歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【專訪】洪灝：港股板塊輪動上望3萬點，看好價值股機會（繁體字幕） #洪灝 #洪灦策略
天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、...
Travel & Dining 「世」界味覺之旅

天后Omakase名店清酒Pairing晚宴！大閘蟹紹酒漬、...
開門紅與開門黑
財富管理 政政經經

開門紅與開門黑
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
養生飲食 │ 營養學專家推介每日1種花茶，降血壓、防癌、抗衰老、降三高　
健康Tips
血壓
食得有營

飲茶養生｜營養學專家推介1款「天然降血壓茶」　每天喝這份量有效防癌/抗老/降三高　

健康解「迷」
健康解「迷」

　　飲茶對身體益處多！台灣營養學專家洪泰雄指出，常喝1款茶能夠帶來多達5種健康益處，包括降血壓、抗老化，同時保護心血管等。到底每天應喝多少分量才健康？

 

　　營養學專家洪泰雄在其Facebook專頁發文指出，冰鎮洛神花茶不僅清爽可口，更被譽為「植物界的紅寶石」。洛神花茶在民間養生中深受喜愛，近年更因其多元健康效益而受到關注，洪泰雄便整理出洛神花茶的5大健康益處：

 

1. 降血壓：天然的「紅色降壓茶」

洛神花茶最為人熟知的功效是有助於降低血壓。美國塔夫茨大學曾發表研究指出，連續飲用洛神花茶三周後，受試者的收縮壓平均降低約6至7mmHg，此改善幅度對中風與心臟病風險具有顯著正面影響。不過，洪泰雄提醒，正在服用降血壓藥物的人飲用前應諮詢醫生後再飲用，以免與藥物產生相互作用。

 

2. 抗氧化：清除自由基，抗老化

有研究比較了280種常見飲品的抗氧化含量後發現，洛神花茶的抗氧化能力高踞第一，甚至勝過綠茶。這得益於茶中富含的花青素與類黃酮，能有效中和體內的自由基，減少氧化對細胞的傷害，進而幫助延緩衰老、預防心血管疾病、糖尿病與癌症等慢性病。

 

3. 護心臟：降膽固醇，預防動脈硬化

在心血管保健方面，洪泰雄引用台灣中山醫學大學的臨床試驗，結果發現，每日飲用200cc洛神花茶一個月後，受試者血液中的總膽固醇值由200mg/dL降至150mg/dL。研究人員表示，洛神花中的多酚和類黃酮可阻止壞膽固醇被氧化，減少動脈粥樣硬化斑塊的形成，從而降低心血管疾病發生風險。不過，若本身已有高血脂或心血管疾病，洛神花茶僅能作為輔助調理，不可替代正規治療。

 

4. 幫助消化：減輕水腫，利尿順暢

洛神花茶在傳統草藥中也被用來促進消化和改善腸胃不適，其含有的有機酸，如蘋果酸與檸檬酸，能促進腸胃蠕動，幫助食物消化。同時，豐富的鉀成分有利於加速體內鈉排出，增加排尿量，從而改善因久坐或循環不佳導致的水腫情況。

洪泰雄也說明，西非與中美洲地區自古就有餐後飲用洛神花茶以利水消腫、緩解消化不良的習俗。不過，由於茶性偏酸，腸胃敏感者應避免空腹飲用，以防不適。

 

5. 穩定血糖：控制血糖波動有潛力

在血糖調節方面，曾有學者透過動物實驗發現，洛神花萃取物能降低糖尿病鼠的空腹血糖與餐後血糖波動，推測其作用機制與洛神花所含的多酚提高胰島素敏感性、抑制醣類分解酶有關。另有文獻綜述指出，洛神花具有抗糖尿病特性，長期飲用或補充有助於降低空腹血糖和改善胰島素抵抗。不過，洪泰雄提醒，穩定血糖仍需配合飲食控制與運動，洛神花茶僅為保健輔助，並非醫療用藥。

 

飲茶養生｜每日建議1至2杯為宜

 

　　儘管洛神花茶具有多重好處，洪泰雄仍建議適量飲用。由於洛神花茶本身具降血壓作用，低血壓者飲用前須特別注意。中醫觀點也認為洛神花性偏涼，孕婦應避免飲用或事先諮詢醫生。加上其酸性較強，過量可能刺激腸胃，每日建議控制在1至2杯為宜，適量飲用方能健康無虞。

 

同場加映｜6大類茶葉匹配3種體質

 

　　茶葉主要可分為白茶、綠茶、黃茶、黑茶、紅茶、青茶及烏龍茶，90後茶藝師Catherine及香港中醫管理委員會註冊中醫關德祺，兩位專家教大家揀最適合自己的養生茶！

 

　　以下3類茶葉適合熱底人士飲用：

 

熱底人士適合茶葉

 

1. 白茶

  • 例如：壽眉、白毫銀針、白牡丹
  • 功效：清熱解毒、生津止渴、提神醒腦
  • 白茶味性寒涼，又稱「美白茶」，茶氨酸高，能抗氧化，舒緩神經和消除緊張。
  • 含有兒茶素(Cathchin)，對新陳代謝有刺激作用。

 

2. 綠茶

  • 例如：龍井、抹茶、洞庭碧螺春、黃山毛𡶶、峨眉竹葉青
  • 功效：提神醒腦、生津止渴、清熱解毒
  • 綠茶味性寒涼，茶葉輕度發酵，故可清熱解毒，適合熱底人士。
  • 研究顯示，全日喝4杯綠茶或白茶，可加快燃燒每日的身體代謝率100kcal，即相等於3個月減重最多1.5公斤。
  • 含有兒茶素(Cathchin)，對新陳代謝有刺激作用。

 

3. 黃茶

  • 例如：君山銀針、蒙頂黃芽、霍山黃大茶
  • 功效：清熱解毒、祛痰止咳
  • 黃茶味性較寒涼，介乎綠茶和白茶之間，意思是種植者只是將焗一焗，屬輕微發酵的茶葉。
  • 不過黃茶屬地區性茶，茶類供應只佔整體5%，香港人較少喝到。

 

寒底人士適合茶葉

 

1. 黑茶

  • 例如：雲南普洱茶、湖北青磚茶、六安茶
  • 功效：溫胃養胃、消滯去膩、驅風醒酒
  • 黑茶屬重發酵的茶類，味性溫熱，有暖身作用。
  • 不過有些茶葉，例如香港人常喝的普洱，仍有生普和熟普之分；寒底人士可常飲熱普。
  • 靚熟普沖泡後應有如一層清油置於水面，湯色近琥珀色；沖茶後，茶葉會攤開，看到一塊葉，沒有樹枝狀的東西。
     

2. 紅茶

  • 例如：滇紅茶、寧紅茶、正山小種、Earl grey
  • 功效：溫陽活血、暖胃止瀉、散寒除濕、下氣止逆，清目，消食
  • 紅茶屬於較溫和的茶，同樣有暖身作用，故適合寒底人士。外國的紅茶通常會加少量香油或香精，增添香味，不同紅茶有不同口味，比如正山小種煙燻味較重。
     

3. 青茶/烏龍茶

  • 例如：鐵觀音、武夷岩、單欉、台灣烏龍、大紅袍
  • 功效：提神醒腦、有助消化
  • 青茶在台灣的叫法為烏龍茶，味性屬平性，介乎發酵和無發酵之間，生津止渴的作用相對較少。
  • 不同體質的人士應視乎茶葉深淺決定是否飲用，比如清香鐵觀音，就有重和輕發酵之分，否則會削胃。

 資料來源：香港中醫管理委員會註冊中醫關德祺

 

　　至於濕氣重的人，Catherine指會較適合飲花茶，例如桂花烏龍茶、茉莉花茶（香片）、菊花茶。功效視乎不同花茶而定，但一般都是清熱去濕。

 

　　Catherine指出，花茶屬「再加工茶」，故要趁其新鮮時飲用，不過就只能存放一年，有清熱去濕的作用，適合春天飲用。

Tags:#茶#高血壓#抗氧化劑#心血管健康#消化#血糖#傳統醫學
Add a comment ...Add a comment ...
火鍋筷子用錯恐中毒？K Kwong拆解6種筷子風險，1種材質可致膀胱癌
更多健康解「迷」文章
火鍋筷子用錯恐中毒？K Kwong拆解6種筷子風險，1種材質可致膀胱癌
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處