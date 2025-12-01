歡迎回來

2歲女童染甲型流感併發休克腦病變器官衰竭不治，今年第3宗兒童死亡
健康Tips
醫生解說
望聞問切

2歲女童染甲型流感併發休克腦病變器官衰竭不治，今年第3宗兒童死亡

健康解「迷」
健康解「迷」

　　本港錄得今年第三宗兒童感染流感後離世的個案。衞生署衞生防護中心（中心）11月28日公布，11月27日一宗2歲女童感染甲型流感的嚴重個案，病人因併發症延至昨晚不治。

 

兩歲女童染甲流引併發症亡

 

　　據悉，該名女童過往健康良好，11月26日起發燒，並有嘔吐及糞便稀爛等病徵，翌日已到聯合醫院求醫並入院，但其病況一直轉差，隨後因休克被轉往兒童深切治療部，隨後獲安排轉往兒童醫院治療。

 

　　中心指，該名女童的鼻咽拭子樣本經化驗後證實對甲型H3流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克、腦病變和多重器官衰竭，最終不治。初步調查指，女童仍未接種今季流感疫苗，且潛伏期無外遊，其1名家居接觸者近日曾出現呼吸道病徵，病況輕微，毋須住院及已康復。

 

今年第3宗兒童感染流感死亡個案

 

　　衞生防護中心總監徐樂堅表示，該名女童是今年第三宗兒童感染流感後不幸離世的個案。連同此案，本年度季節性流感疫苗接種計劃由9月展開後，已錄得13宗兒童感染流感的嚴重個案，當中僅一人曾在病發前四日接種疫苗。然而，疫苗接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護力，換言之，這些嚴重個案的兒童都未能受到疫苗保護。

 

　　為預防同類不幸事件，中心籲請市民接種季節性流感疫苗。除有已知禁忌症者外，所有年滿6個月或以上人士均應接種，而高風險群組如兒童、長者、慢性病患者等務須立即行動。市民亦可透過政府計劃或自行聯絡家庭醫生安排接種。

 

　　徐樂堅續指，雖然最新的監測數據顯示，流感活躍程度自十月下旬起逐步回落，但目前仍高於基線水平。隨着天氣轉涼，隨著天氣轉涼，流感活躍程度或有反覆，加上明年初可能出現冬季流感高峰，他再次呼籲所有年滿六個月或以上、並無已知禁忌症的人士，應盡快接種季節性流感疫苗。

 

疫苗覆蓋率偏低 幼童僅17%接種

 

　　此外，中心指出，與今年初的冬季流感季節相比，今季錄得較多兒童感染季節性流感的嚴重個案。目前，18歲以下兒童中，6個月至2歲以下兒童的覆蓋率相對偏低，只有近17%，徐樂堅敦促家長盡早為子女及其家人安排接種。

 

　　中心同時提醒市民，如出現發燒及呼吸道病徵，尤是兒童、長者及有長期病患人士，應盡快求醫，以及早接受治療。兒童染疫後病情可能迅速惡化，家長須留意病童的身體狀況，一旦出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等嚴重徵狀，必須立即前往急症室求醫。

 

　　此外，高危人士在人多擠迫地方應佩戴外科口罩；任何人如出現呼吸道感染病徵，即使症狀輕微，亦應戴口罩並盡早求診，同時考慮應否上班或上學。

 

同場加映：拆解甲流/乙流/普通感冒症狀

 

　　呼吸系統科專科醫生梁子超表示，流感高峰期一般出現在1至2月及7至8月，流感症狀又與感冒、新冠肺炎頗為相似。醫生教大家分辨方法：

 

  • 感冒：一般情況下，多為輕微的呼吸道感染，症狀相對較不明顯，患者亦有較大機會在短時間內自行痊癒。
  • 流感及新冠病毒：大多會出現疲倦、發燒、肌肉痛、頭痛等症狀。
    不過，醫生亦坦言，在臨床上即使行醫經驗豐富，也較難單憑症狀分辨兩者；因此建議可使用快速抗原測試進行檢測。

 

　　透過流感病毒抗原或核酸檢測的方法，患者更能明確清楚究竟是患甲型流感或乙型流感。首都醫科大學附屬北京朝陽醫院感染和臨床微生物科副主任醫生李冉、首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗，曾分別指出「季節性流感」（甲流/乙流）的症狀區分：

 

臨床表現

 

  • 甲流/乙流皆起病快，一般出現不適後第二天就高燒；
  • 乙流的症狀會比甲流稍微輕微，爆發機率低，傳播速度相對慢，但同樣會有發燒、全身酸痛、喉嚨痛、咳嗽等症狀；
  • 兒童染上乙流，更容易有嘔吐腹瀉的消化道症狀。

 

變異性

 

甲流更容易引起流感病例高發，傳播速度也更快，同時變異比乙流病毒更快。大部分人即使感染甲流後，獲得的免疫力保護期也較短，相反感染乙流後獲得的保護力持續時間更長。

 

3種情況應即入院

 

　　本港家庭醫生林永和曾接受訪問時指出，流感症狀一般來得比較急速，「可能原本好健康，短短幾個小時就發高燒四肢無力，咁就有較大機會係感染流感，而非一般感冒」。

 

　　林醫生提醒，甲型流感有機會引致嚴重併發症，最嚴重可引致死亡，建議一旦出現感冒病徵後應盡快求醫，如出現以下情況應考慮立即入院：

 

  • 含氧量持續低於95／心跳持續在每分鐘100下以上
  • 出現抽筋／持續嘔吐
  • 神志不清／步履不穩

 

接種疫苗最佳時機

 

　　由於流感病毒種類較多，且會不斷變異，即使曾感染流感並康復，亦僅有3個月左右的時間，染疫風險較低，之後仍有機會再感染其他流感病毒，因此梁子超醫生建議接種流感疫苗，主要目的是預防重症，以及減低在下一個季度染病的風險。

 

　　流感患者在康復4至8周、症狀完全消失後接種，以減少副作用。

 

　　據衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議，本港以下人士應優先接種季節性流感疫苗：

 

季節性流感8類人士較高危

1.6個月至11歲兒童

2.50歲或以上人士

3.醫護人員（包括安老院舍和殘疾人士院舍的護理人員）

4.居於護理院舍（例如安老院舍和殘疾人士院舍）的人士

5.孕婦

6.長期病患者

7.家禽業從業員

8.從事養豬或屠宰豬隻行業的人士

資料來源：疫苗可預防疾病科學委員會

 

預防流感5大方法

 

　　呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問時表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，因此想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

1. 公眾地方戴口罩

病毒大流行季節期間，乘搭巴士、人潮密集的地鐵、使用公共廁所時，應戴上口罩。

2. 勤洗手

3. 不煙不酒

4. 維持充足睡眠

5. 維持足夠維他命C及鋅 - 兩種元素有助人體減低感染風險、加速痊癒。

資料來源：呼吸系統專科醫生吳健聰醫生

 

預防流感懶人包

 

用藥須知

 

傷風感冒甚至發燒，家中必備「看門口」的銀翹散、連花清瘟膠囊、必理痛等大派用場，但專家提醒，若不了解其功效及使用禁忌，切勿自行服藥。綜合中西醫意見，8大常見成藥服用注意事項。

 

連花清瘟膠囊　

  • 有清瘟解毒、宣肺泄熱功效
  • 適用的證型為：流行性感冒（熱毒襲肺證）
  • 症狀包括：發燒或高燒：惡寒（輕度）；頭痛；肌肉痠痛；咽乾咽痛；鼻塞流涕（色黃或稠）；咳嗽（痰黃或質黏）；舌偏紅、苔黃或黃膩等。
  • 部份成分有少許毒性，不宜長期或大量使用。
  • 要視乎疾病和體質情況使用。若體質不合適卻服用，反而會削弱正氣（免疫力），減低身體抗病能力。
  • 兒童、孕婦、脾胃虛弱者等多類人士不宜服用。

資料來源：註冊中醫師林家揚

 

藿香正氣散

  • 有解表化濕、理氣和中功效
  • 主治外感得寒、內傷濕滯，應用於治療四時感冒、食傷、水土不服、腸胃炎等症狀。
  • 此藥只治寒濕症狀，若有熱症一定不能使用。

資料來源：註冊中醫師林家揚

 

銀翹散　

  • 有辛涼解表、清熱解毒功效
  • 適用於溫病初起，出現風熱感冒、惡寒、鼻咽乾熱、咳嗽咽痛症狀的患者。
  • 但不適用於紓緩風寒症狀；孕婦要慎用此藥。

資料來源：註冊中醫師馬琦傑

 

板藍根

  • 針對性較為單一，適合症狀簡單輕微者，即只出現咽喉腫痛、口乾渴症狀，而沒有發燒身痛等不適症狀的人士。
  • 板藍根不適合用來預防疫症，或用於症狀較複雜、程度較重或寒性感冒人士身上。

資料來源：註冊中醫師彭子芯

 

小柴胡湯

  • 有和解少陽功效
  • 適用於時熱時冷、食慾不振、頭暈、作嘔作悶、口苦咽乾等症，及外感風寒或感冒中後期所屬少陽症；但不適用於風熱症狀。
  • 孕婦、陰血少人士慎用。

資料來源：註冊中醫師馬琦傑

 

葛根湯

  • 作用為解肌發汗、調和營衛，適用於因外感風邪所引致的感冒。
  • 若初起不適，如怕冷、頸膊疼痛、冗肉酸痛、頭痛發熱及鼻塞等症狀均適用。
  • 不適用於風熱症狀。孕婦要慎用。

資料來源：註冊中醫師馬琦傑

 

必理痛

  • 含撲熱息痛的止痛藥。
  • 主要用於普通痛症，包括頭痛、肌肉痛、骨關節疼痛等，並具有退燒功效，但無消炎功效。
  • 藥效相對非類固醇消炎止痛藥會較弱。

 

日本白兔牌EVE

  • 含布洛芬成分的非類固醇消炎止痛藥。
  • 有退燒、止痛、消炎功效。若身體出現紅腫、痛、輕微發燒也可用布洛芬。
  • 但布洛芬會刺激胃壁，故有胃潰瘍病史或嚴重胃病人士要慎服。

資料來源：香港醫院藥劑師學會會長崔俊明

 

　　另外，消委會曾檢視市面上41款喉糖，包括得果定、使立消及龍角散等人氣品牌。其中11款含中西藥成分，包括10款屬於註冊西藥，1款為註冊中成藥；消費者需要注意分量慎服。餘下30款喉糖不含藥性，屬一般糖果食品。11款藥用喉糖名單：

 

11款含中西藥成分喉糖

得困定喉片檸檬
價格*/每盒粒數：$15.5/18
來源地：馬來西亞
含西藥成分：地喹氯銨

得果適特效喉糖檸檬蜜糖味
價格*/每盒粒數：$19.9/18
來源地：英國
含西藥成分：苯扎氯銨、己雷瑣辛

特快靈消炎殺菌喉糖不含糖分（潤喉檬蜜)
價格*/每盒粒數：$73.1/16
來源地：印度
含西藥成分：西吡氯銨、鹽酸苄達明

Scassh Trouch Lozenge
價格*/每盒粒數：$38/18
來源地：日本
含西藥成分：地喹氯銨、馬來酸氯苯那敏

使立消化痰止咳配方
價格*/每盒粒數：$41.9/24
來源地：泰國
含西藥成分：鹽酸氯溴索

使立消橙味維他命C
價格*/每盒粒數：$31/24
來源地：泰國
含西藥成分：2,4-二氯苄醇、戊間甲酚

使立消冰涼薄荷味喉糖
價格*/每盒粒數：$31/16
來源地：泰國
含西藥成分：2,4-二氯苄醇、戊間甲酚

使立消特強舒爽
價格*/每盒粒數：$31/24
來源地：泰國
含西藥成分：2,4-二氯苄醇、戊間甲酚

使立消Max
價格*/每盒粒數：$41.9/16
來源地：泰國
含西藥成分：2,4-二氯苄醇、戊間甲酚

使立消無糖檸檬味
價格*/每盒粒數：$31/16
來源地：泰國
含西藥成分：2,4-二氯苄醇、戊間甲酚

都樂金嗓子喉片
價格*/每盒粒數：$19.5/12
來源地：中國柳州
含西藥成分：西青果、羅漢果、桉油、薄荷腦、金銀花、橘紅、八角茴香油

Fisherman's Friend Mint Flavour Lozengess
價格*/每盒粒數：$7.5/22
來源地：馬來西亞
含糖量每100克/每粒：0/0

資料來源：消委會

 

　　至於港人熱愛去日本旅行時囤藥妝，有5大日本熱賣的藥妝成分要注意。台灣藥劑師花逸修（小花藥師）於個人Facebook專頁解析日本熱銷5大藥妝產品，種類包括眼藥水、感冒藥、止痛藥、腸胃藥及維他命B雜等。但產品中含有不少特別成分，購買時應注意標示。

 

5大日本熱賣藥妝成分　

1. 眼藥水
根據功效，分別含有血管收縮劑、抗組織胺、NSAID抗炎藥成分、Neostigmine、各類維他命或牛磺酸。

 

2. 感冒藥
「大正系列」感冒藥含Dihydrocodeine強效止咳成分、具成癮性，服用後毒品尿液檢測可能呈現毒品陽性反應。

 

3. 止痛藥
「EVE系列止痛藥」含Allylisopropylacetylurea鎮定劑成分，以及lbuprofen。

 

4. 腸胃藥
「太田胃散」含強鹼碳酸氫鈉和中藥漢方；「Waxamoto」含糞鏈球菌。

 

5. 維他命B雜
「EX PLUS B群」含高單位維他命B1、6、12，並不含維他命B2。

資料來源：台灣藥劑師花逸修（小花藥師）

 

　　同時，本港衞生署藥物辦公室亦拆解常見消炎止痛藥「撲熱息痛」（Paracetamol）及「布洛芬」（Ibuprofen）的區別。

 

拆解撲熱息痛　

特點

  • 適用於普通痛症（如：頭痛、肌肉痛、骨關節疼痛等），但沒有消炎功效
  • 較少會引起胃部不適，不傷胃而經由肝臟代謝，正常劑量下不會傷肝腎，但服用期間應避免飲酒，以免增加肝臟負擔

 

副作用

  • 耐受性良好，正常劑量下較少出現副作用
  • 噁心、嘔吐、便秘等

 

注意事項

  • 每天最大劑量為4000毫克（即8片每片500mg），只要使用份量恰當，此藥相對上安全，適合長者、小童服食。它對腸胃的刺激很少，因此不須與胃藥同服
  • 但若一天服用超過4000毫克（即8片每片500mg），就會引發急性肝衰竭的危險。所以如果已經吃了念此成分的感冒藥，又必須吃其他止痛消炎藥，可要特別小心，不可超過安全劑量的標準

 

拆解布洛芬

 

特點

  • 消炎作用比較強
  • 具消炎、止痛的功效，亦能退燒，常被使用於受傷引起的肌肉發炎、退化性關節炎、類風濕性關節炎、痛風、坐骨神經痛等症狀上副作用
  • 有機會引致腸胃不適、出血，甚胃潰瘍等情況；因此建議病人飽肚服用，以減輕藥物對腸胃之刺激
  • 如病人需要長期服用此藥（如類風濕關節炎患者），或用時患有胃部疾病的人士，則可按個別需要配合胃藥同服，以減低腸胃出血的機會
  • 或可能導致低血糖，糖尿病者服用要特別留意
  • 如發現容易出血或瘀傷，應立即停藥，諮詢醫生

 

注意事項

  • 服用alendronate（Fosamax）治療骨質疏鬆症的病人，要避免使用傳統「非類固醇消炎藥」，因為造成胃潰瘍的比例非常高，除非經醫生指示，否則曾經對此藥有過敏反應的人士、正在服用抗凝血劑的病人及痛風症、高血壓、糖尿病或哮喘病患者，切勿隨便服用「非類固醇消炎藥」

資料來源：香港藥服務基金

 

