致癌飲食警示｜5種常見早餐藏健康風險，女士食蛋過量患癌死亡率高3.2倍

飲食／癌症｜不少人都覺得麵包、雞蛋或果汁這類食物是健康之選，但原來可能暗藏癌症風險！日本職業環境衛生大學教授、癌症名醫佐藤典宏指出，飲食習慣與癌症密切相關，其中5類常見早餐食物若攝取過量，恐會增加健康風險。

佐藤典宏教授接受日媒《週刊女性PRIME》報道指出，以下5類食物經常食用，恐會增加致癌風險，其中雞蛋食超過這個數，風險激增3.2倍：

名醫點名5大早餐食品陷阱

癌症殺手｜1.精緻主食

精緻主食如白飯、麵條與麵包，這類食物含精製醣類，會快速升高血糖

促使體內胰島素及胰島素樣生長因子增加，這些激素會促進癌細胞增生與轉移

精緻主食如白飯、麵條與麵包，這類食物含精製醣類，會快速升高血糖

因此建議即便無癌症，也應盡量減少攝入量。

癌症殺手｜2.加工肉品

加工肉品包括火腿、培根、香腸和臘肉等，這類食品在加工時加入亞硝酸鹽

屬於世界衛生組織列為有足夠致癌證據的一級致癌物。

相關研究指出，每攝取多50克加工肉品，結腸癌的風險會提升18%，相當於3根香腸或4片火腿的量。

癌症殺手｜3.雞蛋

雞蛋雖含豐富蛋白質及多種營養素，但每日攝取超過2顆

特別是日本成年女性，死於癌症的風險是僅食1顆者的3.2倍。

佐藤典宏建議，雞蛋每日以1顆為宜。

癌症殺手｜4.含糖咖啡

市售罐裝含糖咖啡中的糖分相當高，一杯可能含有高達11顆方糖

會大幅提升罹癌及慢性病風險。

反之，無糖黑咖啡或自煮低糖咖啡則可能有助降低罹癌風險。

癌症殺手｜5.純果汁

市售100%果汁多數缺乏膳食纖維，主要成分為果糖。

一項包含10萬人的研究顯示，飲用純果汁最多者相較最少者罹癌率高出14%；

佐藤教授鼓勵多吃整顆水果而非喝果汁，充分攝取纖維及營養素。

相較之下，每周食用一次水果，可減少30%胃癌風險。

資料來源：癌症名醫佐藤典宏

同場加映｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

12大防癌食物



西蘭花、紅蘿蔔、豆類、莓果、堅果、橄欖油、薑黃、柑橘類水果、亞麻籽、番茄、大蒜、魚



資料來源：營養師程涵宇

資料來源：週刊女性PRIME