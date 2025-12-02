歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
中醫拆解鮑魚功效｜養血柔肝滋陰降火，鮑魚殼入藥清肝明目降血壓
養生Tips
湯水食療

中醫拆解鮑魚功效｜養血柔肝滋陰降火，鮑魚殼入藥清肝明目降血壓

中醫話
中醫話
TEXT:註冊中醫師蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　時令更迭，大雪將至。然而，本港空氣散發著乾柴烈火的氣味，讓人無明上火！今期介紹海味之冠──鮑魚，給大家滋陰降火。

 

中醫拆解鮑魚功效 │ 養血柔肝滋陰降火，鮑魚殼為中藥石決明清肝明目降血壓

鮑魚肉性味鹹溫，有養血柔肝，行痹通絡等功效。

 

竹非竹 魚非魚

 

　　所謂「竹百節不屈」，鮑魚名為魚，實則並非魚類，而是屬於貝類，不能硬吃。鮑魚是一種外殼橢圓，且只有一面殼的軟體動物。表面呈深褐色，因其形如人耳，又稱海耳。鮑魚殼稱石決明，是一味中藥材。
 

中醫拆解鮑魚功效 │ 養血柔肝滋陰降火，鮑魚殼為中藥石決明清肝明目降血壓

鮑魚殼是中藥材，稱石決明，功能平肝潛陽，清肝明目。

 

　　幾千年來，鮑魚是歷代皇室貴族富豪食用的珍貴菜餚。文人騷客留下許多贊美鮑魚味美的詩篇。「平生浪說江瑤柱，大舜從今不論數」，這是金時人劉迎《鰒魚》詩中讚美鮑魚味鮮。因此，自古以來，鮑魚被稱為海產八珍之一。我國沿海均產鮑魚，尤以山東產的皺紋盤鮑為上品，不僅個大，而且繁殖力強，產量高。日本、美國、朝鮮、墨西哥等國也出產。進口鮑魚分紫鮑和明鮑兩種，以紫鮑質量為好。

 

食用養血柔肝行痹通絡 

 

　　中醫藥學認為，鮑魚肉性味鹹溫，有養血柔肝，行痹通絡等功效。用於閉經、缺乳及肝硬化。鮑魚殼又稱石決明，性味鹹平，具有平肝潛陰，清熱明目等功效，用於頭暈眼花，高血壓及炎症的治療。

 

　　筆者在這，為大家介紹一道用鮑魚制作的名菜稱為「明珠鮑魚」，主要以鮑魚、鴿蛋為原料，用雞湯燴製而成，服後可滋陰降火，讓你擁有一雙雪亮的眼睛，不畏污穢而蒙蔽。

 

名菜「明珠鮑魚」

 

材料：水發鮑魚8至10隻，鴿蛋8至10個，熟火腿25克，青菜心8至10棵，鹽5克，紹酒15克，葱、薑各2克，濕淀粉30克，雞清湯250克，熟豬油250克，味精少許。

 

做法：將水發鮑魚用清水洗淨，在正反剞爛花形刀紋，放入盛器中，加葱結、薑片、紹酒、雞湯上籠蒸熟。鴿蛋入清水鍋煮熟，去殼。青菜心清水洗淨待用。炒鍋內加豬油200克，燒至五成熱，將菜心下鍋汆至斷生取出。炒鍋倒去油放火上，加雞蛋清，放鮑魚、鴿蛋下鍋，加鹽、味精燒開後，先取出鮑魚放在盤中，再將鴿蛋與菜心分別擺放在鮑魚的兩旁。鍋內鹵汁用濕淀粉勾芡，淋上熟豬油少許，出鍋澆在鮑魚、鴿蛋和菜心上面，撒上火腿片即成。這道菜具有色澤美觀，味鮮爽滑的特點。

 

乾、鮮鮑魚炮製法

 

　　烹調用的鮑魚有乾、鮮兩種。乾鮑魚必須先行發制，其方法如下：

 

中醫拆解鮑魚功效 │ 養血柔肝滋陰降火，鮑魚殼為中藥石決明清肝明目降血壓

 

●    將乾鮑魚用溫水浸泡12小時。

●    把鮑魚表面的污垢刷掉，洗至發白。

●    把洗淨的鮑魚放入淨鋁鍋內（不要鐵鍋），加上葱、薑、料酒、雞骨，加滿清水，用文火燜4至5個小時即可發好。

 

　　鮮鮑魚應及時冷凍或冷藏起來，以免變質。其處理方法是：

 

●    把鮮鮑魚的肉面和殼面刷洗乾淨。

●    鍋內放清水，加入鮑魚，燒開後取出，摘下鮑魚肉，去掉腸、內臟及肚內雜物，再把鮑魚肉的外邊緣用小刀刮淨，放入淨鋁鍋中，加入雞湯、葱、薑、料酒，入籠中蒸1.5個小時取出即可使用。

 

Tags:#中醫#中藥#鮑魚#石決明#養血柔肝#鮑魚殼#海耳#中藥材#滋陰降火#清肝#明目#降血壓#食療#紫鮑#明鮑#乾鮑#濕鮑#明珠鮑魚#美食#柔肝#養血
Add a comment ...Add a comment ...
中醫結合八字／用神／忌神治療思路｜月經流血不止病例分析、健康建議
更多中醫話文章
中醫結合八字／用神／忌神治療思路｜月經流血不止病例分析、健康建議
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處