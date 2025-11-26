洗面巾測試｜淘寶21款洗面巾含有毒物質，棉柔巾 vs 綿柔巾：一字之差恐爛面傷神經
淘寶洗面巾小心中毒！內地央視公布一則檢測報告，針對市面上在售的23款洗面巾進行了化學殘留檢測，結果有21款被檢出有毒化學物質「二硫化碳」（Carbon Disulfide）殘留，可引發皮膚過敏甚至侵害神經系統；而產品安全問題的根源，竟在於洗面巾材質的「一字之差」。
洗面巾檢測︱21款洗面巾檢出有毒化學殘留
近年，「即棄面巾」因其方便與衛生的優勢銷量劇增，許多人會選擇用它取代傳統毛巾，避免細菌滋生的問題。在淘寶、拼多多等電商平台上，充滿各式各樣標榜「綿柔」、「親膚」的洗面巾。
然而，內地官媒央視網於今年10月最新公布一則檢測報告，委託廣州檢驗檢測認證集團，針對市面上在售的23款洗面巾進行化學殘留檢測，結果發現有大量廉價洗面巾存在嚴重品質問題。
接受檢測的23款樣本，有21款宣傳含「植物纖維」或「再生纖維素纖維」（其主要成分是粘膠纖維）的洗面巾，被檢出有毒化學物質「二硫化碳」（Carbon Disulfide）殘留；只有2款明確標註「100%棉」的產品，未被檢出二硫化碳殘留。
洗面巾檢測︱棉柔巾 V.S 綿柔巾
央視指出，產品安全問題的根源，實際上就在於洗面巾材質的「一字之差」；只有標示「棉」柔巾的產品，才是100%使用純棉花原料，天然無刺激。
棉柔巾
原料：100％純棉花
- 天然棉纖維（植物纖維）
- 採用水刺等無紡布工藝
- 無需化學黏合劑，天然安全、親膚無刺激。
綿柔布
原料：粘膠纖維或再生纖維素纖維
- 由木才、竹子等提取
- 將天然材料轉化為纖維的過程中，必須使用大量的硫酸、二硫化碳等有毒化學試劑
- 生產商為降低成本，可能在漂洗環節不夠徹底，導致劇毒溶劑殘留物附著在洗面巾上。
洗面巾檢測︱有毒物可致皮膚敏感爛面、頭暈頭痛
央視還提醒，由於洗面巾是人體皮膚每天會直接、頻繁接觸的用品，若是長期使用含有化學殘留的洗面巾，對皮膚損害可謂極大。尤其是敏感肌膚長期接觸殘留的化學物質，極易引發過敏反應、紅腫、瘙癢。即使是耐受性較強的皮膚，長期使用這類不安全產品，也會對皮膚屏障造成不可逆損害，皮膚容易變得乾燥、粗糙，更容易受到細菌侵襲。
此外，二硫化碳等化學物質若經皮膚吸收進入血液循環，還可能對人體的神經系統產生影響，例如會導致頭痛、頭暈、乏力等不適症狀。
洗面巾檢測︱5招辨識安全洗面巾
專家呼籲，消費者應提高警惕，購買洗面巾時要學會辨別安全產品。以下5項選購要點能幫助大家挑選出安全無毒洗面巾：
1.成分標示
- 務必認準「100%棉」或「純棉」標示。
- 避免「粘膠纖維」、「再生纖維素纖維」等化學纖維。
2.產品資訊
- 應有清晰的上品名、工廠地址、合格證和批號。
- 無品牌、無地址、無質檢報告的「三無產品」不要買。
3.觸覺和顏色
- 注意質地是否異常綿軟、顏色過度潔白。
- 避免過於「特白、特軟」的產品（通常化學處理詔過多）。
4.氣味測試
- 嗅聞是否有刺鼻的化學藥劑味
- 安全洗面巾不應有任何異味
5.沖水測試
用水沖洗時：
- 水不應變白、不應生泡沫，且巾體不掉白粉。
- 若水變白或白色粉末脫落，可能含有過多添加劑。
同場加映︱消委會+水中銀：15款安全濕紙巾推薦
消費者委員會及水中銀生物科技（國際）有限公司（下稱水中銀）曾分別檢測20款及14款市面上的濕紙巾，TOPick根據測試結果，一共整理出15款安全之選，包括強生、維達、思詩樂等牌子，供大家參考。
SELECT佳之選 消毒紙巾
價錢：$6.9/15張
聲稱原產地：中國香港
TEMPO得寶 抗菌倍護濕紙巾
價錢：$10.9/10張
聲稱原產地：中國
WET ONES 抗菌防敏濕紙巾
價錢：$9.1/15張
聲稱原產地：中國
服部 造紙除菌酒精濕紙巾
價錢：$21.5/20張
聲稱原產地：日本
babySWIPE bb威寶多用途嬰兒濕紙巾
價錢：$12.9/20張
聲稱原產地：韓國
SANI HANDS 抗菌濕紙巾
價錢：$10.9/12張
聲稱原產地：英國
Mannings 萬寧抗菌濕紙巾無香料
價錢：$5/10張
聲稱原產地：中國
KLEENEX 健力氏綿柔消毒濕紙巾
價錢：$10.9/10張
聲稱原產地：中國
強生 手口純水濕紙巾
價錢：$36.9/20片x5包
聲稱原產地：中國
維達 純水嬰兒柔濕巾
價錢：$57.9/80片x3包
聲稱原產地：中國
屈臣氏 手口專用環境友善嬰兒柔濕巾
價錢：$32.9/20片x5包
聲稱原產地：中國
思詩樂 嬰兒濕潔淨棉
價錢：$27.9/2片x30包
聲稱原產地：中國
特柔 清新香味濕紙巾
價錢：$15.9/10張x3包
聲稱原產地：中國
順順兒 頂級實惠嬰兒濕紙巾
價錢：$109/80片x3包
聲稱原產地：韓國
Lec.Be For Baby & Kids
水99.9%幼兒棄濕抹巾(手口用)
價錢：$55/80片x3包
聲稱原產地：日本
資料來源：消委會，水中銀生物科技(國際)有限公司
同場加映︱日雜+消委會評測推薦高質廁紙
日本生活雜誌《MONOQLO》早前測試過市面上熱銷廁紙產品，為大家選出最佳廁紙推薦：
（由低至高評分排列）
《MONOQLO》評測推薦 11款廁紙
等級B
價錢：$21
nepia X唐吉訶德
12卷(雙層)
材質：新鮮紙漿x再生紙漿
質地：3.1
吸水率：5
抗磨擦程度：1
綜合評分：3.05
價錢：$16
日本製紙
KLEENEX SOFTIE PREMIUM TOILET ROLLS
4卷(雙層)
材質：100%純紙漿
質地：3.6
吸水率：4
抗磨擦程度：1
綜合評分：3.05
價錢：$21
mepia王子
4卷(雙層)
材質：100%新鮮漿
質地：3.2
吸水率：2
抗磨擦程度：4
綜合評分：3.1
價錢：$18
日本製紙
KLEENEX健力士 Cottonelle棉柔捲筒廁紙
4卷(雙層)
材質：100%紙漿
質地：3.55
吸水率：4
抗磨擦程度：1.5
綜合評分：3.15
價錢：$20
西友Seiyu
8卷(雙層)
材質：100%紙漿
質地：3.4
吸水率：3
抗磨擦程度：3.5
綜合評分：3.33
價錢：$23
大王製紙
12卷(雙層)
材質：100%純紙漿
質地：3.65
吸水率：3
抗磨擦程度：3
綜合評分：3.33
價錢：$38
丸富製紙
12卷(3層)
材質：再生紙
質地：4
吸水率：4
抗磨擦程度：1.5
綜合評分：3.38
等級A
價錢：$35
大王製紙
12卷(雙層)
材質：100%純紙漿
質地：3.5
吸水率：3
抗磨擦程度：4
綜合評分：3.5
價錢：$26
日本製紙
KLEENEX HIGT QUALITY TOILET ROLLS
(雙層45M X 8卷)
材質：100%純紙漿
質地：3.2
吸水率：4
抗磨擦程度：4
綜合評分：3.6
價錢：$32
艾爾摩豪華3層衛生卷紙
(12R 3層100片裝)
材質：100%純紙漿
質地：3.9
吸水率：4
抗磨擦程度：3
綜合評分：3.7
等級A+
價錢：$141
nepia王子
8卷(4層)
材質：100%純紙漿
質地：3.9
吸水率：5
抗磨擦程度：3.5
綜合評分：4.08
消委會8款高分廁紙推薦名單：
watsons
衛生紙3層 Bathroom Tissues 3 ply
聲稱原產地：中國
費用(每100格/100克/平方米)：$1.4/$2.1/$1.2
吸濕性能：4.5
強韌度：4
易沖散程度：5
總評：4.5*
潔柔C&S
Ultra Bathroom Tissues HCJ003-10
聲稱原產地：中國
費用(每100格/100克/平方米)：$1.0/$1.6/$0.9
吸濕性能：4.5
強韌度：3.5
易沖散程度：5
總評：4.5*
759阿信屋 759 STORE
衛生卷紙10卷裝 Toilet Paper 10 Rolls CK-20P
聲稱原產地：中國
費用(每100格/100克/平方米)：$0.8/$1.7/$0.7
吸濕性能：4.5
強韌度：3.5
易沖散程度：5
總評：4.5*
Meadows
3層印花衛生紙 3PLY PRINTED BATHROOM TISSUE
聲稱原產地：中國
費用(每100格/100克/平方米)：$1.1/$1.6/$0.7
吸濕性能：4.5
強韌度：3.5
易沖散程度：5
總評：4.5*
維達Vinda
金裝至尊Golden Supreme VC4469
聲稱原產地：中國
費用(每100格/100克/平方米)：$1.1/$1.6/$0.8
吸濕性能：5
強韌度：3.5
易沖散程度：5
總評：4.5*
佳之選SELECT
衞生紙-容易分解4層12卷 Bathroom tissue - Disperse 4PLY
聲稱原產地：中國
費用(每100格/100克/平方米)：$1.3/$1.6/$1.0
吸濕性能：5
強韌度：4
易沖散程度：5
總評：4.5*
原木日記 WOOD DIARY
Natural Soft Bathroom Tissue YRT901A
聲稱原產地：中國
費用(每100格/100克/平方米)：$1.3/$1.6/$1.0
吸濕性能：5
強韌度：3.5
易沖散程度：5
總評：4.5*
維達Vinda
4D Deluce 立體壓花(無香)VC4610
聲稱原產地：中國
費用(每100格/100克/平方米)：$1.9/$2.0/$1.3
吸濕性能：5
強韌度：3.5
易沖散程度：5
總評：4.5*
資料來源：消委會
消委會評測市面上25款廁紙，參考内地標準《衛生紙》GB/T 20810-2018，檢測評估樣本的吸濕性能、紙張强韌度、質量、易冲散程度、柔軟程度、衛生程度及是否含有可遷移熒光物質等。在25款廁紙售價中，以每100格計算，各樣本費用約由$0.8至$2.9。
在總評分較高樣本中，消委會推介整體表現不俗之餘、價格亦相對較低的選擇。有5款廁紙最抵用，分別是「潔柔C&S」、「759阿信屋」、「Meadows」、「維達Vinda」及「佳之選」。
