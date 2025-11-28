宏福苑大火｜火災煙塵危害，3大吸入性損傷、中醫護理貼士、2款食療紓緩呼吸不適

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，火勢迅速蔓延，造成嚴重傷亡，事件震驚全港。註冊中醫師彭子芯在其Facebook專頁指出，如吸入火災現場的煙塵恐致3大吸入性損傷，並分享災後護理貼士，幫助吸入煙塵的人士舒緩呼吸道的不適。

火災煙塵恐致3大吸入性損傷

註冊中醫師彭子芯在Facebook個人專頁發文，指不少市民都受到今次火災的影響，吸入火災現場的煙塵後出現不適的症狀，為此，她分享災後護理貼士，希望可以幫助紓緩。不過她強調，如在火災現場吸入濃煙/高溫煙霧人士，必須即時送院就醫，此處給予的建議只適合於「輕度吸入附近煙塵引起不適」的人士或就醫出院後恢復期的人士。

彭醫師指出，火災現場的「吸入性損傷」主要可分為三類：一是高溫與熱風導致呼吸道黏膜灼傷；二是粉塵顆粒引發刺激並積聚於呼吸道；三為有毒化學物質直接損害肺部組織。若處於急性期且情況嚴重，可能出現呼吸道水腫、疼痛、咳嗽及呼吸困難等症狀，必須立即送院治理。

至於輕微吸入煙塵者，則常見鼻腔、咽喉、聲帶及氣管等呼吸道黏膜不適，具體表現為乾涸、有異物感，分泌物例如鼻涕及痰液增多，並伴隨咳嗽等症狀。

8款食材紓緩呼吸道不適

她建議，市民應盡量遠離火災現場，並多補充水分。從中醫角度而言，這類輕微吸入性損傷多屬「熱毒」損傷「肺陰」，導致燥熱表現，或夾雜「痰濕」而引發黏液分泌增加。針對不同症狀，彭醫師提供以下食療建議以供紓緩：

1.呼吸道乾燥不適

食用有養陰潤肺作用的食材，例如百合、雪梨（連梨皮）、沙參、玉竹等。

彭醫師建議，最簡單的方法是煲雪梨水或直接生吃雪梨，比單純飲用清水更快速解燥滋潤，但不可完全代替清水，兩者建議各半。

2.呼吸道痰液分泌多，或兼咳嗽

可適當選用有「化痰止咳」功效的食材/藥材，例如陳皮、川貝、南北杏、桔梗等。

彭醫師建議，最簡單的方法是用一兩片陳皮洗淨煮水約30至45分鐘後飲用，可以幫助減輕痰液帶來的不適及咳嗽。

最後她亦提醒，以上僅提供有關最常見不適的紓緩方法，如有其他特殊症狀，或試用食療後症狀仍未有明顯改善，就必須就醫檢查，以免耽誤治療形成慢性問題。

內容獲「註冊中醫師彭子芯」授權轉載。

同場加映：火警逃生

根據香港消防處資料，遇有火警或水浸等緊急事故時，絕不可使用升降機逃生。升降機的電源在緊急情況下可能會被截斷而導致升降機內的人被困；若升降機故障，停留在發生火警的樓層，萬一門突然打開，可能會有濃煙湧入，對升降機內的人構成極大危險。因此，利用樓梯逃離現場是較安全的方法。

每位大廈居民都應留意以下各項：

1.熟悉大廈的走火通道及逃生品線。

2.擬訂火警逃生應變計劃，並預定會合地點。

3.參與大廈舉辦的防火講座及火警演習。

4.確保逃生路線（包括走廊及樓梯）沒有雜物阻塞。

5.確保防煙門、大廈地下出口門及天台出口門沒有鎖上。

6.保持防煙門關閉，在火警時阻止煙火蔓延及減少損失。

7.如發現任何火警危險即致電27238787向消防處投訴。

資料來源：香港消防處

香港消防處提醒，如所在單位發生火警，要保持鎮定，並呼喚單位內所有人離開，用最近的樓梯逃生，打破走廊警鐘的玻璃，啟動火警鐘，到達安全地點後致電「999」報告火警。

在離開單位前，要評估離開單位逃生會遇到的風險，迅速決定留在單位還是離開。

如決定留在單位内：

1.關閉大門，用膠紙及瀉毛巾密封門邊的罅隙。

2.如濃煙仍然滲入屋內，致電「999」通知消防處你被困的位置。

3.走到未受濃煙影響的房間。

4.在露台或窗戶懸掛被單或揮動毛巾，讓消人員知悉你的位置。

如決定離開單位：

1.猜備逃生三寶（手提電話、門匙、濕毛巾）

2.如走廊沒有煙，迅速離開單位。

3.關上單位大門。



4.用最近的樓梯逃生，不要使用升降機。如樓梯有煙，立即改用另一條樓梯逃生。

5.假如沒有樓梯可以安全通過，返回你的單位，或到其他單位拍門，直至找到安全地方躲避。

6.如濃煙堵去路，應伏地爬行，接近地面的空氣比較少煙。

資料來源：香港消防處