機艙環境易致病影響情緒？4招提升免疫力安心外遊

香港節奏迅疾，你我每分每秒錙銢必較。趕飛機、衝行程，空中飛人早已是都市常態。踏入12月更甚，聖誕節前後，很多人都會搭飛機出去外旅行，然而，當我們坐在機艙座位上，可曾想過，這趟高空之旅正悄悄削弱我們的免疫力？

先了解一下機艙內的環境：氣壓相約海拔8,000英尺的高度壓力，艙內空氣濕度低至 10%至20%，這種環境會導致乘客血液中的含氧量降低 6%至25%。

有研究顯示［Wilder-Smith A, M. et al. (2012). Transient immune impairment after a simulated long-haul flight. Aviation Space Environmental Medicine, 83(4):418-23.]，機艙這樣的環境可以令人們無法保持思維清晰，更可能降低免疫系統的平衡。這意味著，還未抵達目的地，我們的防護網已可能出現破口。而缺氧並非唯一威脅，艙內的低壓與乾燥空氣，會使鼻腔與喉嚨的黏膜變乾，而這些黏膜正是身體抵禦病原體的第一道防線。同時，長途旅行的疲勞、時差與睡眠不足，會令我們的壓力荷爾蒙「皮質醇」大增——若長期處於這種狀態，免疫細胞的數量與功能便會受到抑制。

更值得關注的是，高空環境可能強化負面情緒，令人變得焦慮、悲傷、想哭、忟憎，並降低應對壓力的能力。有沒有發現，在飛機看悲劇，會特別傷感和久久不能平伏心情？而情緒與免疫系統是相輔相成的——情緒愈低落或波動，免疫力愈容易下降，這或許解釋了為何有些人在飛行後不僅容易感冒，還常感情緒低落。

過去，人們常歸咎於旅行時「氣候轉變」或「水土不服，」導致生病，但真正的原始點，可能早在機艙內飛行途中時已發生，因高氣壓、低濕度容易令免疫系統進一步下降，相比我們在陸地，搭飛機更容易感染疾病，最常見的就是一到步，就開始感冒、傷風、咳嗽或有各種身體不適。若本身已不適或發燒，此時飛行無異於雪上加霜。

那如何守護免疫力？在此分享搭飛機外遊的必修課：

1. 補水與保濕：機艙極度乾燥，請務必定時飲用清水。

2. 適度活動與休息：每小時起身伸展，促進血液循環；登機前勿熬夜，預先調整作息。

3. 佩戴口罩與勤洗手：機艙是密閉空間，佩戴口罩能阻隔飛沫，洗手則可減少病原體傳播。

4. 出門永遠準備維他命C和鋅（Zinc）補充品，此二物是守護我們免疫力的佳品，必要時在上機前、飛行時和下機之後的旅途補充。

外遊本是開心事，但到埗後若身體不適則非常掃興。機艙環境原來是我們免疫系統的隱形戰場，高空飛行容易偷走了我們的防護力，所以飛行時必須做足以上4項預防措施，守住我們的免疫力，那外遊就可盡興了。