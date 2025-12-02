癌症成因｜本港每日97人確診，醫生揭11個生活習慣恐致癌

身體慢性發炎增加患癌風險。據統計，本港2022年的新增癌症個案為35,373宗，換算平均每日有97人確診患癌。然而不少都市人習以為常的習慣，往往正是罹癌的主要原因。

台灣上祐中醫診所院長黃上邦中醫師在Facebook專頁發文，引述台灣癌症數據，指出癌症已連續44年高居國人死因首位，平均每4分鐘就有1人確診。亦有醫學研究證實，多數癌症與生活習慣密切相關，從正常細胞癌變的潛伏期可長達10至20年。黃上邦指出，避開致癌因子並建立防癌習慣，是遠離癌症威脅的關鍵。以下綜合出11個致癌習慣：

致癌習慣｜11大常見致癌習慣

1. 高糖高鹽飲食

每周飲用3杯以上含糖飲料會增加乳房組織密度，提升乳癌風險；高鹽飲食則與胃癌密切相關。

2. 久坐不動

建議每坐30分鐘起身活動，避免長時間維持同一姿勢。

3. 過量攝取加工紅肉

世界衛生組織已將加工肉品列為一級致癌物，建議以魚肉、禽肉等白肉替代，並多攝取新鮮蔬果。

4. 甲醛

裝潢建材釋放的甲醛會引發頭暈、噁心，長期接觸更可能致癌，建議選擇綠建築標章產品或原木家具。

5. 口腔清潔不佳

口腔細菌可能增加胰臟癌、大腸癌風險，每日確實刷牙、使用牙線是基本防護。

6. 過度照X光

美國研究指出，頻繁接受電腦斷層檢查會累積輻射暴露，非必要應避免。

7. 開燈睡覺

研究顯示夜間光線暴露可能增加甲狀腺癌風險，且會干擾褪黑激素分泌，建議保持睡眠環境黑暗。

8. 高溫燒烤食物

肉類燒焦會產生多環芳香烴等致癌物，建議搭配膳食纖維豐富的蔬菜食用。

9. 塑膠微粒接觸

減少使用一次性塑膠製品，選擇無塑膠微粒的個人清潔用品，空氣品質不佳時配戴口罩。

10. 飲用過熱湯品

超過65°C的熱飲會反覆傷害食道黏膜，世界衛生組織已將其列為食道癌可能致癌因子。

11. 煙、酒、檳榔

三者協同作用會大幅提升口腔癌風險，即使無添加物的檳榔子本身即為一級致癌物。

黃上邦中醫師提醒，癌症防治需從日常生活做起，避開危險因子並定期篩檢，才能有效降低罹癌風險。若不幸確診癌症後，應根據病情配合西醫進行手術、化療、放射治療等正規醫療。而中醫方面，則可依據患者體質，在治療不同階段提供輔助：

手術後：以補氣溫陽改善虛弱體質

放化療期間：緩解熱毒損傷造成的副作用

追蹤期：調理氣血平衡，提升免疫力

慢性發炎｜4招抗炎防癌

身體長期發炎容易致癌。台灣基因醫生張家銘曾在其Facebook專頁撰文，指出長期忽視身體慢性發炎可以引發嚴重健康危機，故此要改善慢性發炎，可從以下4方面著手：

飲食調整

減少攝取精製糖，加工食品與油炸物

多吃抗氧化食物，如綠葉蔬菜、堅果、魚油、薑黃、綠茶等。

規律運動

每天快走30分鐘

或進行瑜珈、游泳等運動

幫助啟動身體的抗發炎機制

充足睡眠

避免捱夜

確保身體有足夠的修復時間，以免發炎指數上升

減少環境毒素

選擇玻璃或不鏽容器取代塑膠製品

避免高溫下使用塑膠餐具

減少使用化學清潔劑

降低環保毒素對身體的影響

資料來源：基因醫生 張家銘

名醫教養生｜10大防癌食材

日本癌症名醫佐藤典宏曾分享，想要預防癌症，其實多吃一些身邊隨手可得的食材，就有相當不錯的養生功效，尤其是多攝取一些擁有抗癌植化素、營養素的食材，可有效降低罹癌風險。他推介近年研究認證的10種有抗癌功效的食材，建議民衆每日食用。當中有部分食材可降低罹患多種癌症風險及50%死亡率，還可兼顧預防日常生活中例如高血糖、高血脂等疾病，多方面提升身體抗癌力。

1. 十字花科蔬菜

● 例如：西蘭花、椰菜等十字花科蔬菜的植化素，能防止身體受有害物質侵害；

● 蘿蔔硫素有強力抗氧化作用，能防止癌細胞增殖。

2. 富含脂質的魚類

● 例如：鯖魚、沙甸魚等，富含Omega-3脂肪酸，能抑制發炎症狀；

● 由於炎症是致癌的主要因素之一，抑制發炎則能有降低癌症風險。

3.大豆製品

● 研究認為，名為「金雀異黃酮（genistein）」的大豆異黃酮，能夠妨礙癌症腫瘤周圍的血管新生，具有降低胃癌、大腸癌、卵巢癌的死亡風險，高達約50%機率。

4. 葱屬蔬菜

● 例如：葱、洋葱、大蒜、韭菜等；

● 富含強力抗氧化效果的槲皮素，不僅能抗癌，還能預防動脈硬化，甚至有助降血糖、膽固醇。

5.菇類

● 含有β-葡聚醣，能提高免疫力；

● 曾有研究調查菇類攝取量與罹癌風險之間的關係，發現吃較多菇類的民眾，罹癌風險降低34%。

6. 海藻類

● 例如：昆布、海帶芽等海藻類中的褐藻醣膠，有抗癌效果，能抑制癌細胞、妨礙血管新生。

7. 番茄

● 茄紅素能抑制癌細胞增植、阻礙血管新生，有強力抗癌效果；

● 對降低膽固醇、預防生活習慣病有益處。

8. 紅蘿蔔

● 曾有研究調查發現，吃最多紅蘿蔔的人，患肺癌風險比吃最少紅蘿蔔的人低42%；

● 市售紅蘿蔔汁通常去除了膳食纖維，建議直接煮食更健康。

9. 水果類

● 有研究調查發現，與幾乎不吃水果的日本人相比，每周吃一次以上水果的日本人，能降低30%罹患胃癌的風險。

● 由於市售果汁很多會額外添加糖，建議直接吃原型水果較健康。

10.堅果類

富含膳食纖維、維生素、礦物質，以及鞣花酸等天然多酚、a-亞麻酸等Omega3脂肪酸，抗氧化成分非常豐富；有相當多研究證實，堅果類食物對預防癌症有效果。

資料來源：日本癌症醫生 佐藤典宏

致癌危機｜4類天然健康防癌飲品

台灣重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁上發文指出，最新研究證實，全球每年有超過50萬例癌症‌與含糖飲料直接相關，另外一些非含糖飲品也可能存在致癌風險。黃軒提醒，選擇健康的飲品對防癌至關重要。他建議日常可多喝一些不含糖、不含酒精、不過燙、非加工果汁的天然飲品。

首選飲品 清水

最基本也是最重要的健康飲品。它能幫助身體維持正常運作，促進新陳代謝，且完全不含熱量。

（原味茶）無糖茶

綠茶、烏龍茶、紅茶、花草茶

（原味黑咖啡）無糖咖啡

適量飲用不加糖和奶精的黑咖啡可以提神醒腦，並含有一些抗氧化物質。但要注意咖啡因攝取量，避免過量。

稀釋鮮榨果汁

新鮮榨取並且用水稀釋飲用，以降低天然糖分攝取。不要濾掉果渣，因富含膳食纖維，但仍建議適量飲用，不宜取代飲水。

其他健康飲品

無糖豆漿

含有豐富的植物性虱白質和鈣質，是不錯的乳製品替代品。選擇無額外添加糖的。

無糖植物奶

例如杏仁奶、燕麥奶、椰奶等，選擇無糖口味，可以提供不同的風味和營養。

無糖檸檬水／氣泡水

在水中加入新鮮檸檬片，可以增加風味，並補充維他命C。無糖氣泡水也能帶來清爽的口感。

牛奶／乳酪飲品

（無糖或低脂）

提供鈣質和虱白質，適量飲用。

鮮榨蔬菜汁

建議以綠葉蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍）、芹菜、胡蘿蔔、甜菜根等為主要成分。同樣建議適量飲用，並作為均衡飲食的一部分。



資料來源:重症專科醫生 黃軒