宏福苑大火｜火災走佬袋必備8物件，寵物逃生6要訣

大埔宏福苑五級火造成重大傷亡，令人不禁深思在遇上火警需緊急逃生時，究竟有哪些物件必須要帶走？有網民整合出「火災救命走佬袋清單」，強調有8樣物件要跟身，逃生包應放在觸手可及的位置。同時，若家中有飼養寵物，飼主需要謹記寵物逃生6大要訣，缺一不可！

大埔宏福苑五級火︱8樣火災逃生必需品

網民@fuji.tattoo在IG及Threads同步發文，指在香港遇到火災，尤其是高樓住宅大廈火災，最重要是「即時走得快、走得成」。這時，應急包「走佬袋」（Emergency Go Bag）就變得非常重要，體積需輕巧，能隨時拿起逃生。

樓主列出在香港環境下最實用的火災逃生物品清單。以下8樣物件建議必須跟身，可放於一個小背囊中，平時擺放在床頭或家門口，方便逃生時卽拾。希望民衆在乾燥天氣下保持警覺，以防萬一；並祝福大家都能平安：

1. 身份證明文件

香港身份證(正本)

八達通（有餘額）;或現金至少$500-$1000(細銀碼）

護照（如果有，火後弄能要即時離境或入院）

2. 手機、充電線、行動電源

手機己預載「我的天文台」App+

緊急聯絡人已設ICE （In Case of Emergency）

3. 鑰匙

家裹鑰匙

車鑰匙（火場可能要馬上開車走）

4. 口罩（N95/KB95）

香港高樓火災最恐怖是濃煙，不載幾秒便會不支。

5. 濕毛巾 或 逃生面罩

濕毛巾，最便宜及實際。可臨時開水喉濕透一條。

有能力就買煙霧逃生面罩（韓國/以色列製），可擋60分鐘毒煙。

6. 哨子

被困時大力吹，救護員聽到聲，救人機會大增。

7. 輕便衫褲、波鞋

很多人睡覺著短褲被火驚醒，赤腳跑很容易傷。

最好放一絛長褲＋Ｔ恤＋波鞋在袋（或床邊）

8. 藥物

至少3-7日份藥

藥單影印本

若還有收拾空間，可再添加以下物件有備無患，包括：

小型手電筒

即食高能量食物（朱古力、能量棒 etc.）

後備眼鏡

USB手指（重要文件掃描版，如樓契、保險）

嬰兒/小童用品（奶粉、尿片、身份證明）

如有養寵物，帶備寵物牽繩及寵物糧

大埔宏福苑五級火︱寵物逃生6大要訣

除了人命，寵物的性命也非常重要。飼主若要帶寵物逃生，必須留意以下6大要訣，對幫助成功逃生缺一不可：

1.已訓練好能立即入竉物袋／箱的習慣

根據實際情況計算，由火警響起計時開始，香港人從睡醒到出到走廊平均只有30-60秒，沒時間追貓捉狗。

因此，平時要訓練竉物能見到背囊／航直箱「即刻自動入」。

2.常備專用逃生背囊或硬穀航空箱

袋/箱要永遠放玄關,不要收入櫃!（狗仔用）前背/後背竉物袋。建議10kg

以弄最穩，跑樓梯不用抱。（貓仔用）硬殼航空箱＋毛巾塞縫隙，防上貓驚到撞頭。

3.快速牽繩/胸背帶

要已穿在身上或掛袋邊。

例如狗仔一出電梯可能驚到亂衝，沒繩即馬上失蹤。

使用快速扣式，要求一秒扣上。

4.竉物N95口罩或煙霧逃生罩（小型號）

濃煙一樣會令貓狗窒息倒地。狗仔專用犬用防煌面罩（Pet Smoke Mask）

貓仔可用嬰兒級煙霧逃生罩（60分鐘版）套頭位。

雖然貴但救命必須，淘寶/Petco有得買。

5.竉物身份牌+微花片+電話貼紙

萬一走散，消防員或救護人員可以知如何聯絡飼主。

頸圈、背囊、航直箱，都要貼上聯絡電話。

6.迷你竉物急救包

準備3日份的貓/奇糧（壓縮真空）包括：

折疊水碗＋500ml樽裝水，竉物急救藥（止血粉、紗布、眼藥水），壬要藥物（心臟病／癲癇7日量）

放在走佬袋最外層

大埔宏福苑五級火︱消防署火警逃生指引

根據香港消防處火警安全指引，居民日常防火措施需要謹記：

熟悉大廈逃生路線及出口位置

保持走火通道暢通無阻

留意火警警報系統位置

不要在走廊或樓梯堆放雜物

緊記報警電話：999

一旦單位內發生火警時，要保持冷靜，盡快通知其他人離開；並關閉所有門窗。切勿使用升降機，應使用樓梯逃，及致電999報警。

而當聽到火警鐘響起時，居民應立即作出反應，帶備鎖匙、濕毛巾、門卡等，立即離開家中。離開單位前，應關閉所有門窗以防火勢蔓延，切勿開啟發熱的門。逃生時不要乘搭升降機，按逃生出口指示，沿樓梯向下逃生，切勿向上。

居民如是在濃煙中逃生，應盡量貼近地面爬行。如遇樓梯有濃煙，則應返回單位，或前往其他安全地方。最後若決定留在單位內，應關閉所有門窗，並用濕毛巾塞住門縫，不要打開窗戶，及用濕布掩蓋身體。另致電999告知位置，在窗邊發出求救訊號。