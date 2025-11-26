氣虛｜未夠40就手腳冰冷、唔夠氣？7大氣虛常見症狀！中醫教你3招調理，補氣養血，重拾好氣色

你是否經常感到手腳冰冷、腰膝酸軟、容易疲倦、免疫力差？原來這些可能都是「氣虛」的症狀！究竟氣虛是甚麼？為甚麼女性較男性更易有氣虛體質？有甚麼方法改善氣虛問題？本文將為你一一剖析。

氣虛是甚麼？

氣虛是指身體能量不足，導致各種生理機能運作變慢或效率降低，在中醫理論中，「氣」是維持生命活動的根本，負責推動身體各種機能運作，一旦氣不足，身體的營養運輸和代謝效率就會下降，讓人感到疲憊無力、注意力不集中等，久而久之更會影響身體機能及健康。

7大氣虛常見症狀！你中幾多樣？

● 容易疲倦、體力較差：說話及走路時氣喘、睡不飽、提不起勁

● 頭暈心悸：經常感到頭暈眼花、心跳快、容易心慌不安

● 氣色不好：臉色蒼白或萎黃、容易長痘、黑眼圈明顯

● 注意力不集中：容易分心、記憶力下降、精神恍惚

● 免疫力下降：容易感冒、傷口癒合慢

● 手腳冰冷、畏風怕冷：一到冷氣房或天氣變冷就不舒服

● 女性生理期問題：經血量少、色淡、月經延遲或經期容易疲憊

一般而言，女性較男性更易有氣虛體質，主要因為月經、懷孕、產子等會消耗氣血，特別容易出現倦怠無力、面色蒼白的症狀；再加上部分女士睡眠不足、飲食不均衡或過度節食等不良習慣，以致氣虛問題更為嚴重。其實，氣虛體質的成因眾多，男女皆可能發生。

拆解5大常見成因

氣虛是一種多發症狀合併的結果，有先天不足，亦有後天所受的生活習慣影響，常見成因包括：

● 勞累過度：

長期體力透支、熬夜、失眠，會耗損氣血，使身體透支運作，久而久之就變成氣血不足的狀態。

● 營養失衝：

脾胃是氣血生化之源。經常食無定時、偏食或過度節食，會削弱脾胃功能，無法製造足夠氣血。

● 體質虛弱：

本身患有慢性病（如貧血、胃腸功能差、長期生病）的人，身體氣血化生弱化，恢復力差，久而久之就容易累積為氣虛或血弱型體質。

● 情緒與壓力負擔：

中醫認為「憂思傷脾，怒氣傷肝」。長期情緒不穩會影響臟腑功能，阻礙氣血生成和順暢運行，使身體難以恢復元氣。

● 荷爾蒙變化：

女性在經期、產後、哺乳、更年期階段，因荷爾蒙波動，需及時補養避免虛弱加重。

中醫教你3招調理氣虛體質

1. 飲食調整

保持均衡的飲食習慣是改善氣虛的關鍵。多攝入補益氣食物，如黃芪、當歸、人參、紅棗等，這些食物含豐富營養，有助於補充氣血，強健脾胃，還能增強身體的免疫力，輕鬆吃出好氣色。

此外，亦可依體質搭配中醫食療，中醫推薦服用「補中益氣湯」，有「補氣第一名方」的美譽，由人參、黃芪、當歸、白朮、柴胡、升麻、陳皮、甘草所組成，其功用主要有兩大方面：

● 增強脾胃：白朮能祛除脾胃濕邪，改善脾胃功能；陳皮可調理脾胃，使腸胃更易於消化吸收；甘草健脾益胃，有助緩解因氣虛而引起的疲乏無力以及食慾不振等症狀，並能調和藥性，避免藥物過於燥烈。

● 補氣益血：當歸補血活血、養血潤燥；黃芪改善氣虛而引致的汗出不止問題；人參滋補元氣，且益氣生津，有助補血。幾者相輔相成，促進血液循環，氣血充沛從而改善身體機能，增強抵抗力。

2. 運動習慣



溫和、規律的運動，可以加強心肺功能、改善氣虛，譬如氣功、太極拳、瑜伽就具有調養氣息、調節免疫功能等好處。

3. 配合針灸或艾灸，提升陽氣



針灸或艾灸是補氣的常選方法：足三里、中脘、氣海等穴位，有助於提升陽氣及體力，增強免疫力。

調理體質 恢復元氣找回好氣色！

從調理體質開始，讓身心找回平衡，運用中藥食療調理、針灸扶正固本、搭配飲食與作息建議，能助你由內而外恢復元氣，養出不易生病、精力充沛的體質。