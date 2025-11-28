保暖底衫｜著錯HEATTECH愈著愈凍？UNIQLO官方公開正確保暖穿法

保暖內衣著錯隨時愈著愈凍！日本NHK電視台節目曾邀請UNIQLO HEATTECH官方，解釋保暖內衣運作原理，揭3大常見錯誤HEATTEACH穿法，沒有保暖效果之餘，更會凍上加凍！

HEATTECH保暖內衣︱HEATTECH「發熱」原理

在市面上各種保暖內衣產品中，「UNIQLO HEATTECH 保暖內衣」深受港人歡迎。該款保暖內衣是由UNIQLO與日本纖維開發和布料製造商的東麗株式會社（Toray Industries）共同研發。

日本電視節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》曾邀請時裝品牌UNIQLO負責研發HEATTECH保暖內衣的中野正海部長，他指出，HEATTECH保暖內衣有保暖功能，原理基於人體於靜止狀態或進行運動時皆會產生「濕氣」，以維持皮膚表面的溫度；如果一般保暖內衣布料的透水氣效果差，皮膚表面的「濕氣」便無法有效排出，並會慢慢凝結成水珠，聚集在皮膚表面與衣服之間，產生焗熱及濕黏的感覺。

但HEATTECH是因運用了特殊的發熱質料製造，布料由四種不同纖維特殊編織而成，可以吸收人體散發出的水蒸氣，轉換為熱能。當水分子蒸發後會於空氣間遊蕩，而人體散發出的汗液與濕氣形成水蒸氣，也會在肌膚和HEATTECH布料之間的空隙快速移動。

4大保暖物料包括：

1. 嫘縈（Rayon）— 吸濕並將濕氣轉化成熱能

2. 壓克力纖維，或稱腈綸（Micro-acrylic）— 粗細僅為人類髮絲的十分之一，可產生無數纖維空氣層，有效阻隔熱力流失

3. 聚氨酯纖維（Polyurethane）— 彈性佳，不易變形

4. 聚酯纖維（Polyester）— 吸濕及保持乾爽

HEATTECH保暖內衣︱3種錯誤穿法愈著愈凍

不過，有些人未正確穿保暖內衣，會導致無法100％發揮功效，甚至會使人感覺愈來愈冷：

HEATTECH保暖內衣︱正確穿著方法：size要貼身才會暖

合適的尺寸也是確保HEATTECH能發揮最大效用的關鍵。官方建議，在購買發熱衣時一定要挑選合身的尺寸，貼合身體才會暖。如果尺寸過大，衣服無法貼合身體，就會影響保暖效果。

而香港官方UNIQLO社交平台亦有教大家如何選擇HEATTECH，究竟哪個溫度應選擇穿哪款HEATTECH，以免錯誤選擇，不夠暖或「熱到出汗」。

HEATTECH保暖內衣︱正確著衫順序

日本NHK電視節目《R的法則》早前就分享著衫保暖並非愈多件愈好，因太密實或令體溫急升繼而出汗，令體溫更易流失之餘，外觀亦較臃腫。節目就講解一種正確穿衣種類和順序，只穿4件衫或比7件更暖。

怕凍的女學生平時會穿多達7件衣物出門。（節目截圖）

可見女學生面部和雙手溫度較高而容易出汗，令體溫流失。（節目截圖）

節目示範正確穿衣法，先穿發熱衣。（節目截圖）

最後穿恤衫。（節目截圖）

然後穿毛衣作為夾層。（節目截圖）

闣後穿外套保溫。（節目截圖）

使用發熱貼幫助全身氣血運行更溫暖。（節目截圖）

節目邀請一名女學生示範，其後講解正確穿衣種類和順序。重點在於正確配搭貼身和鬆身衣物，在外套內側形成空間以保存溫度，並配合領口和袖口位細小的外套防止冷空氣「入侵」，如再配合於正確位置貼上暖包，保暖效果將進一步上升。

HEATTECH保暖內衣︱HEATTECH會過期！官方教睇標籤1位置換新

除了穿著方式外，原來HEATTECH的「年資」亦會影響其保暖功效。台灣UNIQLO發文指出，HEATTECH內衣其實有壽命：在經過長期洗滌後，穿著愈久保暖度會日漸降低。因此，建議每3年更換新的HEATTECH，才能感受最好的保暖度。

UNIQLO官方教大家睇衣服標籤，辨識HEATTECH何時需要換新：

同場加映︱消委會保暖內衣推薦

消委會早前測試市面上20款聲稱具保溫、保暖、防寒效能的長袖內衣，包括15款日常內衣，以及5款適合於運動或戶外活動時穿著的底層衣，測試內容主要比較各樣本的纖維成分吻合度、保暖功能、透水氣效果、排汗快乾功能和耐用程度。

結果發現各樣本在保暖度、排汗、快乾及耐用度等測試項目表現參差，保暖程度尤其懸殊，有15款樣本的保溫效果經洗濯30次後有逐漸增強的跡象，其中以「Thermowave Originals Active Base Layer（Men’s）」樣本最為明顯，由0.1clo增至0.28 clo，增幅上升達1.8倍。

以下6款為保溫效果升幅達20%的樣本：

牌子：雞仔嘜Chicks

產品名稱: 心膚吸女裝圓領/JAL 1201

參考價格：$268

洗前平均保溫值(clo)：0.19

洗30次後平均保溫值(clo)：0.23

牌子：Gunze

產品名稱: Hotmagic/MH1609

參考價格：$209

洗前平均保溫值(clo)：0.12

洗30次後平均保溫值(clo)：0.18

牌子：Thermowave

產品名稱: Originals Active Base Layer(Men's)

參考價格：$299

洗前平均保溫值(clo)：0.1

洗30次後平均保溫值(clo)：0.18

牌子：Uniqlo

產品名稱: 極暖Heattech Extra Warm Crew Neck Long Sleeve T-Shirt(Men's)

參考價格：$149

洗前平均保溫值(clo)：0.17

洗30次後平均保溫值(clo)：0.22

牌子：Bossini

產品名稱: Ztay Warm男裝圓領T恤/11-21100-20

參考價格：$130

洗前平均保溫值(clo)：0.14

洗30次後平均保溫值(clo)：0.18

牌子：Topvalu

產品名稱: Peace Fit瞬間溫感男裝V領長袖/TV158SA2347H

參考價格：$100

洗前平均保溫值(clo)：0.12

洗30次後平均保溫值(clo)：0.19

資料來源：消委會

消委會認為，這些樣本之所以在保溫效果有所提升，或與清洗過程令保暖內衣布料變得更蓬鬆有關，纖維間得以保存更多空氣，令阻隔熱量流失的效能上升。

同場加映︱HEATTECH正確清洗方法

UNIQLO官方還分享正確清洗HEATTECH的方法，指HEATTECH內的洗衣標籤有說明洗滌方式，可以使用手洗，或以洗衣機的弱水流清洗，但切記水溫不應超過40度，也不可使用特殊洗劑、不可乾洗或烘乾，以免破壞發熱內衣的機能性。