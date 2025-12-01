40歲婦患子宮內膜癌，女兒小三突來經、兒子遲發育，揭全家飲食習慣惹禍

生活習慣及飲食，與健康息息相關！台灣一名40歲婦人因反覆泌尿道感染求醫，不料卻驚揭患上子宮內膜癌需切除子宮，隨後小三女兒又因性早熟初經來潮、初中兒子卻第二性徵未發育。醫生經了解後，發現全家因長期使用一種物品裝食物，其中有害成分干擾到正常內分泌，呼籲大眾應多加預防。

台灣腎臟科醫生洪永祥於當地健康節目《醫師好辣》分享上述案例，指該名婦女頻頻尿道感染，經問診後確認飲水量足夠、又沒忍尿習慣且分泌物卻很多，經轉介婦後治療後驚揭患上子宮內膜癌需切除子宮。事後，她小學三年級女兒又因初經提早來潮、下體反覆感染求醫，經檢查後發現骨齡超前且雌激素異常升高，醫生發現情況有異再追問，再發現其初中兒子因女性荷爾蒙過量、抑制雄性激素，導致喉結與陰毛等第二性徵遲遲未出現。

工作忙碌頻買外賣 生活常用1物肇禍

醫生了解後得悉，事主因工作忙碌，沒有時間煮晚餐，每日以塑膠袋打包外賣及熱湯供全家飲用，而幾人經檢查後，發現體內DEHP（鄰苯二甲酸二酯）濃度超標3-5倍，相信是因為長期攝取大量塑化劑肇禍。

外科醫生江坤俊強調指，這些類環境荷爾蒙結構近似人體荷爾蒙，會干擾內分泌系統，造成女性性早熟、男性青春期延遲，並增加子宮內膜癌、乳癌等風險。這類塑化劑廣泛存在於塑膠容器、地墊、文具及感熱紙（如發票），遇高溫油脂更易釋放，長期接觸將導致慢性中毒。

醫生教3招減輕塑化劑危害

洪永祥醫生事後建議事主遵循以下3大關鍵，減少塑化劑對健康影響：

● 禁用塑膠袋盛熱食：改用餐廳提供的不鏽鋼鍋具盛裝熱湯。

● 減少接觸塑膠製品：避免使用塑膠地墊、含香料的個人衛生用品

● 多喝水加速代謝：每日多飲用清水，幫助排出環境荷爾蒙

同場加映｜ 14種日常用品易含塑化劑

根據本港食物安全中心的資料，微塑膠是指微細的膠粒，國際間對此尚無一致公認的定義，但歐洲食物安全局把微塑膠界定為大小介乎0.1微米與5000微米之間的不規則形狀塑膠混合物，亦即微小如某些細菌，以至大如一顆黃豆般的膠粒。 在海洋環境中可發現不同源頭產生的微塑膠，既有微小的顆粒（例如來自磨砂皮膚護理產品），也有從大件塑膠廢料分解出來的碎屑。

14種常用物品易含塑化劑

1. 藥膏容器

● 盛載油溶性藥膏風險較高

2. 用完即棄餐盒

● 杯麵膠杯、外賣盒、盛載熱檸茶或奶茶膠杯

3. 護理用品容器

● 杯化妝品、護膚品、洗頭水、沐浴露、洗面乳容器

4. 軟膠製品

● 人造皮、膠拖鞋、運動鞋、瑜珈墊、BB玩具、手機套等

資料來源：化學博士K Kwong

同場加映｜6大飲食重點減塑化劑禍害

遠離塑化劑6大飲食重點

1. 減少使用塑膠袋或容器盛裝食物，建議改用玻璃、不鏽鋼或陶瓷容器，亦可自備環保杯盛裝飲品。

2. 酸性或富含油脂的食物切勿直接接觸保鮮紙。

3. 翻熱食物時要拿走保鮮紙，並改用玻璃或瓷器餐具。

4. 更換任何有刮痕或磨損的塑膠容器，損壞部分容易釋放出塑化劑。

5. 多吃天然未加工食物和新鮮蔬果，從而排除塑化劑接觸。

6. 多喝白開水、多運動，加速新陳代謝。

資料來源：李婉萍 營養師

資料來源：醫師好辣