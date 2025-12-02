脫髮煩惱必讀｜研究揭喝1種飲品過量增禿頭風險，醫生教防脫髮4招

禿頭是男士大忌，近年亦有不少年輕人出現禿頭現象。據統計，本港每4名男士就有1名有脫髮問題。有研究指出，脫髮與飲食息息相關，尤其是每星期喝1種飲料超過7次，脫髮問題恐纏身。

脫髮困擾｜每周飲7次禿頭風險暴增3.36倍

台灣皮膚科醫生柯博桓在其Facebook專頁發文，引用發表於《Nutrients》期刊的研究指出，針對1028名18-45歲中國年輕男性的分析發現，雄性禿患者平均每周攝取高達4293毫升的含糖飲料，遠超過頭髮正常者的2513毫升，差距近兩公升。數據顯示，每周飲用含糖飲料超過7次者，罹患雄性禿的風險高出3.36倍。即使排除年齡、抽菸習慣、教育背景等其他干擾因素後，這種關聯性依然成立，顯示含糖飲料確實是影響毛髮健康的獨立危險因子。

脫髮困擾｜早期雄性禿4大前兆

柯博桓解釋，含糖飲料除了直接影響毛囊健康外，還會透過引發慢性疾病與焦慮情緒等問題，間接加劇落髮狀況。研究中使用BASP評估系統來識別雄性禿的前期徵兆。柯博桓醫師說明，這些早期警訊包括：額角後退（從L型髮線轉變為M型）、頭頂明顯變稀疏（V型分布）、頭髮分線處逐漸變寬，以及整體髮量持續減少。他強調，雄性禿不僅是外在形象問題，而是影響整體身體健康。

脫髮困擾｜女性需警惕

雖然這項研究主要以男性為對象，但柯博桓提醒，含糖飲料對女性頭髮健康的潛在影響同樣不容小覷。按照生理機制來說，含糖飲料對女性荷爾蒙平衡與毛囊健康的干擾可能同樣存在。

脫髮困擾｜4招防脫髮

面對雄性禿威脅，不論男女，柯博桓建議飲食方面應減少含糖飲料、油炸食品及高糖高脂食物攝取，增加蔬菜與優質蛋白質比例；多做運動、戒煙限酒、改善睡眠品質；要妥善處理焦慮、創傷後壓力症候群等壓力因素；若已出現明顯落髮，則應尋求專業醫療協助，包括治療脫髮的藥物與植髮等進階治療選項。

脫髮困擾｜按壓4大生髮穴位 有助改善脫髮煩惱

註冊中醫師陳嬿珺推薦以下4大穴位，每個穴位按壓5次為一組、重覆3組，可有助改善脫髮問題：

1.角孫穴

位置：耳朵上方

效果：改善血液循環、血液量不足問顯，提升腎機能，以改善脫髮。

2.頭維穴

位置：髮際線上方

效果：防上M字額出現、亦可幫助改善脫髮

3.百會穴

位置：兩邊耳朵正中，連上頭頂中心位置

效果：幫助減少脫髮、幫助醒腦提神

4.足三里穴

位置：小腿外側

效果：補氣補血、增強腸胃功能、防止脫髮

資料來源：註冊中醫師陳嬿珺

脫髮困擾｜拆解10大生髮食材+藥材 助控油生髮兼補腎顧氣

陳嬿珺醫師推介以下10款生髮食材及藥材，其中生髮食材可有助控制油脂平衡、幫助生髮；藥材則可以幫助補腎、顧氣及防脫，有助解決產後脫髮問題：

生髮食材

黑芝麻、椰菜、紅蘿蔔、山藥、黑豆

生髮藥材

女貞子、墨旱蓮、側柏葉、黃耆、紅棗

資料來源：註冊中醫師陳嬿珺