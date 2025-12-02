宏福苑大火｜長者也有二次創傷，心理學家教你三個自我安撫方法

走進街市菜檔，年長檔主一聽見顧客提起大埔宏福苑五級大火，立刻大嚷：「不要再說了！」那聲音滿是顫抖，折射出全城的哀痛，集體創傷的無力感，也映照著老友記心底的恐懼。

災後，市民紛紛出力援助，亦關注到屋苑有不少長者住戶遇難。許多老友記透過新聞或社交媒體得悉後，眼裏藏著悲傷與不安，卻多半強忍情緒，不願多說。

筆者跟香港心理學會臨床心理學組副主席梁重皿博士，尋求老友記解憂良方。她解釋，香港長者的抑鬱與焦慮指數一向偏高。面對新聞中提及同齡者，因行動不便而無法逃生的慘況，他們往往產生強烈代入感，就像親歷其境，形成「二次替代性創傷」，進一步加深了對死亡的焦慮。

香港心理學會臨床心理學組副主席梁重皿博士。(圖：被訪者提供)

替代性創傷 老友記煩躁易怒

梁博士進而解釋，長者在表達情緒的方式上，與其他年齡層截然不同。他們很少直言「我很難過」或「我很害怕」，也未必會經常哭泣，而是隱䀲地悶在心裏。例如重複說「人老了，我沒用了。如果我不在，就不會獻世」等說話，擔心自己成為負累，又或變得煩躁、易怒。

這與他們的成長背景有關。由於七、八十歲這一代人，自小缺乏情緒教育，不懂得表達感受，又不願麻煩子女。於是，情緒鬱結悄悄化為失眠、易驚、胃口不振等。

面對受到驚嚇的長者，梁博士建議，最重要的是重建安全感。照顧者可從確保家中安全入手，例如協助安裝平安鐘等，也要讓長者保持日常作息規律。

若長者半夜仍不斷追看新聞和社交媒體，或難以入睡，這多半是內心焦慮的求救訊號。此刻，照顧者的陪伴比開解更重要。陪他們一起吃飯、看電視、做些簡單家務，逐步讓他們的心情穩定下來。

長者感到恐懼不安時，未必會透過言語表達(圖：Andrea Piacquadio@ Pexels ）

重建安全感 排解不安

在相處上，也不用勉強他們談論災難。可用溫和的方式開口：「最近這件事，有沒有感到不開心，或者有甚麼想分享？」若對方只淡淡說「沒事」，就尊重他們的選擇，同時讓他們知道，你仍在旁邊守候與關心。

也有一些會透露自己的擔憂。梁博士指出，長者容易有「災難化思想」。當他們出現「世界很危險」等想法時，家人無需強行糾正或爭辯，只要為他們區分恐懼與現實，以至協商每天看新聞與社交媒體的時間，盡量減少令長者容易焦慮的刺激源頭，有助緩解不安。

然而，若長者持續出現嚴重失眠、頻繁噩夢、食慾下降、社交退縮，甚至反覆提及死亡與自責，則應盡快尋求醫生或臨床心理學家的協助。一般急性壓力反應會在四周內緩解，但若情況嚴重，求助刻不容緩。

面對長者的災後創傷，照顧者可為他們重建安全感。（圖：AS Photography@Pexels）

限制瀏覽新聞及社交媒體的時間，減少刺激，有助緩解接觸災難新聞帶來的不安。(圖：Porapak Apichodilok@Pexels）

允許哀傷 悲痛轉化為行動

另一方面，在恐懼以外，長者就如一般公眾，即使未必直接認識遇難者，也可能是親友的朋友、鄰居的親戚，而感到哀傷。梁博士安撫各位，哀傷是正常反應，所有情緒如悲傷、憤怒、無力、麻木等，都應被允許與接納。

當情緒稍為平復後，就把悲痛轉化為行動，可以是宗教儀式，可以是寫一封信，也可以是買一束花。這些紀念與哀悼，不僅是懷念亡者，更可幫助生者重拾力量。

三個方法 自我關顧

未來的日子，公眾的情緒難免仍受災難的消息牽動。梁博士於聖雅各福群會與情緒通18111合辦的「大埔宏福苑火災事故 情緒支援解說會」中，分享三個簡單的自我安撫方法，去調節情緒。

1. 「4-7-8呼吸法」

做法：吸氣4下、忍氣7下、呼氣8下，重複數次。重點是呼氣時間要比吸氣長。

作用：降低心跳率，讓身體從緊繃中鬆開。

適用場合：覺得緊張焦慮，睡前無法放鬆時。

2. 「五感定神法」

做法：找出5種看見的東西（例如5樣物品的顏色）

4種可以觸摸的質感（例如頭髮是滑的）

3種聽見的聲音

2種嗅到或記得的氣味

1種味道，或以一下深呼吸代替

作用：脫離驚慌模式，將思緒帶回當下。

適用場合：大腦不停播放一些痛苦的畫面時。

3. 「情緒書寫」

做法：寫下心中感受。即使寫得不完整，甚至只得一個字也可。每次3分鐘。

作用：協助整理情緒，降低雜亂思緒，減少內耗。

適用場合：需要疏導情緒，讓心靈騰出空間時。

情緒書寫能夠減少雜亂思緒(圖：Negative Space@Pexels）

宏福苑的煙霧散去後，留下的不只是焦黑的牆，還有無形的心碎。災後重建是場持久戰，在動盪、創傷與哀傷之間，也許我們無力改變一切，但我們能夠不讓任何人獨自承受，無論是長者、災民、傷者、消防與醫護等救援人員、各類義工、記者，以至所有公眾。

只要有一句問候、一聲感謝、一個眼神的關心、一段時間的陪伴、一下穩妥的支援，便不再孤單。願逝者安息，生者得到安慰。