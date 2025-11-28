歡迎回來

布冧與西梅有何不同？營養師拆解西梅營養+益處+選購貼士
食得有營

布冧與西梅有何不同？營養師拆解西梅營養+益處+選購貼士

欣欣食乜嘢
曾欣欣
欣欣食乜嘢

　　上星期刊登了關於乾果的營養價值後，有讀者再次留言，問及關於有否較好味的西梅。有見及此，本星期就分享關於布冧與西梅的營養價值。

 

　　它們外觀相似、名稱相近，但布冧與西梅卻是兩個截然不同的故事。雖然西梅來自布冧，但不是款款布冧都能變成西梅。從品種、含水量，至營養成分，它們在果園裏與餐桌上的角色都不一樣。

 

不是所有布冧都能製作成西梅

 

　　所有的西梅都來自布冧（又稱梅子），但並非所有布冧都能製成西梅。在香港超市售賣的西梅，通常採用歐洲品種Prunus domestica，這類布冧甜度高、水分低、果肉緊實，果核容易分離（稱為「離核」品種），非常適合乾燥處理。

 

　　而一般超市常見的新鮮布冧，多屬於源自亞洲品種Prunus salicina，果肉多汁、香氣濃郁，適合鮮食但不適合製成乾果。其含水量高、果核黏肉（稱為「黏核」品種），乾燥後容易變硬或失去風味，因此不適合買新鮮布冧自製西梅，製成口感堅硬且味道不足。注意，超市售賣的亞洲品種布冧，於各國都有種植的，尤其是在美國加州。

 

　　文獻顯示，用來製成西梅的歐洲布冧，通常經嚴格控制的烘乾過程，約三公斤新鮮布冧，才能製成一公斤西梅乾。這個過程讓糖分與營養濃縮，使其成為天然甜味，可長期保存。

 

西梅3大健康益處

 

益處1：促進腸道蠕動

 

　　西梅與腸道健康的關聯早有研究支持。它含有不溶性與可溶性纖維，以及天然糖醇山梨醇sorbitol，能吸水軟化糞便、促進腸道蠕動。一篇綜合回顧指出，西梅在改善輕度便祕方面比車前子纖維更有效。每日進食約 50 克（約5至6粒）可幫助維持規律排便，毋須藥物。此外，西梅中的多酚與發酵性纖維能滋養腸道益菌，提升菌相多樣性與整體腸道舒適度。

 

益處2：保持骨質密度

 

　　西梅的健康效益不只在腸道，愈來愈多研究顯示它可能有助於維持骨質。三年前在本專欄亦分享過一項臨床測試，停經後女性每天食用50至100克西梅，骨礦密度保持得更好。西梅乾並非傳統高鈣食物，它之所以能護骨，在於含豐富維他命K，半杯已能供給每日所需的65%。對於控制骨質代謝，維他命K擔當重要作用，是負責製造骨鈣素的主要元素，增強骨密度及修補骨細胞損壞。另外，2021 年針對男性的研究也顯示，每天進食100克西梅持續一年，可帶來輕度護骨效果。研究者推測此護骨益處與其高多酚與鉀含量有關，可減少氧化壓力與骨組織發炎。

 

益處3：抗氧化物質濃縮

 

　　布冧與西梅都富含多酚類抗氧化物，其中西梅的濃度更高。主要成分包括綠原酸與新綠原酸，有助於中和自由基、以及抗炎。雖然乾熱脫水過程會導致部份維他命C流失，但同時濃縮了其他穩定營養素，使西梅的抗氧化能力更強。

 

新鮮布冧營養價值仍在

 

　　新鮮布冧含水量高、熱量低，是補水的好選擇。所含的豐富維他命C，有助於膠原增生與鐵質吸收。

 

超市選擇西梅看這點

 

　　由於西梅全年都有供應，因此不用因季節供應影響，可定期進食，對身體有一定的益處。在超市，可選擇比較濕潤的西梅，味道清甜，且不難咀嚼，長者及小朋友也適合。購買前查閱成分表，盡量選擇不含防腐劑產品，成分表就只有西梅一個成分（如下圖）。

 

 

布冧VS西梅有甚麼不同？營養師拆解西梅營養價值 + 3大益處 + 睇標籤選購貼士

 

Tags:#營養#西梅#布冧#日本梅乾#腸道蠕動#便祕#通便#骨質密度#維他命K#護骨#抗氧化#食物標籤
