首飾測試 │ S925純銀廉價首飾評測致癌物超標9000倍，增肺癌腎癌風險

首飾／銀飾／重金屬／過敏／皮膚炎︱買廉價銀飾小心重金屬過敏！內地近日有微博主實測市售8款標示「S925純銀」耳環後發現，有6款實際上是用銅合金或其他廉價材料製作；部分網傳樣品甚至檢測出鎘含量超標逾9000倍！有女子網購廉價「明星同款銀頸鍊」後，出現重金屬過敏生水疱，慘罹皮炎。

實測8款「S925純銀」耳環 6款冒充銀飾

據內地官媒央視報道，近期有多名測評微博主，針對市售8款標示「S925」的耳環進行檢測，結果發現有6款製作材料根本不是銀，而是使用銅合金或其他廉價材料；其中一款鎘含量高於標準1179倍，另一款的鎳釋放量則超標61倍。

網傳樣品鎘超標逾9000倍恐致癌

此外，網上多款標榜「S925」、「純銀」、「999足銀」的低價飾品，更被檢測出鎘含量超標幅度高達9000多倍。根據國際癌症研究機構，鎘被列為一級致癌物，會在人體內累積10至30年，可造成腎臟損害、骨質問題並提高肺癌、腎癌風險。

有相關行業專家表示，廉價飾品的質量安全問題，與其「低成本高獲利」的經營特性有關：

用鋅合金、白銅甚至回收工業廢料製成的假銀飾，成本僅需1至2元（人民幣），即使售價9.9元，仍有可觀利潤。

同時，鎘、鉛、鎳等金屬還能增加飾品光澤與硬度，使飾品外觀美麗吸睛，讓不法業者更為猖狂。

近期有多名測評微博主，針對市售8款標示「S925」的耳環進行檢測，結果發現有6款製作材料根本不是銀。（央視報道截圖）

鎘、鉛、鎳等金屬還能增加飾品光澤與硬度，令不法商家更為猖狂。（央視報道截圖）

網上多款標榜「S925」、「純銀」、「999足銀」的低價飾品，被檢測出鎘含量超標幅度高達9000多倍。（央視報道截圖）

相關行業專家表示，假銀飾成本僅需1至2元人民幣，可做到低成本高獲利。（央視報道截圖）

有許多「S925」鋼印可用廉價雷射機輕易偽造。（央視報道截圖）

商家只需小額付費就能買到「假檢測報告」，無需送檢。（央視報道截圖）

武漢一名女子網購廉價「明星同款S925銀項鍊」，佩戴後出現紅斑、水疱，確診為「首飾性皮炎」。（央視報道截圖）

女子戴明星同款銀頸鍊 罹「首飾性皮炎」

廉價銀飾重金屬超標，有顧客佩戴後直接引發強烈過敏反應。媒體報道指，武漢一名女子網購不到200元人民幣的「明星同款、S925銀項鍊」，佩戴後脖頸反覆出現紅斑、水疱。原以為只是普通過敏，但實則飾品重金屬超標導致，女子最終確診為「首飾性皮炎」。

醫生對此表示，夏季汗液呈弱酸性，會加速金屬溶出，一旦飾品鍍層磨損，底層劣質金屬就會直接接觸皮膚，引發重金屬過敏。

低價可購「假證書」市場難監管

實際上，內地列有《飾品有害元素限量》國標，規定鎘、鎳、鉛等含量上限，但飾品並未納入3C強制性認證，存在監管盲區。加上有許多「S925」鋼印可用廉價雷射機輕易偽造，有商家只需小額付費就能買到「假檢測報告」，無需送檢。如今在大陸電商平台上，標註「鈦鋼」、「合金」等模糊材質的商品仍大肆販售，不少商家更以「廠家存檔」為由拒絕提供檢測證明。

專家提醒，這些問題飾品常以「低價」吸引消費者，背後往往是材質偷工減料陷阱，存在安全風險。消費者應要拒絕過低價格誘惑，學會挑選具有品質保證的飾品，以保護自身健康。