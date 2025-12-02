失智症警示｜70歲布斯韋利士病情惡化，家人決定死後捐腦作科學研究

美國荷里活動作巨星布斯韋利士（Bruce Willis）自2022年宣布患失語症息影，並於2023年確診罕見失智症後，其健康狀況備受全球影迷關注。患病三年後，其家人近日宣布在Bruce Willis離世後，會將其大腦捐贈供科學研究之用。

綜合外媒報道，70歲的布斯韋利士罹患罕見失智症——「額顳葉失智症」（Frontotemporal dementia, FTD）3年，近日其妻子Emma Heming Willis在其新出版的書籍《The Unexpected Journey》中，正式宣布布斯韋利士死後將捐出其大腦作為科學研究之用。Emma透露，此決定是與布斯韋利士前妻狄美摩亞（Demi Moore）及其他所有家人共同商議後達成的共識。

失智症｜完整病例有助科研發展

額顳葉失智症是一種神經退化性疾病，主要影響大腦的額葉和顳葉，導致患者出現人格改變、行為異常及語言能力逐漸喪失等症狀。Emma表示，捐出大腦的決定「在情感上非常艱難，但在科學上對理解額顳葉失智症而言是必要的」。有相關研究人員指出，此類大腦捐贈對於深入理解疾病機制非常重要，能協助科學界辨識大腦中難以觀察的變化，如異常蛋白的沉積、基因突變或結構上的細微改變。Bruce Willis能夠提供完整病史與醫療紀錄的研究病例，對於科學家研究有關罕見類失智症很有幫助，以及有助日後對症下藥。

失智症｜分享經歷鼓勵同路人

Emma也透過書籍與訪問，分享了這三年來作為照顧者的心路歷程。她希望自己的經驗能給予其他走在相同道路上的人們一些指引與慰藉的力量。她強調：

生活還是要繼續……失智症很難，但其中仍然有快樂。我們依然會笑，依然有快樂，只是形式不同了。

適逢節日，Bruce的家人會一同創造新的回憶，例如，Bruce一向熱愛聖誕節，全家現在仍會一起慶祝，每逢播放他的經典代表作《終極警探》，Bruce都會露出笑容，Emma幽默稱之為「聖誕電影」。

失智症｜妻子安排入住療養院惹爭議

Emma Heming Willis過去接受訪問時曾透露，丈夫的腦功能正在逐漸衰退，語言能力也慢慢消失，甚至完全不記得自己曾是大明星。幸好他仍行動自如，並能認出家人。其家人經常在Instagram上載照片，記錄溫馨時刻，可見布斯韋利士與家人牽手、擁抱、親吻的時候，依然面露幸福笑容。

為了讓丈夫得到更好的照顧，Emma將他安排入住距離住家不遠的療養院，讓他能夠被妥善照顧好。Emma指這個決定很艱難，但為了家人著想，尤其是兩個年幼女兒，她不得不這樣安排。雖然Bruce已經沒有與家人同住，但Emma強調，她每天仍會和他一起吃早餐和晚餐；Bruce的女兒Rumer Willis和Tallulah Willis亦經常陪伴父親，共享天倫之樂。

認知障礙症｜傍晚5時後避免6大傷腦習慣

美國註冊營養師Sheri Gaw近日在健康網站《EatingWell》撰文，指夜間的生活習慣與大腦健康密切相關。雖然年齡和遺傳等風險因素無法改變，但調整日常習慣能有效保護認知功能，降低阿茲海默症發生機率。她建議每天傍晚5時後要戒掉6大壞習慣，避免損害大腦健康：



1. 飲用含糖飲料

研究顯示，每周攝取7份含糖飲料會顯著增加失智風險。糖分與發炎反應、胰島素阻抗和氧化壓力有關，長期可能損害大腦功能。

2. 攝取酒精

酒精會抑制褪黑激素分泌，即使少量也會干擾深度睡眠。建議改喝洋甘菊、博士茶或薰衣草茶等助眠飲品。

3. 攝取咖啡因

咖啡因可能影響入睡，建議睡前8小時停止飲用咖啡，高劑量咖啡因補充品則應在睡前13小時前避免。

4. 高鈉飲食

過量鈉攝取會引發發炎、減少腦部血流，與阿茲海默症風險增加有關。應避免加工食品，改用香草、檸檬等天然調味。

5. 食用黑朱古力

黑朱古力含咖啡因和可可鹼，可能影響睡眠品質。睡眠不足是認知退化的重要風險因子。

6. 晚餐過量或進食太晚

睡前吃太多會影響消化和睡眠，建議睡前2-3小時完成晚餐，選擇富含膳食纖維、健康脂肪和蛋白質的清淡飲食。

Sheri Gaw提醒，良好的睡眠品質是維持大腦健康的關鍵。透過調整這些晚間習慣，能為大腦建立更完善的保護機制，降低認知功能退化的風險。

失智症｜降低失智症風險14大建議

台灣重症科醫生黃軒在Facebook個人專頁發文，指醫學雜誌《柳葉刀》近日發表了一篇題為「Dementia prevention，intervention，and care：2024 report of the Lancet standing Commission」的論文，列出14項降低失智症風險的具體建議：

1. 多教育、多動腦筋

2. 提供助聽器,減少有害噪音

3. 憂鬱症，一定要治療

4. 保護頭部，避免頭撞擊

5. 運動

6. 禁止吸煙

7. 控制好血壓

8. 40歲後LDL一定要處理

9. 減肥

10. 戒酒

11. 增加社交人脈

12. 視力喪失，要治療

13. 少接觸空氣污染

14. 控制好血糖

資料來源：醫學雜誌《柳葉刀》

腦退化｜拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

認知障礙症常見症狀

早期第1至2年

● 失去短期記憶

● 表達或理解抽象事情時感困難，如表達身體不適、心情感受等

● 情緒或行為變幻無常

● 學習新事物及跟隨複雜指令感困難

● 判斷力減退

● 基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒

在此階段，家人和朋友通常會以為是年紀漸老而出現的正常老化過程而難以察覺

中期（第2至5年）

● 混淆遠期記憶和現實情況記憶

● 偶有詞不達意的情況

● 行為性格轉變，或會容易情緒不穩

● 需別人協助日常自理活動

隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯

晚期（第5年後）

幾乎完全依賴別人，不能自我照顧

● 記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記

● 身體活動及精神狀況出現衰退

● 未能有效表達及溝通

● 不能處理日常生活

● 需要長期照顧

● 生理時鐘混亂

資料來源：醫管局智友站