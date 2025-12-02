中醫拆解鮑魚功效｜養血柔肝滋陰降火，鮑魚殼入藥清肝明目降血壓

時令更迭，大雪將至。然而，本港空氣散發著乾柴烈火的氣味，讓人無明上火！今期介紹海味之冠──鮑魚，給大家滋陰降火。

鮑魚肉性味鹹溫，有養血柔肝，行痹通絡等功效。

竹非竹 魚非魚

所謂「竹百節不屈」，鮑魚名為魚，實則並非魚類，而是屬於貝類，不能硬吃。鮑魚是一種外殼橢圓，且只有一面殼的軟體動物。表面呈深褐色，因其形如人耳，又稱海耳。鮑魚殼稱石決明，是一味中藥材。



鮑魚殼是中藥材，稱石決明，功能平肝潛陽，清肝明目。

幾千年來，鮑魚是歷代皇室貴族富豪食用的珍貴菜餚。文人騷客留下許多贊美鮑魚味美的詩篇。「平生浪說江瑤柱，大舜從今不論數」，這是金時人劉迎《鰒魚》詩中讚美鮑魚味鮮。因此，自古以來，鮑魚被稱為海產八珍之一。我國沿海均產鮑魚，尤以山東產的皺紋盤鮑為上品，不僅個大，而且繁殖力強，產量高。日本、美國、朝鮮、墨西哥等國也出產。進口鮑魚分紫鮑和明鮑兩種，以紫鮑質量為好。

食用養血柔肝行痹通絡

中醫藥學認為，鮑魚肉性味鹹溫，有養血柔肝，行痹通絡等功效。用於閉經、缺乳及肝硬化。鮑魚殼又稱石決明，性味鹹平，具有平肝潛陰，清熱明目等功效，用於頭暈眼花，高血壓及炎症的治療。

筆者在這，為大家介紹一道用鮑魚制作的名菜稱為「明珠鮑魚」，主要以鮑魚、鴿蛋為原料，用雞湯燴製而成，服後可滋陰降火，讓你擁有一雙雪亮的眼睛，不畏污穢而蒙蔽。

名菜「明珠鮑魚」

材料：水發鮑魚8至10隻，鴿蛋8至10個，熟火腿25克，青菜心8至10棵，鹽5克，紹酒15克，葱、薑各2克，濕淀粉30克，雞清湯250克，熟豬油250克，味精少許。

做法：將水發鮑魚用清水洗淨，在正反剞爛花形刀紋，放入盛器中，加葱結、薑片、紹酒、雞湯上籠蒸熟。鴿蛋入清水鍋煮熟，去殼。青菜心清水洗淨待用。炒鍋內加豬油200克，燒至五成熱，將菜心下鍋汆至斷生取出。炒鍋倒去油放火上，加雞蛋清，放鮑魚、鴿蛋下鍋，加鹽、味精燒開後，先取出鮑魚放在盤中，再將鴿蛋與菜心分別擺放在鮑魚的兩旁。鍋內鹵汁用濕淀粉勾芡，淋上熟豬油少許，出鍋澆在鮑魚、鴿蛋和菜心上面，撒上火腿片即成。這道菜具有色澤美觀，味鮮爽滑的特點。

乾、鮮鮑魚炮製法

烹調用的鮑魚有乾、鮮兩種。乾鮑魚必須先行發制，其方法如下：

● 將乾鮑魚用溫水浸泡12小時。

● 把鮑魚表面的污垢刷掉，洗至發白。

● 把洗淨的鮑魚放入淨鋁鍋內（不要鐵鍋），加上葱、薑、料酒、雞骨，加滿清水，用文火燜4至5個小時即可發好。

鮮鮑魚應及時冷凍或冷藏起來，以免變質。其處理方法是：

● 把鮮鮑魚的肉面和殼面刷洗乾淨。

● 鍋內放清水，加入鮑魚，燒開後取出，摘下鮑魚肉，去掉腸、內臟及肚內雜物，再把鮑魚肉的外邊緣用小刀刮淨，放入淨鋁鍋中，加入雞湯、葱、薑、料酒，入籠中蒸1.5個小時取出即可使用。