日本節目實測8款暖身熱飲：第1位溫暖2小時，3款愈飲愈凍

天冷飲熱飲暖身，但原來並非所有熱飲對保暖身體有幫助，甚至有機會愈飲愈凍！日本一檔綜藝節目曾實測8款常見熱飲的暖身及保暖效果，結果發現朱古力、牛奶這類常見暖身熱飲，暖身效果並不算好；而排第一名的飲品，暖身效果可長達2小時，在家自製平靚正超方便！

近日天氣寒冷，除了要注意添衣保暖，飲熱飲暖身亦是防感冒的好辦法。日本節目《それって!?実際どうなの課》曾就8款冬日熱飲進行暖身實測，測試房間室溫維持於25°C，而受試者飲用前平均體溫必須達到36.4°C，並且只可坐著，她們的飲品分量大約為220毫升、溫度統一為60°C。

節目透過紅外線熱影像以及每5分鐘腋下探熱針測量，來觀察測試者身體溫度變化，來找出最暖身飲品排名，並邀請石原新菜醫生解釋箇中原因。

暖身熱飲｜8款暖身熱飲排名

結果如下：

【第8名】熱牛奶

暖身時間：20分鐘

體溫提升：0.1°C

醫生拆解成因：中醫角度而言，牛奶屬於寒涼食物，會令身體變冷。

【第7名】豬肉味增湯

暖身時間：20分鐘-30分鐘

體溫提升：首20分鐘上升0.4°C，足部末端亦有回暖跡象，惟25分鐘後體溫開始下降，約30分鐘時回落到飲用前體溫。

醫生拆解成因：豬肉味噌湯配料如白蘿蔔、牛蒡和豬肉等屬偏寒涼食物，攝取後反而令人變冷。

【第6名】咖啡

暖身時間：35分鐘

體溫提升：0.1°C

醫生拆解成因：咖啡因會令血管收縮，令到體溫不升反跌。

【第5名】熱水

暖身時間：65分鐘

體溫提升：0.3°C

醫生拆解成因：飲用熱水半小時後，可見手掌變得溫暖起來。

【第4名】熱朱古力

暖身時間：40分鐘

體溫提升：0.2°C

醫生拆解成因：熱朱古力中含有可可多酚，可有助血管舒張、促進血液循環，從而提升體溫，連雙腳末端亦可感受到溫暖，其效果較熱水更為顯著。

【第3名】紅茶

暖身時間：65分鐘

體溫提升：0.3°C

醫生拆解成因：紅茶含有可促進血液循環的茶黃素，有助將熱力伸延至四肢末端。

【第2名】粟米湯

暖身時間：95分鐘

體溫提升：0.5°C

醫生拆解成因：粟米湯質感濃稠，因此在胃部滯留時間較長，令熱力可由內臟深處滲透全身。

【第1名】薑茶

暖身時間：130分鐘

體溫提升：0.6°C

醫生拆解成因：生薑含有成分薑酮、薑辣素和薑酚等成分，可令身體末端血管舒張，同時防止血液過於濃稠，令血液循環變得更流暢，從而改善手腳冰冷問題。

綜合上述測試排名，其中薑茶暖身效果最好，但經常用於暖身、安眠的熱牛奶及熱咖啡等效果不不太好，甚至可能會愈飲愈凍，今年冬天大家飲用暖身熱飲時，可以多加參考。

驅寒好物｜中醫大推生薑驅寒

「薑」是驅寒好幫手，而不同種類的薑，各具養生功效。根據中醫醫學古書記載，薑有不同形態，如生薑肉、生薑皮、生薑汁，也有乾薑，而每類都有不同性味、功效。註冊中醫師石敏棋就介紹了以下幾款薑的功效、製法及食用禁忌。

1. 生薑

新鮮根莖，性味辛、溫。入肺、胃經。

「生薑皮」性味辛微溫，主要有行水消腫的功效，適用於肌膚水腫，常常與茯苓皮、大腹皮等同用，如五皮飲。

「生薑汁」為生薑的自然汁，功效袪風痰、止嘔吐，主要用於風痰嘔吐，用量3-10滴，沖服。



發散風寒、溫中止嘔、溫肺止咳。

生薑亦有解魚蟹毒的作用，在煮食魚、蟹或其他海鮮時，加入生薑同煮，可以散寒氣、解除魚腥味。

另，取5-8片生薑泡腳，可袪風散寒除濕、發汗。



！肺熱燥咳、胃熱嘔吐者忌用。



2. 乾薑

生薑去皮曬乾為乾薑，性味辛、熱，入脾、心、肺、胃經。



溫脾暖胃，袪脾胃寒邪，助脾胃陽氣，適用於脾胃虛寒症，症狀包括面色蒼白、不思飲食、四肢不溫、腹中冷痛、舌淡等，多與補脾益氣的黨參、白朮同用。

由於乾薑溫熱，能通心助陽而袪裏寒。此外，本品溫燥辛散，能溫肺散寒，適用於肺寒咳嗽、痰白清稀之症。另有溫經止血功效。



！本品辛熱，陽虛失血或血熱妄行所致出血者忌用。





3. 高良薑

性味辛、熱，入脾、胃經。

散寒止痛，袪寒之力較強，善於散脾胃之寒而起溫中止痛的作用。

用於寒凝氣滯之脘腹疼痛，亦有用於胃寒嘔吐，多與生薑、半夏同用。

驅寒好物｜3步自製生薑紅糖水

註冊中醫陳俊傑亦推介市民飲用生薑紅糖水。陳醫師指，在天氣寒冷的日子可以當水飲，改用黃糖、白糖、椰糖等均有成效。

生薑紅糖水製法非常簡單，即睇食譜：

自製生薑紅糖水



材料

生薑、香茅：防治感冒

玉桂：驅寒

胡椒、薑黃：溫脾胃

蕃薯：暖身



步驟

切兩、三片薑；

加適量紅糖；

煲10多分鐘，即可飲用。



注意事項

普通薑茶也驅寒，但不及生薑紅糖水好。因為若只有薑，只會一下子熱身，若落紅糖就可以更加持續暖身。

須留意，平日多飲會喉嚨痛。



資料來源：註冊中醫陳俊傑