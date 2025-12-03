大埔宏福苑火災 │ DSE學生靠家人機警逃生，5分鐘後現場陷火海

大埔宏福苑11月26日發生五級大火，造成多人傷亡。有一名明年應考DSE（中學文憑試）的學生在社交平台憶述死裏逃生的經歷，幸得家人機警應變，方能把握黃金時間逃出生天，感嘆「這幾天失眠得厲害，一場大火，家沒了」。

18歲生日前夕痛失家園

事主於日前在社交平台Threads分享大埔宏福苑火災逃生的經歷。他指自己明年將應考DSE，26日早上考完聆聽後打算回家小憩片刻，當時還想著考完試後如何慶祝生日，「想著搞掂埋星期四bio（生物科）就去玩，星期五18歲生日同家人一起吃飯」。

未料睡着不到15分鐘，他突然被家人叫醒走火警，「當時仲以為沒甚麼，拿了逃生三寶就走了，穿的還是拖鞋，沒想到一去就是永別。」當他從大樓裏跑出來到安全的位置後，看着自己所逃出的地方，在5分鐘後已經被火封死：

那個時候我才意識到，自己是有多幸運，差一點點就要被困住了，如果不是神保守我，可能我就出不來了。

僥倖逃過死劫，事主的家園卻被燒毀，不禁悲呼內心只剩下「絕望」，當拿下背包時，發現袋內的東西已經是全部，「一切都在從宏昌逐漸蔓延到宏泰的大火中，全沒了，校服，書本，我的吉他，球鞋，球衣，都一把火燒沒了。」

那個時候，還在祈禱能不能來一場雨或是風能不能停住，別吹了，但火繼續燒，風沒有來，看著火勢從宏昌蔓延到宏泰再到剩餘的，心裏只剩絕望……望住自己家變成這樣，實在不好受，願所有人平安。

網民：一家人齊齊整整是最好的生日禮物

事主原定於11月28日與家人一起慶祝生日，「唉，本來仲想着去哪裏慶祝」，可惜一場火災導致家園盡毀。帖文發出後網民紛紛安慰事主，「今年生日可能未必快樂，但係仲可以同屋企人過好多好多年，祝你考試順利、平安健康」、「同學，說不出一句『生日快樂』，但非常感恩你跟家人可以逃過一劫。生命無價，能一家人齊齊整整都算是最好的生日禮物。祝你生日平安。加油！For everything」、「你已經做得好好，保得住條命又後生，以後仲有好多可能性」。

