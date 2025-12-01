飲茶養生｜營養學專家推介1款「天然降血壓茶」　每天喝這份量有效防癌/抗老/降三高　

飲茶對身體益處多！台灣營養學專家洪泰雄指出，常喝1款茶能夠帶來多達5種健康益處，包括降血壓、抗老化，同時保護心血管等。到底每天應喝多少分量才健康？

營養學專家洪泰雄在其Facebook專頁發文指出，冰鎮洛神花茶不僅清爽可口，更被譽為「植物界的紅寶石」。洛神花茶在民間養生中深受喜愛，近年更因其多元健康效益而受到關注，洪泰雄便整理出洛神花茶的5大健康益處：

1. 降血壓：天然的「紅色降壓茶」

洛神花茶最為人熟知的功效是有助於降低血壓。美國塔夫茨大學曾發表研究指出，連續飲用洛神花茶三周後，受試者的收縮壓平均降低約6至7mmHg，此改善幅度對中風與心臟病風險具有顯著正面影響。不過，洪泰雄提醒，正在服用降血壓藥物的人飲用前應諮詢醫生後再飲用，以免與藥物產生相互作用。

2. 抗氧化：清除自由基，抗老化

有研究比較了280種常見飲品的抗氧化含量後發現，洛神花茶的抗氧化能力高踞第一，甚至勝過綠茶。這得益於茶中富含的花青素與類黃酮，能有效中和體內的自由基，減少氧化對細胞的傷害，進而幫助延緩衰老、預防心血管疾病、糖尿病與癌症等慢性病。

3. 護心臟：降膽固醇，預防動脈硬化

在心血管保健方面，洪泰雄引用台灣中山醫學大學的臨床試驗，結果發現，每日飲用200cc洛神花茶一個月後，受試者血液中的總膽固醇值由200mg/dL降至150mg/dL。研究人員表示，洛神花中的多酚和類黃酮可阻止壞膽固醇被氧化，減少動脈粥樣硬化斑塊的形成，從而降低心血管疾病發生風險。不過，若本身已有高血脂或心血管疾病，洛神花茶僅能作為輔助調理，不可替代正規治療。

4. 幫助消化：減輕水腫，利尿順暢

洛神花茶在傳統草藥中也被用來促進消化和改善腸胃不適，其含有的有機酸，如蘋果酸與檸檬酸，能促進腸胃蠕動，幫助食物消化。同時，豐富的鉀成分有利於加速體內鈉排出，增加排尿量，從而改善因久坐或循環不佳導致的水腫情況。

洪泰雄也說明，西非與中美洲地區自古就有餐後飲用洛神花茶以利水消腫、緩解消化不良的習俗。不過，由於茶性偏酸，腸胃敏感者應避免空腹飲用，以防不適。

5. 穩定血糖：控制血糖波動有潛力

在血糖調節方面，曾有學者透過動物實驗發現，洛神花萃取物能降低糖尿病鼠的空腹血糖與餐後血糖波動，推測其作用機制與洛神花所含的多酚提高胰島素敏感性、抑制醣類分解酶有關。另有文獻綜述指出，洛神花具有抗糖尿病特性，長期飲用或補充有助於降低空腹血糖和改善胰島素抵抗。不過，洪泰雄提醒，穩定血糖仍需配合飲食控制與運動，洛神花茶僅為保健輔助，並非醫療用藥。

飲茶養生｜每日建議1至2杯為宜

儘管洛神花茶具有多重好處，洪泰雄仍建議適量飲用。由於洛神花茶本身具降血壓作用，低血壓者飲用前須特別注意。中醫觀點也認為洛神花性偏涼，孕婦應避免飲用或事先諮詢醫生。加上其酸性較強，過量可能刺激腸胃，每日建議控制在1至2杯為宜，適量飲用方能健康無虞。

同場加映｜6大類茶葉匹配3種體質

茶葉主要可分為白茶、綠茶、黃茶、黑茶、紅茶、青茶及烏龍茶，90後茶藝師Catherine及香港中醫管理委員會註冊中醫關德祺，兩位專家教大家揀最適合自己的養生茶！

以下3類茶葉適合熱底人士飲用：

熱底人士適合茶葉

1. 白茶

例如：壽眉、白毫銀針、白牡丹

功效：清熱解毒、生津止渴、提神醒腦

白茶味性寒涼，又稱「美白茶」，茶氨酸高，能抗氧化，舒緩神經和消除緊張。

含有兒茶素(Cathchin)，對新陳代謝有刺激作用。

2. 綠茶

例如：龍井、抹茶、洞庭碧螺春、黃山毛𡶶、峨眉竹葉青

功效：提神醒腦、生津止渴、清熱解毒

綠茶味性寒涼，茶葉輕度發酵，故可清熱解毒，適合熱底人士。

研究顯示，全日喝4杯綠茶或白茶，可加快燃燒每日的身體代謝率100kcal，即相等於3個月減重最多1.5公斤。

含有兒茶素(Cathchin)，對新陳代謝有刺激作用。

3. 黃茶

例如：君山銀針、蒙頂黃芽、霍山黃大茶

功效：清熱解毒、祛痰止咳

黃茶味性較寒涼，介乎綠茶和白茶之間，意思是種植者只是將焗一焗，屬輕微發酵的茶葉。

不過黃茶屬地區性茶，茶類供應只佔整體5%，香港人較少喝到。

寒底人士適合茶葉

1. 黑茶

例如：雲南普洱茶、湖北青磚茶、六安茶

功效：溫胃養胃、消滯去膩、驅風醒酒

黑茶屬重發酵的茶類，味性溫熱，有暖身作用。

不過有些茶葉，例如香港人常喝的普洱，仍有生普和熟普之分；寒底人士可常飲熱普。

靚熟普沖泡後應有如一層清油置於水面，湯色近琥珀色；沖茶後，茶葉會攤開，看到一塊葉，沒有樹枝狀的東西。



2. 紅茶

例如：滇紅茶、寧紅茶、正山小種、Earl grey

功效：溫陽活血、暖胃止瀉、散寒除濕、下氣止逆，清目，消食

紅茶屬於較溫和的茶，同樣有暖身作用，故適合寒底人士。外國的紅茶通常會加少量香油或香精，增添香味，不同紅茶有不同口味，比如正山小種煙燻味較重。



3. 青茶/烏龍茶

例如：鐵觀音、武夷岩、單欉、台灣烏龍、大紅袍

功效：提神醒腦、有助消化

青茶在台灣的叫法為烏龍茶，味性屬平性，介乎發酵和無發酵之間，生津止渴的作用相對較少。

不同體質的人士應視乎茶葉深淺決定是否飲用，比如清香鐵觀音，就有重和輕發酵之分，否則會削胃。

資料來源：香港中醫管理委員會註冊中醫關德祺

至於濕氣重的人，Catherine指會較適合飲花茶，例如桂花烏龍茶、茉莉花茶（香片）、菊花茶。功效視乎不同花茶而定，但一般都是清熱去濕。

Catherine指出，花茶屬「再加工茶」，故要趁其新鮮時飲用，不過就只能存放一年，有清熱去濕的作用，適合春天飲用。