歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

宏福苑大火|火災走佬袋必備8物件，寵物逃生6要訣
醫學通識 健康解「迷」

宏福苑大火|火災走佬袋必備8物件，寵物逃生6要訣
開市Good Morning

金價短期仍有調整風險？老鋪黃金可趁低吸納？🚙拆解Tesla業績！
宏福苑大火︱賽馬會捐1.7億元援助+周日賽馬閉門賽事收益+周...
熱話

宏福苑大火︱賽馬會捐1.7億元援助+周日賽馬閉門賽事收益+周...
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
脫髮煩惱必讀｜研究揭喝1種飲品過量增禿頭風險，醫生教防脫髮4招
健康Tips

脫髮煩惱必讀｜研究揭喝1種飲品過量增禿頭風險，醫生教防脫髮4招

健康解「迷」
健康解「迷」

　　禿頭是男士大忌，近年亦有不少年輕人出現禿頭現象。據統計，本港每4名男士就有1名有脫髮問題。有研究指出，脫髮與飲食息息相關，尤其是每星期喝1種飲料超過7次，脫髮問題恐纏身。

 

脫髮困擾｜每周飲7次禿頭風險暴增3.36倍

 

　　台灣皮膚科醫生柯博桓在其Facebook專頁發文，引用發表於《Nutrients》期刊的研究指出，針對1028名18-45歲中國年輕男性的分析發現，雄性禿患者平均每周攝取高達4293毫升的含糖飲料，遠超過頭髮正常者的2513毫升，差距近兩公升。數據顯示，每周飲用含糖飲料超過7次者，罹患雄性禿的風險高出3.36倍。即使排除年齡、抽菸習慣、教育背景等其他干擾因素後，這種關聯性依然成立，顯示含糖飲料確實是影響毛髮健康的獨立危險因子。

 

脫髮困擾｜早期雄性禿4大前兆

 

　　柯博桓解釋，含糖飲料除了直接影響毛囊健康外，還會透過引發慢性疾病與焦慮情緒等問題，間接加劇落髮狀況。研究中使用BASP評估系統來識別雄性禿的前期徵兆。柯博桓醫師說明，這些早期警訊包括：額角後退（從L型髮線轉變為M型）、頭頂明顯變稀疏（V型分布）、頭髮分線處逐漸變寬，以及整體髮量持續減少。他強調，雄性禿不僅是外在形象問題，而是影響整體身體健康。

 

脫髮困擾｜女性需警惕

 

　　雖然這項研究主要以男性為對象，但柯博桓提醒，含糖飲料對女性頭髮健康的潛在影響同樣不容小覷。按照生理機制來說，含糖飲料對女性荷爾蒙平衡與毛囊健康的干擾可能同樣存在。

 

脫髮困擾｜4招防脫髮

 

　　面對雄性禿威脅，不論男女，柯博桓建議飲食方面應減少含糖飲料、油炸食品及高糖高脂食物攝取，增加蔬菜與優質蛋白質比例；多做運動、戒煙限酒、改善睡眠品質；要妥善處理焦慮、創傷後壓力症候群等壓力因素；若已出現明顯落髮，則應尋求專業醫療協助，包括治療脫髮的藥物與植髮等進階治療選項。

 

脫髮困擾｜按壓4大生髮穴位 有助改善脫髮煩惱

 

　　註冊中醫師陳嬿珺推薦以下4大穴位，每個穴位按壓5次為一組、重覆3組，可有助改善脫髮問題：

 

1.角孫穴
位置：耳朵上方
效果：改善血液循環、血液量不足問顯，提升腎機能，以改善脫髮。

 

2.頭維穴
位置：髮際線上方
效果：防上M字額出現、亦可幫助改善脫髮

 

3.百會穴
位置：兩邊耳朵正中，連上頭頂中心位置
效果：幫助減少脫髮、幫助醒腦提神

 

4.足三里穴
位置：小腿外側
效果：補氣補血、增強腸胃功能、防止脫髮

資料來源：註冊中醫師陳嬿珺

 

脫髮困擾｜拆解10大生髮食材+藥材  助控油生髮兼補腎顧氣

 

　　陳嬿珺醫師推介以下10款生髮食材及藥材，其中生髮食材可有助控制油脂平衡、幫助生髮；藥材則可以幫助補腎、顧氣及防脫，有助解決產後脫髮問題：

 

生髮食材

黑芝麻、椰菜、紅蘿蔔、山藥、黑豆

 

生髮藥材

女貞子、墨旱蓮、側柏葉、黃耆、紅棗

資料來源：註冊中醫師陳嬿珺

 

Tags:#脫髮#禿髮#糖攝入量#男性禿髮#飲食與毛髮健康#預防脫髮#按摩生髮穴位#毛髮營養#香港#皮膚科#雄性禿#含糖飲料#含糖飲品#防脫髮#毛囊健康#穴位#按摩#中醫#健康研究#百會穴#足三里#黑芝麻#椰菜#紅蘿蔔#山藥#黑豆#女貞子#墨旱蓮#側柏葉#黃耆#紅棗#生髮
Add a comment ...Add a comment ...
公院加價｜免費變收費！明年1月1日起非緊急放射服務 CT、MRI每項$500
更多健康解「迷」文章
公院加價｜免費變收費！明年1月1日起非緊急放射服務 CT、MRI每項$500
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處