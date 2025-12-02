補充劑須知｜營養師揭5大保健品飲食禁忌，薑黃素配搭1藥恐致胃出血

【保健食品／營養補充品／Supplement／禁忌】不少人都有服用保健品及營養補充品的習慣，但要留意部分產品需與特定食品隔開服用，不然小則無法發揮效果，大則有機會導致胃出血、潰瘍，隨時對健康造成損害。

台灣營養師李婉萍近日於個人Facebook專頁上發布影片，分享5組保健食品的禁忌搭配，直言要將這些食品錯開服用，否則「吃下去等於都白吃了」。

藥物百科｜5大保健品禁忌組合

1. 鐵劑＋含咖啡因飲品

含咖啡因的飲品會影響鐵質吸收，本身患有貧血的人士若要喝美式咖啡或鮮奶咖啡，建議間隔2小時後再服用鐵劑。

2. 葉酸＋維他命C

高劑量的維他命C會增加體內葉酸的排出，兩者一起服用等於白吃了。

3. 紅麴＋西柚

兩者一同食用會降低紅麴在體內的吸收效果。

4. 薑黃素＋撲熱息痛止痛藥（如必理痛）

一同服用會導致腸胃不舒服，甚至有可能引發胃潰瘍或胃出血，兩者必須間隔2小時以上再吃。

5. 益生菌＋蒜頭

蒜頭是天然的殺菌食物，一起吃會導致「吃下肚的益生菌死翹翹」，記得分開時間吃。

她隨後補充，優質的益生菌原則上都能夠通過胃與腸，但與蒜頭錯開來吃更萬無一失，並建議患有胃酸倒流的人士不要空腹吃蒜頭，或一餐吃超過一個，並且吃煮熟的蒜頭比較不傷胃。

同場加映｜營養補充品3大服用禁忌

來自美國加州的藥劑師Ariana Medizade早前在TikTok發布影片，列出3種常見營養補充品的服用禁忌，包括維生素D3、聖約翰草和鋅鎂合劑。她指出，部分人若以不當方式服用，不僅浪費金錢，甚至損害健康。

營養補充品3大服用禁忌

1. 單獨服用維生素D3

2. 聖約翰草恐致藥物代謝加速

3. 避免同時服用鋅與鎂

資料來源：美國藥劑師Ariana Medizade



資料來源：李婉萍營養師