尿多恐胰臟癌先兆

除了上述23個症狀，研究亦發現，胰臟癌患者出現「異常口渴和尿多」的比例是一般人的4.2倍。錢政弘指出，不少人以為口渴尿多是糖尿病的基本症狀，但臨床上約有8成的胰臟癌患者同時會有高血糖問題。隨著血糖異常升高，腎臟無法有效回收糖分，大量水分和糖分會隨尿液排出，造成尿多及口渴的情況，又稱「高滲透壓性利尿」。此外，胰臟癌細胞亦會影響身體胰島素分泌，導致血糖失衡，久而久之增加高血糖及糖尿病風險。

錢政弘提醒，若發現自己無故出現口渴尿多的症狀，應盡快就醫檢查血糖，進而做詳細檢查評估胰臟健康狀況。雖然胰臟癌早期難以發現，但透過留意身體異常變化，仍有機會及早發現把握黃金治療時間。

胰臟癌丨10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

性別

男性比女性有更高風險

種族

黑人的風險較高

吸煙

吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

超重

超重的人有較大風險

飲食

長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

糖代謝異常

糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

化學品

長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

慢性胰臟炎

常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

遺傳性胰臟炎

遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

感染幽門螺旋桿菌

患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

資料來源：醫院管理局

胰臟癌丨7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

1. 腹背痛

上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。

2. 突然消瘦

胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。

3. 厭食

癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便、肚瀉或便秘：胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。

4. 黃疸

如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚便會造成黃疸。黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。

5. 噁心、嘔吐、吞嚥困難

如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。

6. 發燒及發冷

7. 靜脈栓塞

資料來源：香港癌症基金會

胰臟癌因素｜8大高危族群

台灣整合醫學科醫生方冠傑指，以下8類人士皆為高風險族群，建議定期進行胰臟癌篩查。

1.年紀大

2.有家族癌症病史

3.肥胖/缺乏運動者

4.抽菸酗酒者

5.糖尿病

6.胰臟結構異常者

7.工作常接觸某些化學物質者

8.反覆胰臟炎者

資料來源：台灣整合醫學科醫生方冠傑