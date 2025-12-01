歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

12
十二月
尖沙咀中港城｜「中港城車尾箱聖誕市集」12月盛大開鑼 首度聯同Start from Zero 打造維港海旁潮酷街頭文化聖地 尖沙咀中港城｜「中港城車尾箱聖誕市集」12月盛大開鑼 首度聯同Start from Zero 打造維港海旁潮酷街頭文化聖地
大型盛事 節慶活動
尖沙咀中港城｜「中港城車尾箱聖誕市集」12月盛大開鑼 首度聯同Start from Zero 打造...
推介度：
12/12/2025 - 31/12/2025
免費
06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放 香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
機艙環境易致病影響情緒？4招提升免疫力安心外遊
健康Tips
情緒病

機艙環境易致病影響情緒？4招提升免疫力安心外遊

嘉‧點健康
利嘉敏
嘉‧點健康

　　香港節奏迅疾，你我每分每秒錙銢必較。趕飛機、衝行程，空中飛人早已是都市常態。踏入12月更甚，聖誕節前後，很多人都會搭飛機出去外旅行，然而，當我們坐在機艙座位上，可曾想過，這趟高空之旅正悄悄削弱我們的免疫力？

 

　　先了解一下機艙內的環境：氣壓相約海拔8,000英尺的高度壓力，艙內空氣濕度低至 10%至20%，這種環境會導致乘客血液中的含氧量降低 6%至25%。

 

　　有研究顯示［Wilder-Smith A, M. et al. (2012). Transient immune impairment after a simulated long-haul flight. Aviation Space Environmental Medicine, 83(4):418-23.]，機艙這樣的環境可以令人們無法保持思維清晰，更可能降低免疫系統的平衡。這意味著，還未抵達目的地，我們的防護網已可能出現破口。而缺氧並非唯一威脅，艙內的低壓與乾燥空氣，會使鼻腔與喉嚨的黏膜變乾，而這些黏膜正是身體抵禦病原體的第一道防線。同時，長途旅行的疲勞、時差與睡眠不足，會令我們的壓力荷爾蒙「皮質醇」大增——若長期處於這種狀態，免疫細胞的數量與功能便會受到抑制。

 

　　更值得關注的是，高空環境可能強化負面情緒，令人變得焦慮、悲傷、想哭、忟憎，並降低應對壓力的能力。有沒有發現，在飛機看悲劇，會特別傷感和久久不能平伏心情？而情緒與免疫系統是相輔相成的——情緒愈低落或波動，免疫力愈容易下降，這或許解釋了為何有些人在飛行後不僅容易感冒，還常感情緒低落。

 

　　過去，人們常歸咎於旅行時「氣候轉變」或「水土不服，」導致生病，但真正的原始點，可能早在機艙內飛行途中時已發生，因高氣壓、低濕度容易令免疫系統進一步下降，相比我們在陸地，搭飛機更容易感染疾病，最常見的就是一到步，就開始感冒、傷風、咳嗽或有各種身體不適。若本身已不適或發燒，此時飛行無異於雪上加霜。

 

那如何守護免疫力？在此分享搭飛機外遊的必修課：

 

1. 補水與保濕：機艙極度乾燥，請務必定時飲用清水。

2. 適度活動與休息：每小時起身伸展，促進血液循環；登機前勿熬夜，預先調整作息。

3. 佩戴口罩與勤洗手：機艙是密閉空間，佩戴口罩能阻隔飛沫，洗手則可減少病原體傳播。

4. 出門永遠準備維他命C和鋅（Zinc）補充品，此二物是守護我們免疫力的佳品，必要時在上機前、飛行時和下機之後的旅途補充。

 

　　外遊本是開心事，但到埗後若身體不適則非常掃興。機艙環境原來是我們免疫系統的隱形戰場，高空飛行容易偷走了我們的防護力，所以飛行時必須做足以上4項預防措施，守住我們的免疫力，那外遊就可盡興了。

 

Tags:#搭飛機#免疫力#機艙#情緒#感冒#疲勞#時差#睡眠不足#壓力荷爾蒙#皮質醇#補水#保濕#伸展#佩戴口罩#勤洗手#維他命C#鋅
Add a comment ...Add a comment ...
中秋後食滯不適？3大應援妙法 + 4種中藥材助消滯去膩
更多嘉‧點健康文章
中秋後食滯不適？3大應援妙法 + 4種中藥材助消滯去膩
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處