歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
致癌飲食警示｜5種常見早餐藏健康風險，女士食蛋過量患癌死亡率高3.2倍
健康Tips

致癌飲食警示｜5種常見早餐藏健康風險，女士食蛋過量患癌死亡率高3.2倍

健康解「迷」
健康解「迷」

　　飲食／癌症｜不少人都覺得麵包、雞蛋或果汁這類食物是健康之選，但原來可能暗藏癌症風險！日本職業環境衛生大學教授、癌症名醫佐藤典宏指出，飲食習慣與癌症密切相關，其中5類常見早餐食物若攝取過量，恐會增加健康風險。

 

　　佐藤典宏教授接受日媒《週刊女性PRIME》報道指出，以下5類食物經常食用，恐會增加致癌風險，其中雞蛋食超過這個數，風險激增3.2倍：

 

名醫點名5大早餐食品陷阱

 

癌症殺手｜1.精緻主食

 

精緻主食如白飯、麵條與麵包，這類食物含精製醣類，會快速升高血糖

促使體內胰島素及胰島素樣生長因子增加，這些激素會促進癌細胞增生與轉移

精緻主食如白飯、麵條與麵包，這類食物含精製醣類，會快速升高血糖

因此建議即便無癌症，也應盡量減少攝入量。

 

癌症殺手｜2.加工肉品

 

加工肉品包括火腿、培根、香腸和臘肉等，這類食品在加工時加入亞硝酸鹽

屬於世界衛生組織列為有足夠致癌證據的一級致癌物。

相關研究指出，每攝取多50克加工肉品，結腸癌的風險會提升18%，相當於3根香腸或4片火腿的量。

 

癌症殺手｜3.雞蛋

 

雞蛋雖含豐富蛋白質及多種營養素，但每日攝取超過2顆

特別是日本成年女性，死於癌症的風險是僅食1顆者的3.2倍。

佐藤典宏建議，雞蛋每日以1顆為宜。

 

癌症殺手｜4.含糖咖啡

 

市售罐裝含糖咖啡中的糖分相當高，一杯可能含有高達11顆方糖

會大幅提升罹癌及慢性病風險。

反之，無糖黑咖啡或自煮低糖咖啡則可能有助降低罹癌風險。

 

癌症殺手｜5.純果汁

 

市售100%果汁多數缺乏膳食纖維，主要成分為果糖。

一項包含10萬人的研究顯示，飲用純果汁最多者相較最少者罹癌率高出14%；

佐藤教授鼓勵多吃整顆水果而非喝果汁，充分攝取纖維及營養素。

相較之下，每周食用一次水果，可減少30%胃癌風險。

 

資料來源：癌症名醫佐藤典宏

 

同場加映｜12種最佳抗癌食物

 

　　台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

 

12大防癌食物
 

西蘭花、紅蘿蔔、豆類、莓果、堅果、橄欖油、薑黃、柑橘類水果、亞麻籽、番茄、大蒜、魚

 
資料來源：營養師程涵宇

 

資料來源：週刊女性PRIME

 

Tags:#健康問題#癌症#養生#食用安全#早餐#麵包#食品#飲品#咖啡#果汁#致癌#健康#白飯#精製醣類#加工肉#火腿#香腸#臘肉#雞蛋#含糖咖啡#防癌食物#腫瘤科#營養#血糖
Add a comment ...Add a comment ...
名人健康 │ 57歲許秋怡凍齡樣貌網民驚嘆似吃防腐劑，老公王書麒因病淡出幕前
更多健康解「迷」文章
名人健康 │ 57歲許秋怡凍齡樣貌網民驚嘆似吃防腐劑，老公王書麒因病淡出幕前
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處