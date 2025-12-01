歡迎回來

宏福苑大火 │ 5間殯儀機構免費提供殯葬服務，支援家屬渡過難關
健康Tips

宏福苑大火 │ 5間殯儀機構免費提供殯葬服務，支援家屬渡過難關

健康解「迷」
健康解「迷」

　　大埔宏福苑五級火／殯儀機構／殯葬服務｜大埔宏福苑11月26日發生五級大火，至今已造成128人死亡，79人受傷，傷亡慘重。為協助家屬度過難關，五間機構即時伸出援手，提供免費殯葬服務，包括九龍殯儀館與慈善團體「毋忘愛」合作、東華三院、慈善機構「榕光社」及殯儀公司「裕祥殯儀」，祈願逝者得以安息。


九龍殯儀館與「毋忘愛」合作 提供免費殯葬

 

　　九龍殯儀館對事件表示悲痛與關注，致以最沉痛的哀悼，並向受傷人士及痛失至親的家屬，致以最深切的慰問，「願能略盡綿力，讓逝者安息，生者得慰。」同時祝願所有傷者能夠早日康復，重拾生活，也祈願逝者得以安息，離苦得樂。

 

　　九龍殯儀館表示，將與慈善團體「毋忘愛」合作，為本次火災中的罹難者免費提供喪葬禮儀服務及相關支援。而免費提供的喪葬服務包括：申領死亡證及死因證明文件、與家屬商討後事安排、安排殯儀館、打齋超度（視乎家屬需要）、提供喪禮所需宗教儀式及個性化生命頌禮、到公眾殮房或醫院辨認遺體、申請火葬服務、守夜及大殮出殯、領取先人骨灰、以及上位或撒灰等。「毋忘愛」表示過程將有專業社工及資深義工陪伴及協助。

 

東華三院撥三百萬基金作緊急援助

 

　　東華三院表示對死傷感到哀痛，向死者家屬和受傷人士致以慰問及關懷。為支援死難者家屬及受影響居民，東華三院宣布會向死者家屬提供免費殯儀服務，並將從「東華三院甘霖援急基金」撥出300萬元作緊急援助。東華三院屬下服務單位亦已預備部分單位作臨時居所予有需要的居民暫住，亦安排屬下大埔區院車接載有需要居民。

 

大埔宏福苑五級火｜5間殯儀機構伸出援手　九龍殯儀館、東華三院、榕光社等提供免費殯葬服務

九龍殯儀館表示將與慈善團體「毋忘愛」合作，免費提供喪葬禮儀服務及相關支援。（經濟日報圖片）

 

大埔宏福苑五級火｜5間殯儀機構伸出援手　九龍殯儀館、東華三院、榕光社等提供免費殯葬服務

九龍殯儀館表示將與慈善團體「毋忘愛」合作，免費提供喪葬禮儀服務及相關支援。（Facebook圖片）

 

大埔宏福苑五級火｜5間殯儀機構伸出援手　九龍殯儀館、東華三院、榕光社等提供免費殯葬服務

九龍殯儀館表示將與慈善團體「毋忘愛」合作，免費提供喪葬禮儀服務及相關支援。（Facebook圖片）

 

大埔宏福苑五級火｜5間殯儀機構伸出援手　九龍殯儀館、東華三院、榕光社等提供免費殯葬服務

東華三院宣布會向死者家屬提供免費殯儀服務，並撥出300萬元基金作緊急援助。（Facebook圖片）

 

大埔宏福苑五級火｜5間殯儀機構伸出援手　九龍殯儀館、東華三院、榕光社等提供免費殯葬服務

東華三院宣布會向死者家屬提供免費殯儀服務，並撥出300萬元基金作緊急援助。（Facebook圖片）

 

大埔宏福苑五級火｜5間殯儀機構伸出援手　九龍殯儀館、東華三院、榕光社等提供免費殯葬服務

「榕光社」表示可為火災逝者提供「一條龍」免費殯儀服務。（Facebook圖片）

 

大埔宏福苑五級火｜5間殯儀機構伸出援手　九龍殯儀館、東華三院、榕光社等提供免費殯葬服務

「榕光社」表示可為火災逝者提供「一條龍」免費殯儀服務。（Facebook圖片）

 

大埔宏福苑五級火｜5間殯儀機構伸出援手　九龍殯儀館、東華三院、榕光社等提供免費殯葬服務

殯儀公司「裕祥殯儀」為經濟困難的死難者家屬提供義葬服務，包括基本殮葬儀式及火化安排。（Facebook圖片）

 

大埔宏福苑五級火｜5間殯儀機構伸出援手　九龍殯儀館、東華三院、榕光社等提供免費殯葬服務

「裕祥殯儀」已與本港安寧服務機構「贐明會」展開合作。（Facebook圖片）

 

社福與殯儀界聯手 支援家屬渡難關

 

　　此外，「毋忘愛」與香港紅十字會攜手，即時為逝者家屬提供緊急現金援助，並將免費為逝者籌辦喪禮。是次義舉獲心理輔導、醫護、法律及殯儀界義工團隊支援，並在眾多善心人士捐款及嘉道里慈善基金會資助下進行。

 

　　機構將依據家屬意願，尊重不同信仰，提供上門道教超渡法事、佛教誦經，乃至全套道教、佛教、天主教或基督教的喪禮儀式，以慰逝者安息，撫平家屬傷痛。機構亦特別安排義務律師，協助家屬處理遺產等相關事宜。

 

　　慈善機構「榕光社」11月27日早上於大埔廣福邨巴士站附近設置攤檔，有10多名義工派發傳單，表示可為火災逝者提供「一條龍」免費殯儀服務。

 

　　殯儀公司「裕祥殯儀」亦主動伸出援手，承諾為經濟困難的死難者家屬提供義葬服務，包括基本殮葬儀式及火化安排。同時，「裕祥殯儀」已與本港安寧服務機構「贐明會」展開合作，共同為是次火災死難者家庭提供義務殮葬支援。

 

大埔宏福苑五級火｜5間殯儀機構伸出援手　九龍殯儀館、東華三院、榕光社等提供免費殯葬服務

大埔宏福苑11月26日發生五級大火。（曾耀輝攝）

 

大埔宏福苑五級火｜5間殯儀機構伸出援手　九龍殯儀館、東華三院、榕光社等提供免費殯葬服務

大埔火災死難者家屬在廣福社區會堂進行照片認屍。（朱永倫攝）

 

大埔宏福苑五級火｜5間殯儀機構伸出援手　九龍殯儀館、東華三院、榕光社等提供免費殯葬服務

大埔火災死難者家屬在廣福社區會堂進行照片認屍。（朱永倫攝）

 

大埔宏福苑五級火｜5間殯儀機構伸出援手　九龍殯儀館、東華三院、榕光社等提供免費殯葬服務

大埔火災死難者家屬在廣福社區會堂進行照片認屍。（朱永倫攝）

 

大埔宏福苑五級火｜5間殯儀機構伸出援手　九龍殯儀館、東華三院、榕光社等提供免費殯葬服務

大埔火災死難者家屬在廣福社區會堂進行照片認屍。（朱永倫攝）

 

大埔宏福苑五級火｜5間殯儀機構伸出援手　九龍殯儀館、東華三院、榕光社等提供免費殯葬服務

大埔火災死難者家屬在廣福社區會堂進行照片認屍。（朱永倫攝）

 

Tags:#宏福苑大火#殯儀業#殯儀服務#九龍殯儀館#東華三院#榕光社#裕祥殯儀#毋忘愛#免費殯葬
名人健康 │ 化學博士K Kwong涉大圍站偷拍裙底認罪候判，團隊發文稱健康出現挑戰
名人健康 │ 化學博士K Kwong涉大圍站偷拍裙底認罪候判，團隊發文稱健康出現挑戰
