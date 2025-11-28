胃癌警示｜90後女生無胃痛卻確診晚期，2個不起眼症狀竟是警號

當身體出現一些異常的症狀，可能已經響起警號。內地一名年輕女子平日作息正常，從不便秘或胃痛，甚至毫無出血症狀，居然確診胃癌晚期。她回想起，原來自己一直忽略2個看似無關痛癢的症狀，導致延遲求醫。

胃癌｜無痛無出血僅易餓背痛

據內媒《都市報道》報道，廣東一名90後女生平日生活習慣正常，從未出現胃痛、便秘等常見胃部不適，卻在近期檢查中確診胃癌晚期。她指，發病前幾乎無典型症狀，僅有一段時間很容易餓，且後背背痛。但當時她以為是頸椎毛病，未有正視或求醫。而剛開始的時候，症狀像胃炎。惟後來確診是晚期胃癌後，她無奈表示：

因這個病存活時間比較短，現在的每一天都是賺到了。

同場加映｜胃癌8大高危因素

台灣胰臟科醫生林相宏曾於其Facebook專頁指出胃癌的8大高危因素：

1. 遺傳基因包括CDH1、RhoA、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2等

2. 幽門螺旋桿菌感染

3. 胃癌家族史

4. 煙酒

5. 常吃紅肉、燒烤、高鹽份飲食

6. 缺乏水果蔬菜之飲食習慣

7. 肥胖

8. 暴露金屬粉塵

資料來源：胰臟醫師 林相宏

胃癌｜胃癌6大常見症狀

1. 胃痛

2. 進食時容易飽脹

3. 體重下降

4.貧血、眩暈、喘氣

5. 腸胃道出血或吐血、排便黑色

6. 年輕人容易產生腹水、腹膜轉移

資料來源：胰臟醫師 林相宏

癌症殺手｜預防胃癌護胃4招

想要預防胃癌，中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生拆解以下護胃4招：

1.及時檢測並根除幽門螺旋桿菌，患有萎縮性胃炎、潰瘍，息肉等胃病要積極接受治療，切勿自行服藥、定期照胃鏡。

2.改善生活習慣，多吃新鮮水果蔬菜，少食外賣、燒烤、高鹽、高糖、煙燻、醃漬等食物，不吸煙少飲酒，不捱夜

3.適量運動、減肥、紓緩壓力、保持人情愉悅

4.年誥40人士或直系遷屬，如有消化道癌症病史，應盡早提前胃鏡及消化道內視鏡檢查

資料來源：中山大學腫瘤防治中心胃外科副主任李元方醫生