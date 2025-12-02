今期素食譜：甜酸三色豆腐條 陪伴彼此擁抱扶持的暖心料理

如果這一刻心情很是沉重，請把手機放下，抬頭看看天空。進入秋冬，天高氣爽。沒有雲層的阻隔，星星顯得特別的明亮耀眼。抬頭所見正中位置，要說最明顯的，應該是獵戶座的腰帶。有看見了嗎？三粒星星串連在一起，閃亮的掛在夜空中。即便不太懂天文地理的，都能辨認出來。每一顆星星，經歷遠古的時空，努力地照耀黑暗的夜空，不離不棄的守候我們身旁。

如果這一剎那感到悲傷，不妨戴著耳機，選一首愛聽的歌。請歌詞、音樂，將思緒帶到遠方，暫離當下的不安，進入音樂的魅力與情感之中。想跟著唱，就盡情歌唱；想跟著節奏跳動的，便隨韻律起舞；想哭的，即管哭……讓音樂，隨韻律、隨節拍，把情感輕輕的發放。讓歌曲，心靈的良伴，輕輕撫慰那隱藏的傷痛。不安，悲傷，與開心，快樂一樣，不必勉強隱藏。

如果這一陣子感到迷茫, 試著走到戶外，接觸大自然。看看那一片青葱的草地，盛綠的樹林，燦爛的紫荊花。把自己送到大自然當中，好好享受，踏在地上柔軟的泥土，迎面而來輕拂的清風，靜聽早上鳥兒們的歌唱。沿山路走，看看堅韌成長的松樹，岩石攀爬著的青苔，石縫間求存的小黃花。大自然總是有時有序，看透百年的樹人，默然陪伴，守護你我和這片土地。

我們不孤單，因為有著彼此。

甜酸三色豆腐條（2人份）

時間：30分鐘

材料：



板豆腐 1磚／盒／黃，紅、橙燈籠椒（甜椒）各半個／鮮淮山（山藥） 150克／薑 3片／青葱1束（把）

調味：

鹽 半茶匙／豉油 1湯匙／糖 1湯匙／番茄醬 3湯匙／醋 1湯匙／鷹粟粉（太白粉） 8湯匙

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／平底易潔鑊（不沾鍋）／廚房紙巾／茶匙／湯匙／大沙律（拉）碗／鑊（鍋）鏟／碟

步驟：

1. 刨走鮮淮山的皮，洗乾淨，切片（如圖）。

2. 挖走黃、紅、橙燈籠椒（甜椒）的籽和蒂，沖洗後，切成條（如圖）。

3. 清洗乾淨薑片，和青葱，並切去青葱的頭尾，再切成段。

4. 用廚房紙巾吸走板豆腐多餘的水份，切成粗條。

5. 在步驟4上，鋪上一層薄薄的放鷹粟粉（太白粉）（如圖）。

6. 以中火煮沸倒於平底易潔鑊（不沾鍋）的2湯匙食油，放入步驟5，將之煎至金黃色（如圖）。

7. 再以中火，炒一炒薑片。

8. 放入步驟1和2，炒一炒後，加入已經調和了2／3 茶杯清水的調味料，炒2分鐘

9. 放入步驟6，多炒3分鐘，至醬汁差不多收乾。

筆記：

1. 豆腐是由含維生素D的黃豆所造成，且有豐富的蛋白質，促進新陳代謝。

2. 新鮮淮山（山藥）有多醣蛋白質，即黏質多醣（Mucilage），具抗氧化及調節免疫力系統的功能。

3. 燈籠椒（甜椒）有維生素C、β胡蘿蔔素，都能增強免疫力的。

4. 蔬果全部要徹底洗淨。

5. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。