名人保養 │ 張學友新加坡近照曝光，網民驚訝斷崖式衰老認唔出

現年64歲的「歌神」張學友近年為《張學友60+巡迴演唱會》四周巡迴演出，近日抵達新加坡開唱，不少歌迷期待已久終於能再見到偶像，心情格外激動，更有粉絲特地到張學友出入之處守候。而當張學友見到粉絲時態度十分親切，不僅近距離向大家問好，還親手接收信件和禮物，絲毫沒有天王的架子。不過，他的外貌狀態卻讓不少人驚訝，直言老了好多。

近日網上流傳一段張學友的影片，在張學友FB粉絲專頁釋出的影片中，可見他現身新加坡，身穿藍色外套、戴上鴨舌帽和口罩，下車時受到大批粉絲歡迎。雖然張學友樣子看起來有些疲倦，但當他從車上步出時，見到等候已久的粉絲都表現得十分友善，親民地與粉絲打招呼。



不過，由於張學友剃去了兩側鬢髮，加上眉毛顏色淺淡，看起來猶如老伯伯，令不少網民感到震驚。雖然許多粉絲開心見到偶像，但也有不少網民直言一時難以辨認：「唔係嗎？呢個係學友？唔似假扮咋？」、「老咗咁多？」、「老咗好多」、「認唔出邊個」。

親民地與粉絲打招呼。（影片截圖）

近鏡顯得老態龍鍾！（影片截圖）

下車時受到大批粉絲歡迎。（網上圖片）

張學友近年為演唱會四出巡迴演出。（網上圖片）

曾抱病聲帶出事

張學友早前在東莞進行演出，演出中途突然宣布終止演唱會，稱抱病聲帶出事，哽咽致歉「我唱唔到。」

大家見到開始時，我已經好難控制到把聲，大家知我做咗40年，要我做一個自己冇辦法100%掌握嘅演唱會，我過唔到自己嗰關。今次我揀嘅歌並唔係容易唱，但冇把握可以完成今晚嘅演出，我知對我所有老師、20多位Dancers唔公平，我覺得非常抱歉，我要喺呢度終止個演唱會！

張學友。（Facebook圖片）

張學友後生極靚仔！（Facebook圖片）

同場加映｜6種常見初老症狀 對應營養補充

年過30歲，不少人會覺得體力、記憶力、生理質素等大不如前。台灣營養師高敏敏曾在Facebook專頁指，其實踏入30歲後就容易出現「初老症」，除了體力明顯下降，記憶力也會逐漸衰退，身體代謝能力降低，常感腰痠背痛。因此，高敏敏針對6種常見初老症狀，分享對應營養素補充，透過從飲食中攝取有助預防及改善「初老症」。



1. 記憶衰退

補充卵磷脂及魚油

2. 排便不順

補充纖維、好油脂和水分

3. 免疫下降

補充優質蛋白質、鋅和植化素

4. 關節不順

補充魚油和葡萄糖胺

5. 腰痠背痛

補充鈣質、鎂和維他命D

6. 代謝變差

補充維他命B群、維他命C、多喝水

資料來源：高敏敏 營養師

10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

肉類

魚類

蛋類

大豆及大豆製品

牛奶

黃綠色蔬菜

海藻類

薯類

水果

油脂類

資料來源：日本東京都健康長壽醫療中心