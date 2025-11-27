年過40歲易有老人味？醫生拆解原因 + 5招KO內外異味

隨著年紀增長，不少人會發現自己或身邊長輩身上出現一種獨特的氣味，俗稱「老人味」。不少人以為是衛生習慣不好，但其實是身體出現改變！有台灣醫生指出，這種氣味在醫學上稱為「2-壬烯醛（2-Nonenal）」，通常發生在40歲以後，而且只靠沖涼難以完全去除，但透過5個方法可以有效改善體味。

台灣家醫科醫生李思賢在其Facebook專頁發文指出，所謂的「老人味」，其實來自一種名為「2-壬烯醛」的化合物，聞起來類似油膩的油耗味。這種物質是皮膚中的「Omega-7油脂」氧化後所產生。隨著年齡增長，人體分泌的抗氧化物質逐漸減少，加上皮脂分泌的組成也會改變，所以到了40歲左右，這種味道可能就會慢慢出現。



常見6大散發老人味位置

頭皮、耳後、腋下、胸口、背部、後頸

資料來源：台灣家醫科醫生

李思賢表示，「老人味」主要集中在皮脂分泌旺盛、但不容易清潔乾淨的地方，如頭皮、耳朵後面、腋下、胸口、背部及後頸。這些地方的皮脂腺密度比較高，分泌的脂肪酸比較多，所以氧化反應也更容易發生。

多沖涼就可以除老人味？

許多人一聞到氣味，直覺反應就是「多洗幾次澡」，加強清潔即可消除氣味，但李思賢指出，2-壬烯醛為脂溶性物質，僅靠水分無法去除，即便使用肥皂也未必能完全清除。而過度清潔反而可能讓皮膚變乾，破壞皮膚屏障，導致更多問題。

5招內外改善老人味

既然洗不掉，該如何解決？李思賢表示，雖然老人味的產生和老化有關，但還是有一些方法可以減少它的影響。他提出以下5個建議，有助於減輕老人味的影響：

1. 補充抗氧化劑

攝取維他命C、維他命D、多酚與硫辛酸等，有助減少脂肪酸氧化。此外，喝「綠茶」也是很好的選擇，能有效提升身體的抗氧化能力，減少脂肪酸氧化。

2. 促進代謝與排汗

規律運動、蒸氣浴或桑拿，能幫助排出皮脂腺中的老舊分泌物，減少2-壬烯醛累積。

3. 適度清潔與保護菌叢

避免過度使用清潔產品，維持皮膚菌叢健康，對皮膚代謝有益。

4. 嘗試紅光療法

紅光療法可能刺激皮膚代謝，雖然需更多實證支持，但仍值得嘗試。

5. 天然精油遮蓋

可使用茶樹、迷迭香或薄荷等精油，既能掩蓋氣味，也具有抗菌與抗氧化效果。

李思賢提醒，「老人味」並非衛生習慣不良所致，而是老化過程中的自然現象。社會不應對此投以異樣眼光，而應以科學態度理解與面對。每個人都將經歷老化，與其排斥，不如接納並尋求改善，這才是更為理智與友善的做法。

另外，台灣營養師高敏敏曾在其Facebook專頁發文，表示雖然嚴重臭狐可以透過手術根治，但其實市民也可以透過調整飲食和生活習慣改善問題。她指出，出現體臭的原因可能與我們平日攝取的食物有關，並列出以下5類容易引發體味食物，建議市民減少食用。

5類食物易引發體臭問題

1. 重口味食物

食物：炸物、咖哩、辣的食物等

● 油炸物會刺激皮膚分泌大量油脂，而皮膚上的細菌分解油脂後，就容易產生異味

● 調味較重的食物會刺激汗腺分泌，食物會在排出的汗水中揮發

2. 酒精

● 酒精會刺激汗腺分泌

● 長期飲酒會降低肝臟代謝能力，導致身體無法正常透過尿液排毒

● 透過汗水排毒，便會導致體味加重

3. 海鮮

● 海鮮含有大量蛋白質

● 人體在吸收蛋白質時會產生氨，過量攝取便容易導致體味。

4. 紅肉及加工肉

● 人體代謝時會產生乳酸、尿素等酸性物質

● 含有酸性物質的汗水在接觸空氣中的細菌後，就會產生異味

5. 濃茶和咖啡

● 濃茶和咖啡也會刺激汗腺分泌，加重體味問題

資料來源：台灣營養師高敏敏

7種食物飲品助除汗臭淡化體味

高敏敏表示，若想減少出汗、淡化體味，可多吃以下7種食物及飲品，有助淡化體味、改善臭汗問題。



1. 深綠色蔬菜

食物：莧菜、芹菜、菠菜等

深綠色蔬菜富含鉀、鈣、鎂等營養素，有助維持體內酸鹼平衡，從而淡化體味

2. 有助排便的水果

食物：菠蘿、香蕉、奇異果

有益於消化道健康，可降低體內毒素堆積，從而減少體味產生

3. 飲水充足

增加體內代謝，促進排便

建議飲水量：體重（kg）乘以30-40mL

資料來源：台灣營養師高敏敏