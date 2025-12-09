歡迎回來

守護視力健康｜深圳免費中老年眼底檢查計劃

健康大晒
健康大晒

隨著人口老齡化趨勢日益明顯，眼科疾病的發病率持續攀升，其中白內障作為最常見的視力退化原因之一，已成為公共健康領域亟需關注的重點。白內障的形成與年齡增長、紫外線暴露、代謝性疾病（如糖尿病）及遺傳因素密切相關，若未能及時診斷與處理，將可能導致視力嚴重受損，甚至失明。

 

香港白內障問題有年輕化趨勢

 

近年來，香港出現白內障年輕化的現象，引起社會關注。以往被視為老年疾病的白內障，現今卻有愈來愈多年輕人出現相關症狀。主要原因包括長時間使用電子產品，如手機、電腦等，導致眼睛過度疲勞與提早老化；此外，高度近視者本身即屬高危群，患白內障的風險亦顯著增加。

 

長期暴露於紫外線下，亦會加速晶狀體的老化與混濁，進一步誘發白內障。其他如糖尿病、青光眼等慢性疾病，也會提高患病機率。白內障初期症狀包括視力模糊、畏光、眩光、夜間視力下降或眼鏡度數頻繁改變等，若有相關情況，應及早接受眼科檢查與治療。

 

深圳視界醫療：專業眼科診療的首選
 

守護視力健康｜深圳免費中老年眼底檢查計劃

 

深圳視界醫療致力於推動眼科健康普及與疾病預防，長期與多家眼科檢查機構建立合作關係，提供高品質、標準化的眼部檢查服務。

 

深圳視界醫療本次合作的眼科醫療機構是一家集臨床醫療、培訓與科研於一體的二級眼科專科醫院，同時為深圳市醫保定點機構。醫院位於福田中心區，佔地約5100平方米，設施先進、環境舒適，設有30張病床的住院部及5間標準的一站式眼科診室，為患者提供高效便捷的就醫體驗。

 

全面眼科診療服務

 

該機構提供多元化的眼科治療項目，包括白內障手術、準分子雷射矯視、眼底病及玻璃體視網膜疾病、眼角膜與眼表疾病、青光眼、斜弱視與小兒眼科、眼眶病、針灸輔助治療及醫學驗光配鏡等。特別針對玻璃體及視網膜、青光眼、黃斑病變等眼底疾病，以及近視與小兒眼病領域，醫院持續引進先進技術，緊跟國際眼科發展趨勢。

 

守護視力健康｜深圳免費中老年眼底檢查計劃

配合專業激光眼底照相系統，精準判斷病症


為提升社會大眾對眼部健康的認識與重視，深圳視界醫療聯合眼科健康檢查合作機構，正式推出「眼底初篩檢查套餐／樂齡深度眼檢綜合套餐」，並提供限量免費名額予符合條件之人士，藉此推動白內障早期篩查與預防工作。

 

免費領取完整眼底檢查套餐

 

本次推出之免費眼底檢查套餐，涵蓋八項核心檢查項目，由具備臨床經驗之眼科醫師執行並提供報告解讀。

 

項目 詳情
普通視力檢查 初步評估是否存在屈光不正（如近視、遠視、散光）
驗光 精確測量屈光度數，作為視力矯正與診斷依據
角膜曲率測量 分析角膜形態，排查圓錐角膜等結構異常
眼壓檢查 採用非接觸眼壓計或壓平眼壓計，偵測眼壓異常，預防青光眼風險
散瞳檢查（不含藥水費用） 排除假性近視，有助於眼底結構觀察
掃描激光眼底檢查 運用高解析度掃描儀器，全面排查視網膜病變與黃斑部異常
裂隙燈檢查 檢查角膜、虹膜、晶狀體等前段結構，評估白內障程度
裂隙燈下眼底檢查 進一步觀察眼底健康狀況，初步判斷視網膜是否正常

 

守護視力健康｜深圳免費中老年眼底檢查計劃

所有檢查結果將由眼科專科醫師進行綜合分析，提供專業可靠的意見

 

檢查過程中所使用之儀器包括掃描激光眼底成像系統與非接觸式眼壓計，具備高精度與低侵入性特點，能有效提升檢查舒適度與診斷準確性。所有檢查結果將由眼科專科醫師進行綜合分析，並提供個人化健康建議。

 

如何獲取限量免費名額？

 

免費名額：首 50 名登記，可免費領取完整眼底檢查套餐
活動期間：即日起至 2026 年 3 月 1 日
原價參考：人民幣 ¥497.8 元
參加方式：請透過以下QR Code或連結進行預約，名額有限，立即登記

 

守護視力健康｜深圳免費中老年眼底檢查計劃

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8619925339466

 

本活動適用對象包括已確診白內障患者、具家族病史者，以及年滿中老年階段、有意進行眼部健康篩查之人士。透過一次完整且專業的眼底檢查，可有效掌握視力狀況，為後續治療或預防措施提供科學依據。此次活動所提供之檢查由合作機構執行，檢查流程嚴謹，設備先進，報告準確，符合臨床標準。

 

視力健康，值得長期投資

 

眼睛是人體最重要的感官之一，視力健康直接影響生活品質與安全性。白內障雖屬常見疾病，但透過定期檢查與早期介入，可有效延緩病程、降低視力損害風險。深圳視界醫療本次推出之免費眼底檢查活動，不僅是一次公益回饋，更是推動全民眼科健康管理的重要一步。

 

Tags:#眼部健康#眼科疾病#白內障#老齡化人口#香港#深圳#眼部檢查#眼科#糖尿病#近視#健康管理#健康篩查#健康推廣
