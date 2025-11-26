歡迎回來

冬天補腎湯 │ 月經量少兼血塊？中醫推介經後飲核桃紅棗雞腎湯
養生Tips
湯水食療

冬天補腎湯 │ 月經量少兼血塊？中醫推介經後飲核桃紅棗雞腎湯

食療新意思
陳沛思
食療新意思

　　「我的月經好像愈來愈少，是甚麼原因？」Hannah問。

 

　　「理想的正常月經是二十八日周期，每次來經五至七天，月經量約五十至八十毫升。隨著年紀漸長，月經量可能略為減少，這十分常見。」我說。

 

　　「那我會不會提早更年期呀？」Hannah心急問。

 

　　「《黃帝內經．素問．上古天真論》提到︰『女子……二七而天癸至，任脈通，太衝脈盛，月事以時下，故有子；三七，腎氣平均，故真牙生而長極；四七，筋骨堅，髮長極，身體盛壯；五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮；六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白；七七，任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞而無子也。』

 

　　意思是女孩子十四歲天癸到，初次來月經。到了三十五歲，陽明脈開始衰弱，這裏的陽明脈，特別指足陽明是胃經，手陽明是大腸經，兩者都和消化有關。眾所周知，在生產方面，三十五歲已是高齡了。到了四十九歲，任脈和太衝脈虛弱，天癸竭，所以開始絕經，未能再生育。

 

　　這是人生必經的階段，不可抗力。但是我們要做的，就是三十歲有三十歲的身體能力，不能四十歲，卻有着五十歲的身體。」我說。

 

　　「我現在正常嗎？」Hannah續問。

 

　　「你現在三十多歲，月經量減少，反映兩個可能。一就是津血不足，血不夠，自然經血少。二就是經絡有瘀阻，以致月經排出受影響，這個常常看到經血伴有血塊。」我說。

 

　　「兩者都有呀。」Hannah不安道。

 

　　「這都是十分常見，如果問題單一，就好治了。但事實上，病都是複雜的。這個在治療上一方面要補血，又要解決血瘀問題，還要處理導致瘀血的原因！」我說。

 

　　「是甚麼？」Hannah急問。

 

　　「就是寒和鬱！打個比喻，天氣寒冷，河道也會結冰，導致不通。女性多憂慮，肝鬱脾虛都常見，肝氣不舒導致鬱結，又會影響經絡氣血運行不暢。」我說。

 

　　「原來如此。唉！」Hannah嘆氣道。

 

　　「冬天已經到了，趁這個時間好好補養。冬天要好好收藏陽氣，我們應好好吃飯、早早睡覺。尤其是充足睡眠，就是極好的冬藏。
飲食上可以吃核桃和枸杞子。核桃有補腎溫肺，潤腸通便的功效。枸杞子的功效主要為補肝腎和明目。我們要好好入睡，可以吃圓肉，即龍眼肉，有補益心脾，養血安神的功效。脾主四時，脾胃不好，如何消化和吸收呢？我們可以吃生薑和紅棗。雞腎也很有用處，能補腎益精、健脾消食。這些材料可以煲成時令湯水。特別女士可在月經過後，喝這補腎湯。」我說。

　

　　「謝謝你。」Hannah說。

 

　　「今天開了七天藥，下星期再覆診啊！還要早睡呢！」我說。

 

　　「知道了。」Hannah說。

 

冬天補腎湯

 

冬天補腎湯 │ 月經量少兼有血塊？津血不足及經絡瘀阻！推介經後飲核桃紅棗雞腎湯

 

材料（4人分量）︰

 

冬天補腎湯 │ 月經量少兼有血塊？津血不足及經絡瘀阻！推介經後飲核桃紅棗雞腎湯

 

核桃1兩、枸杞子3錢、圓肉8粒、紅蘿蔔1條、生薑2片、紅棗6粒、雞腎10對

 

製作方法︰

1. 雞腎汆水。

2. 紅蘿蔔去皮切片。

3. 所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲1個半小時。

4. 最後加少許天然鹽。

