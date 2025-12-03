歡迎回來

大埔宏福苑火災 │71歲管工折返火場疏散工友，遭雜物擊中身亡
健康Tips

大埔宏福苑火災 │71歲管工折返火場疏散工友，遭雜物擊中身亡

健康解「迷」
健康解「迷」

　　大埔宏福苑11月26日發生五級大火，造成逾百人死亡，當中5人確認為屋苑大維修的工人。近日，其中一名工頭的兒子在社交平台發文，憶述父親生前的最後時刻。他指父親本來已第一時間逃生，卻毅然折返火場，協助救火及疏散其他工友，豈料被雜物擊中不幸遇難。

 

71歲管工逃生後折返火場救工友

 

　　罹難者71歲判管工賴先生的兒子日前在Threads分享父親生前的最後時刻，他指當日火警發生後父親已經第一時間逃離火場，隨後父親更折返火場協助疏散及滅火：

 

　　據部分逃出現場的工人描述，當時父親一路滅火一路叫人離開而同時亦有部分工人選擇幫忙，之後父親由地下跑到上10樓最後撐唔住就...

 

管工最後身影曝光

 

　　事發時恰巧有網民拍下賴先生最後的身影，從影片中可見，宏福苑宏昌閣一樓棚架率先起火，該網民指當時與朋友在元洲仔聊天時聽到「嘭嘭聲」，火勢愈燒愈烈，期間不斷有竹枝、雜物從高處墮下，現場更有人呼籲居民離開，大叫：「快啲走呀！火燭呀！」

 

　　期間一名男子的身影在地面走動，在通知消防後毅然走進大廈，後來他被證實是在現場離世的71歲管工賴先生。賴家表示，父親是家中主要經濟支柱，惟目前很多資助都是優先提供予宏福苑居民，對工人的支援較少，但亦多謝工會等各方，盡量為工人提供幫助。

 

大埔宏福苑五級火｜脫險後折返火場疏散工友 71歲管工遭雜物擊中遇難兒子曝光父親最後身影

 

網民讚揚：佢係英雄
 

　　帖文發出後引起廣泛關注，網民一致讚揚賴先生是真正的英雄，「你爸爸救咗好多人！最後卻犧牲自己的性命！佢係一個英雄」、「之前網上斷斷續續有人提過有工友返入去大厦叫人走嘅故事，原來就係世伯，世伯是位英雄！」、「節哀。你爸爸本來走到，但都選擇返去叫幫手疏散，佢係英雄，係一個真漢子」。

 

大埔宏福苑五級火｜脫險後折返火場疏散工友 71歲管工遭雜物擊中遇難兒子曝光父親最後身影

 

 

 

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#損傷#正能量​​#網絡熱話#宏福苑
