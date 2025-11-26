歡迎回來

公院加價｜免費變收費！明年1月1日起非緊急放射服務 CT、MRI每項$500
健康Tips

公院加價｜免費變收費！明年1月1日起非緊急放射服務 CT、MRI每項$500

健康解「迷」
健康解「迷」

　　公立醫院將於明年1月1日起加價，當中非緊急放射科服務將由免費變為按項收費，分為基礎、進階及高端三個級別，價錢介乎250至500元。醫管局亦將引入預繳款項機制，要求病人必須在預約日期前14日繳費，否則預約將被自動取消。

 

門診放射服務新安排重點：

 

  • 門診放射服務須至少14日前繳費，2026年1月起生效；
  • 2026年首3個月為過渡期，明年1月1日前預約並獲安排1月至3月的預約，可即日繳費；
  • 明年4月15日或以後預約人士，要嚴守「預約日期前14日繳費」原則；
  • 逾期繳費，有關預約會被取消，病人需聯繫相關醫生根據臨床情況再重新預約排期；
  • 急症室求診及住院期間放射服務毋需收費；
  • 出院後或門診預約的服務須分三級收費：進階及高端服務分別每次$250及$500；
  • 基礎服務免收費，但項目僅有照X光；
  • 醫管局會經HA Go發出3次付款提示；非HA Go用戶則會在預約前35日收到郵寄紙本付款通知；
  • 缺席預約或少於14日內取消預約將不予退款。

 

非緊急放射科服務分三級收費

 

　　現時公立醫院放射服務獲政府100%補貼，並無額外收費。醫管局質素及安全總監黃立己指，公立醫院放射服務需求長年供不應求，惟現在存在「缺席預約」情況，以電腦掃描造影及磁力共振(MRI)掃描造影為例，約一成病人最終沒有使用獲安排的預約服務，主因包括病人已轉往私營機構接受服務、病情好轉而毋須檢查等，但相關人士均未取消預約。

 

　　故局方決定，明年起在「非緊急放射科服務」引入共付收費模式，以免資源浪費。但他強調，放射科服務收費仍維持約90%高度資助，病人僅需支付約一成費用。確保醫療資源精準投放在有需要的病人。

 

　　黃立己指，急症室求診及住院期間的放射服務屬緊急，毋需收費；而「非緊急放射科服務」覆蓋在急症室診症後，或病人在出院後所進行的放射科服務，亦包括門診病人在診症後進行的放射服務。

 

　　新收費將分為三級，當中「基礎項目」內的X光為免費；「進階項目」的螢光透視、超聲造影、乳腺造影（乳腺X光造影）等收費為250元；「高端項目」的電腦掃描（CT）造影、磁力共振掃描造影（MRI）、乳腺造影（介入放射）等收費500元。

 

　　他指，收費是按照人力、時間、儀器成本資源投入等制訂。經醫管局評估，接受CT的病人中約6成可免費檢查、超聲造影服務中約2成病人免費、磁力共振服務中則約1成病人免費。

 

為避免「甩底」情況 預約前14日未繳費即取消

 

　　醫管局放射統籌委員會主席簡以靈稱，為確保放射科服務能的得到充分運用、避免「甩底」情況，醫管局將引入預繳款項機制；若病人未如期於預約期前14日內付款，系統會在翌日自動取消預約，並將名額分配給其他有需要病人，而被取消者則需聯繫相關醫生根據臨床情況再重新預約排期。

 

　　醫管局也會透過HA Go在付款限期屆滿前發出三次提示；非HA Go用戶則會在預約前35日收到郵寄的紙本付款通知。但預約日期距申請日少於14日者，會有例外豁免，不會因未即時付款而自動取消預約。簡以靈指，放射科亦會致電病人或其照顧者，確認是否需要檢查，病人只須在接受服務前繳費即可。

 

 

少於預約期前14日申請取消不予退款

 

　　另病人可通過HA Go、親身到院或授權人士等方式取消預約，惟局方不接受電話取消。至於退款安排，簡以靈指若病人繳款後缺席預約，又或於預約日期前少於14日申請取消，將不予退款；若病人因身體不適無法接受放射科服務並提供有效醫療證明書，抑或經醫生評估認為不適合或不再需要接受服務後決定取消則可退款。

 

明年首3個月為過渡期

 

　　局方亦設過渡期安排，凡於明年1月1日前已預約，並在其後接受非緊急放射科服務的病人，在明年1月至3月，可在接受服務前或當日，透過HA Go、親臨醫院繳費部或一站式服務完成付款，預約不會提前取消；但在明年4月15日或以後預約人士，則要嚴守「預約日期前14日繳費」原則，否則預約會自動取消。

 

預料輪候時間由兩周減至一周

 

　　醫管局推算，未繳費而被取消的預約名額，在循環分配後可望縮短第一、第二優先組別病人的輪候時間，以CT為例，輪候時間可由現時約兩周縮短至一周；暫無計劃將「預約日期前14日繳費」原則擴展至其他服務，但不排除未來擴展的可能性。

 

同場加映：公院加價︱急症室加幅超過120% 專科門診劃一收$250

 

　　本地公立醫院將由2026年1月1日起實施加價措施，急症室除「危殆」及「危急」的使用者外，每次診症費用將由180元加至400元；急症病床住院費用由180元加至300元。

 

　　專科門診方面，首次及覆診將由135元及80元，改為劃一收費250元，標準藥物則每項收費20元，取藥量由每次最多取16周藥物，改為每次最多只可拿4周藥。而家庭醫學門診服務，包括普通科門診和家庭醫學專科門診等，診金收費將劃一改為150元，藥物每項收費5元，每次最多4周藥物。

 

公院加價｜公院明年起非緊急放射服務收費　CT及MRI每項收$500　14日前​​未繳費自動取消預約

本地公立醫院將由2026年1月1日起實施加價措施。（醫管局資料）

 

 

公院加價︱收費減免申請詳情

 

　　而公院實施新收費同時，亦放寬醫療費用減免機制資產門檻。醫管局公布，會就減免機制設立過渡安排，合資格市民可以申請醫療費用減免，包括：

 

  • 已預約明年首兩個月就診的病人，應診前兩個月可提交收入及資產證明文件，申請會獲預先審核，將在就診前獲發費用減免證明書。
  • 病人如未能提供足夠文件申請減免，明年1月起可向醫務社會服務部申請「有條件醫療費用減免」；惟3個月內未獲正式減免，則需全數清繳費用。

 

　　至於現時已持減免證明書者，則毋須重新申請，可獲減免直到證明書有效期完結。另外，公院也會新增「全年收費上限」，每名病人每年最多支付1萬元，多出費用由醫管局負擔，且適用於所有收費項目，但自費藥械除外。

 

　　醫管局總行政經理（專職醫療）潘綺紅預計，申請有機會現5倍增長，但不代表需要5倍人手處理。7個醫院聯網會成立專隊處理減免申請，病人若交齊文件，申請最快即日獲批。當局預計，醫療費用減免機制經優化後，合資格受惠的病人將由30萬大增至140萬人。

 

公院加價︱65至74歲長者毋須另外申報收入及資產

 

　　另外，簡化審批程序後，65至74歲長生津人士只須提交銀行月結單等領取長生津的證明，而毋須提交財政文件，但需視乎其身分。以二人家庭為例，如兩名受惠人均是長津受助人，可獲豁免提交收入及資產文件；但一人家庭則只獲豁免提交資產文件。

 

同場加映：香港中醫醫院收費詳情

 

香港中醫醫院收費安排 - 資助服務

 

全科門診
中醫診症/西醫診症
每次診症/$180

 

日間住院
每個住院時段（上午或下午）
首年$450（原價$620）

 

特項西醫診斷程序
每個掃描部位
收費由$500起

 

藥物
中藥每天每處方為$25
西藥每天每藥項方為$5

 

香港中醫醫院收費安排 - 市場導向服務

 

中醫診症
每次診症
首年：$450/按照中醫師類別$790
（原價$560/$980）

 

西醫診症
每次診症
首年：$480
（原價$600）

 

日間住院
四/三/單人房
每個住院時段（上午/下午）
首年：$300/$400/$700
（原價$350/$450/$750）

 

藥物
中藥每天每處方$90起
西藥則按個別藥物用量收費


資料來源：香港中醫醫院

 

同場加映：香港中醫醫院3類人費用全免

 

　　香港中醫醫院將於今年12月11日起分階段投入服務，採用公私營協作模式營運。啟用首年將提供門診、日間住院及臨床支援服務，首年部分服務可享7折至9折優惠。由11月1日起，市民已可預約相關服務。

 

　　香港中醫醫院設有醫療費用減免機制，以下人士可獲全額減免：

 

綜合社會保障援助受助人

75歲或以上長者生活津貼受惠人

長者院舍照顧服務券計劃級別「0」的院舍券持有人

香港中醫醫院3類人醫療費全免


資料來源：香港中醫醫院

　

Tags:#公立醫院#醫療費用#放射科服務#加價#醫管局#HA Go#預繳款項機制#取消預約#香港中醫醫院#費用減免#門診放射服務#非緊急放射服務#香港#X光#螢光透視#超聲造影#乳腺造影#電腦掃描造影#磁力共振掃描造影
