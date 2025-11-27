鎮痛貼安全風險 │ 專家：使用逾1個時間恐傷胃腎，致皮膚潰爛

頸緊膊痛使用鎮痛貼緩解症狀，但原來鎮痛貼亦不可亂用！綜合專家研究和意見，使用鎮痛貼要留意當中成分及使用時長，不當使用即使用在皮膚上面，亦會對器官和健康造成傷害。

拆解鎮痛貼成分 貼太久恐致皮膚潰爛

譚敦慈日前於台灣健康節目「醫點不誇張」分享上述資訊，強調鎮痛貼主要成分多為「水楊酸」或「非類固醇消炎止痛藥」，使用時要確認成分，選購成分單一產品。

她續指，鎮痛貼藥性會經皮膚吸收，假如一次性貼太多、或者貼得太久，可能會造成胃出血或腎臟傷害，過去曾有病人因背部一次貼滿8片鎮痛貼，導致腸胃道出血，甚至腎功能受損，因此建議大家每次使用最多貼2片，且使用時間不宜超過4至6小時，若連續貼3至4天疼痛未見改善，應立即就醫。

1.避免長時間使用

譚敦慈建議使用時間不超過4小時，一般指引雖為4至6小時，超時有可能會加重腎臟負擔，甚至引發腎衰竭。

2.一次性使用過多鎮痛貼

每次使用最多貼2片。

3.使用數日無效應求醫



若貼3天後疼痛未緩解，應盡快就醫。

4.使用前了解鎮痛貼成分

鎮痛貼主要成分多為「水楊酸」或「非類固醇消炎止痛藥」，選購成分單一產品，身上若是有紅疹和傷口亦不宜使用。

麻醉科專科醫生李而安說明，不同成分止痛貼有不同適用情況：

症狀 使用藥貼種類 副作用 慢性炎症與神經性疼痛 含辣椒素的熱感貼布 高劑量辣椒素易導致皮膚潰爛 急性肌肉關節紅腫 水楊酸和薄荷的涼感貼布 常見副作用包括皮膚敏感、出疹、痕癢和發炎 消炎止痛（*需醫師處方） 藥物貼布 ● 含止痛或消炎成分 ● 對消炎止痛藥或阿士匹靈過敏者，禁用含相關成分止痛貼



● 哮喘、心臟病或中風患者不當使用可能引發心衰竭、肺衰竭等嚴重併發症。

● 腎功能不全患者若有止痛需求，可選含辣椒素等無毒性鎮痛貼。



緩解肌肉痠痛3大迷思

除了使用鎮痛貼，譚敦慈另外亦拆解3大緩解肌肉酸痛的迷思：

● 迷思1：按摩愈痛愈有效？

按摩並不是愈痛愈有效，過度按摩恐致腎臟出現挫裂傷，形成腎包膜下血腫，建議按摩時避開頸部、後背下方、背部脊椎處、膝蓋及關節位置等高風險位置。

● 迷思2：酸痛一律熱敷？

急性肌肉發炎應使用冰敷令表層冷卻、血管收縮；慢性肌肉發炎則可使用熱敷，令血管擴張、增加血液流量。

● 迷思3：睡軟床比較不會酸痛？

稍有硬度的床才可提供較為良好的支撐，建議購買前應先試睡，太軟的床可於床墊下方多墊3至4吋床板；枕頭則要選用柔軟而富有彈性產品。

錯誤使用鎮痛貼 恐傷腸胃腎臟

台灣健康專頁「健康多1點」早前發文提醒，許多人認為鎮痛貼多用無傷大雅，但事實上過量使用，可能會造成肝腎負擔，當中含化學成分或對身體造成永久性影響：

● 傷胃風險：痠痛貼布含有非類固醇抗發炎藥（NSAIDs）成分，透過皮膚吸收進血液後，會抑制保護胃黏膜的前列腺素，導致胃酸過多、胃潰瘍、胃出血，對有胃病史的人更危險。

● 傷腎風險：痠痛貼布的藥物經腎臟代謝，會增加腎臟負擔。抑制前列腺素後，腎臟血流減少，可能導致腎功能惡化。

台灣腎臟科醫生顏宗海曾指出，當止痛成分是非類固醇消炎止痛藥時，如果一次貼很多片，很有可能就跟直接口服差不多劑量，甚至可能更高，除了可能造成腎臟負擔，還可能造成腸胃道出血。

鎮痛貼使用不當恐損害腎功能

江守山醫生曾在其Facebook個人專頁發文解釋，很多人認為，鎮痛貼應該是相比止痛藥較安全的選項。不過，口服止痛藥進入人體後，會先被腸胃吸收，然後再通過肝臟進行快速代謝，降低藥物濃度和毒性，最後才到達腎臟。而鎮痛貼的成分則會直接進入血液，不經過肝臟代謝，直接對腎臟造成傷害。

假如大家出現早期的腎臟障礙，即夜尿症，則可能是患腎病的先兆，而夜尿的定義是入睡後因尿意而起床的次數達2次以上。因為睡眠時大腦的腦下垂體後葉會分泌抗利尿激素，當腎臟接收後就會濃縮尿液。如果出現夜尿，就代表腎臟濃縮尿液的功能減弱或喪失，反映腎臟健康出現問題。

他指出，腎臟有自癒功能，如果受到輕微傷害也能自行復原。但如果連續多於7日出現夜尿情況，就代表腎功能一直未恢復，應盡快求醫。

同場加映｜10大傷腎惡習

台灣腎臟科醫生洪永祥曾在其YouTube頻道公開10大傷腎惡習，綜合自己20年的從醫經驗，分析病人罹患腎病的種種誘因和生活習慣：

第1名：未有補充足夠水分

第2名：高油鹽糖飲食

第3名：吸煙及空氣污染（PM2.5）

第4名：高度壓力及捱夜

第5名：部分藥物影響濫用成藥

第6名：飲料／零食／加工食品

第7名：憋尿

第8名：久坐不運動

第9名：錯誤進補和保健品

第10名：錯誤使用飲水容器

資料來源：腎臟科醫生洪永祥

資料來源：醫點不誇張